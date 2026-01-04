Yeni haftada önce bahar sonra kara kış: Lodos bitecek kar yağışı geri gelecek

Türkiye'nin birçok şehrinde bugün lodos etkili oluyor.

Rüzgar zaman zaman fırtına şeklinde sert esiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı kesimleri, Antalya, Samsun ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.