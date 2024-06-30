Yeni haftada hava nasıl olacak? Batıda orman yangını, kuzeyde sel riski var
Ege ve Akdeniz’de yeni haftada hava sıcaklıklarının daha da artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanları, artan hava sıcaklığı ve devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle geniş bir alanda orman yangını riski bulunduğunu bildirdi. Yurdun kuzeyinde ise sel riski var. Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde ani sel, su baskını ve dolu yaşığı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.
Sıcaklıkların ve rüzgarın şiddetini artırmasıyla yurdun batı bölgelerinde orman yangını, kuvvetli yağışlar nedeniyle Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ise sel riski bulunuyor.