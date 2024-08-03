Yeni haftada hava nasıl olacak? Batı bölgeler yine sıcak olacak, iki bölgede ise salıdan cumaya yağmur var

SALIDAN CUMAYA YAĞMUR GEÇİŞLERİ VAR

Salıdan cumaya kadar ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kars ve Ardahan çevreleri ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak geçişleri olacağını aktaran Macit, yurdun diğer yerlerinde az bulutlu hava beklendiğini söyledi.