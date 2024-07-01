Yeni haftada hava nasıl olacak? Salı günü sıcaklık artacak; güneş çarpmasına dikkat!

Temmuz başlamasıyla birlikte hava sıcaklıkları bir kademe daha artacak.

Beş büyük kentte bugün hava açık.

İstanbul, İzmir ve Bursa’da rüzgarlar serinlik sağlıyor.

Başkent Ankara’da ise sıcaklık arttı. Ankara’da cuma gününe kadar yağış yok.

Antalya’da ise bağıl nem düşse de sıcaklıklar hala çok yüksek. Akdeniz’de sıcak çarpması riski var.