Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 4-5 derece artıyor
Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili oluyor. Soğuk hava kuzey bölgelerde hafta sonu da devam edecek. Batı bölgelerde ise pazar günü sıcaklıklar 1-2 derece artarken yeni haftada sıcaklıkların 4-5 derece daha yüksek olması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklık yurt genelinde düştü.
Soğuk hava yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışına da neden oldu.