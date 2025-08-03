Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaktan bunalan İstanbullulara müjde

BOĞUCU SICAKLARA ARA

Sıcaklığın geçen haftaya göre hissedilir şekilde azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde olacağını, yağışların ise alansal şekilde azalacağı bilgisini veren Çelik, "Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde bir hafta aralıklarla yağış var. Toroslar mevkisinde, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağış geçişleri göreceğiz." diye konuştu.