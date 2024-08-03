Yeni haftada hava nasıl olacak? Batı bölgeler yine sıcak olacak, iki bölgede ise salıdan cumaya yağmur var

Önümüzdeki hafta salı gününden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur bekleniyor. Cuma gününe kadar etkili olması beklenen sağanak geçişleri nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Batıda ise sıcak hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıkları, güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Batı bölgeler yine sıcak olacak, iki bölgede ise salıdan cumaya yağmur var - 1

Önümüzdeki hafta boyunca Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışlı, diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni haftada hava nasıl olacak? Batı bölgeler yine sıcak olacak, iki bölgede ise salıdan cumaya yağmur var - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, gelecek hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

Haftanın ilk gününde yurdun kuzey kesimlerinin parçalı çok bulutlu olacağını aktaran Macit, “Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin devam etmesini bekliyoruz.” diye konuştu.
Yeni haftada hava nasıl olacak? Batı bölgeler yine sıcak olacak, iki bölgede ise salıdan cumaya yağmur var - 3

SALIDAN CUMAYA YAĞMUR GEÇİŞLERİ VAR

Salıdan cumaya kadar ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kars ve Ardahan çevreleri ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak geçişleri olacağını aktaran Macit, yurdun diğer yerlerinde az bulutlu hava beklendiğini söyledi.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Batı bölgeler yine sıcak olacak, iki bölgede ise salıdan cumaya yağmur var - 4

GÜNEY, İÇ VE BATI KESİMLERDE SICAK HAVA

Sıcaklıklara ilişkin de bilgi veren Macit, “Hava sıcaklıklarının, güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz.” dedi.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Batı bölgeler yine sıcak olacak, iki bölgede ise salıdan cumaya yağmur var - 5

YAĞIŞLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Hava sıcaklıklarında hafta sonuna değişiklik olmayacağını dile getiren Macit, “Önümüzdeki hafta boyunca havanın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışlı, diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık olmasını bekliyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Macit, yağışlar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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