Yeni haftada hava nasıl olacak? Batıda orman yangını, kuzeyde sel riski var

YANGIN RİSKİ YÜKSEK

Kenan Yüksel, “Kıyı Ege ve Akdeniz’de yangın riski mevcut. Hafta ortasında sıcaklıkların artmasıyla daha da geniş alanda orman yangını riski mevcut. Bölgede sıcaklık ve rüzgarın etkili olmasıyla orman yangını riski daha da artıyor.” dedi.

Yüksel, Meteoroloji olarak elde edilen anlık verileri Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD başta olmak üzere ilgili kuruluşlara anında aktardıklarını bildirdi.