Yeni haftada hava nasıl olacak? Batı bölgeler yine sıcak olacak, iki bölgede ise salıdan cumaya yağmur var
Önümüzdeki hafta salı gününden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur bekleniyor. Cuma gününe kadar etkili olması beklenen sağanak geçişleri nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Batıda ise sıcak hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıkları, güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek.
Önümüzdeki hafta boyunca Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışlı, diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor.