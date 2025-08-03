Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaktan bunalan İstanbullulara müjde
İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcak hava yeni haftada da etkisini sürdürecek. Ancak üç kent de geçen haftaki kadar sıcak olmayacak. İstanbul'da yeni haftada hava sıcaklığı en yüksek 32 derece olacak.
Türkiye'yi etkisin altına alan Afrika sıcakları, İstanbul ve Ankara ile İzmir'de etkisin yitiriyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.