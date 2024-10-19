Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 4-5 derece artıyor

Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili oluyor. Soğuk hava kuzey bölgelerde hafta sonu da devam edecek. Batı bölgelerde ise pazar günü sıcaklıklar 1-2 derece artarken yeni haftada sıcaklıkların 4-5 derece daha yüksek olması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 4-5 derece artıyor - 1

Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklık yurt genelinde düştü.

Soğuk hava yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışına da neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 4-5 derece artıyor - 2

Soğuk hava dalgasının batı bölgelerde başlayarak etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hafta sonu Batı bölgelerde başlayan 1-2 derecelik ısınma hafta başından itibaren diğer bölgelerde de etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 4-5 derece artarak mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu;

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 4-5 derece artıyor - 3

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı kesiminin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 4-5 derece artıyor - 4

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara'da rüzgar sert, Sakarya, Kocaeli kesiminde hafif yağmur var, diğer yerler parçalı bulutlu. Edirne 18, Kocaeli 17, Balıkesir 19 derece.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 4-5 derece artıyor - 5

İç Anadolu'da hafif don etkili, Sıcaklık gece Sivas'ta -2, Kayseri'de 0 derece. Öğle ise Eskişehir ve Konya 15, Sivas 11 derece.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 4-5 derece artıyor - 6

Ege'de hava güneşli ama poyrez sert ve soğuk esiyor, Manisa ve Muğla 21, Denizli 19, Bodrum 20, Afyonkarahisar 14 derece. Hissedilen sıcaklık ise 4 derece daha düşük.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 4-5 derece artıyor - 7

Akdeniz güneşli, rüzgar orta hızda, Adana 25, Mersin 24, Kahramanmaraş 22 derece.

Karadeniz'in sahilleri yine yağışlı, yükseklere kar yağıyor. Doğu Karadeniz'de yağış çarşambaya kadar sürecek. Bolu 12, Samsun 16, Trabzon 14 derece.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 4-5 derece artıyor - 8

Doğu Anadolu geneli parçalı bulutlu, Erzurum-Kars tarafında sulu kar ve kar geçişleri olabilecek. Malatya parçalı bulutlu 16 derece. Güneydoğu güneşli , sıcaklık 18-19 derece.

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