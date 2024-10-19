Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 4-5 derece artıyor

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı kesiminin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.