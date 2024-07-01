Yeni haftada hava nasıl olacak? Salı günü sıcaklık artacak; güneş çarpmasına dikkat!

Yurt genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren artışa geçecek. Marmara’da güneşli günler devam ederken, Ege’de sıcaklık çok yüksek değerlere ulaştı. Öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerekiyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Salı günü sıcaklık artacak; güneş çarpmasına dikkat! - 1

Temmuz başlamasıyla birlikte hava sıcaklıkları bir kademe daha artacak.

Beş büyük kentte bugün hava açık.

İstanbul, İzmir ve Bursa’da rüzgarlar serinlik sağlıyor.

Başkent Ankara’da ise sıcaklık arttı. Ankara’da cuma gününe kadar yağış yok.

Antalya’da ise bağıl nem düşse de sıcaklıklar hala çok yüksek. Akdeniz’de sıcak çarpması riski var.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni haftada hava nasıl olacak? Salı günü sıcaklık artacak; güneş çarpmasına dikkat! - 2

MARMARA’DA SICAKLIKLAR ARTACAK

Marmara’da güneşli günler devam ederken rüzgar poyrazdan sert ve serinlik vererek esiyor.

İstanbul 32, Edirne 36, Çanakkale v Balıkesir 33, Kocaeli 32 derece olacak.

Bölgede salı ve çarşamba günleri sıcaklık birer kademe artacak.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Salı günü sıcaklık artacak; güneş çarpmasına dikkat! - 3

İÇ ANADOLU’DA KUZEY YÖNLÜ RÜZGAR

İç Anadolu’da Eskişehir-Konya civarları açık, Sivas-Kayseri kesiminde ise kısa süreli yaz sağanakları var.

Rüzgar kuzeyden sert esiyor.

Ankara 32, Eskişehir 30, Konya 28, Sivas 25 derece.

Perşembe bölgede haftanın en sıcak günü olacak.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Salı günü sıcaklık artacak; güneş çarpmasına dikkat! - 4

EGE’DE SICAKLIKLAR ÇOK YÜKSEK DEĞERLERE ULAŞTI

Ege’de de güneşli günler devam ediyor. İzmir 36 derece. Rüzgarlar sahillerde yine sert edecek.

Sıcaklık çok yüksek değerlerde olduğundan öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı.

Gölgede Manisa 36, Muğla 39, Denizli 37, Bodrum 38 derece.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Salı günü sıcaklık artacak; güneş çarpmasına dikkat! - 5

AKDENİZ’DE SICAK ÇARPMASI RİSKİ

Akdeniz’de sıcak çarpması riski sürüyor. Bağıl nem Mersin ve Hatay’da yine çok yüksek.

Antalya 38, Isparta 33, Kahramanmaraş 34, Adana 37 derece.

Hissedilen sıcaklık Mersin’de 39, Hatay’da 35 derece.
Yeni haftada hava nasıl olacak? Salı günü sıcaklık artacak; güneş çarpmasına dikkat! - 6

KARADENİZ’DE YAĞIŞ VAR

Karadeniz’in doğusunda yağış devam edecek.

Özellikle Bayburt-Artvin arasında ara ara kuvvetli olacağından tedbirli olunmalı.

Batı Karadeniz’de ise hava açık, sıcaklık arttı.

Bolu ve Samsun 30, Kastamonu 28, Trabzon 26 derece.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Salı günü sıcaklık artacak; güneş çarpmasına dikkat! - 7

DOĞU ANADOLU’DA SU BASKINLARINA DİKKAT

Doğu Anadolu’da Malatya-Erzurum-Ağrı-Ardahan boyunca beklenen yaz sağanakları taşkın ve su baskınlarına neden olabilir.

Erzurum 20, Malatya 29 derece.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Salı günü sıcaklık artacak; güneş çarpmasına dikkat! - 8

Güneydoğu’da Diyarbakır çevresinde yağış bekleniyor.

Diyarbakır 34, Şanlıurfa 37 derece olacak.

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