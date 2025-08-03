Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaktan bunalan İstanbullulara müjde

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcak hava yeni haftada da etkisini sürdürecek. Ancak üç kent de geçen haftaki kadar sıcak olmayacak. İstanbul'da yeni haftada hava sıcaklığı en yüksek 32 derece olacak.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaktan bunalan İstanbullulara müjde - 1

Türkiye'yi etkisin altına alan Afrika sıcakları, İstanbul ve Ankara ile İzmir'de etkisin yitiriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaktan bunalan İstanbullulara müjde - 2

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN 1-2 DERECE ÜZERİNDE SEYREDECEK

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklığın birkaç derece artacağını, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer 1-2 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaktan bunalan İstanbullulara müjde - 3

BOĞUCU SICAKLARA ARA

Sıcaklığın geçen haftaya göre hissedilir şekilde azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde olacağını, yağışların ise alansal şekilde azalacağı bilgisini veren Çelik, "Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde bir hafta aralıklarla yağış var. Toroslar mevkisinde, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağış geçişleri göreceğiz." diye konuştu.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaktan bunalan İstanbullulara müjde - 4

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE ÜÇ GÜN YAĞMUR YOK

Üç büyükşehirde de gelecek üç gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, "En yüksek sıcaklığın, Ankara'da 33-34, İstanbul'da 30-32, İzmir'de ise 35-36 derece arasında seyretmesi bekleniyor." dedi.

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