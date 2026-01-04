Yeni haftada önce bahar sonra kara kış: Lodos bitecek kar yağışı geri gelecek
04.01.2026 09:08
Son Güncelleme: 04.01.2026 09:25
NTV - Haber Merkezi
Kar yağışlı hava yeni haftanın ilk yarısında yerini açık bir gökyüzüne bırakacak. Birçok şehirde lodosun etkisiyle sıcaklık bahar değerlerine yaklaşacak. Hafta sonuna doğru, başta Ankara olmak üzere birçok şehirde kar yağışı geri gelecek.
Türkiye'nin büyük bölümü yeni yıla kar altında giriş yaptı.
Birçok şehir beyaz örtüyle kaplandı, hava sıcaklıkları dondurucu değerlere geriledi.
Hafta sonuna gelindiğinde kar yağışı etkisini yitirdi.
Peki yeni haftada hava nasıl olacak?
LODOS ETKİLİ OLUYOR
Türkiye'nin birçok şehrinde bugün lodos etkili oluyor.
Rüzgar zaman zaman fırtına şeklinde sert esiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı kesimleri, Antalya, Samsun ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.
MARMARA VE EGE'DE HAVA SICAKLIĞI BAHAR DEĞERLERİNE YÜKSELECEK
Marmara Bölgesi'nde bugün hava sıcaklıkları lodosun etkisiyle bahar değerlerine yükselecek.
İstanbul 16, Bursa 17, Çanakkale 19 derece olacak. Bölgede etkili olan lodos, sıcaklıkların daha yüksek hissedilmesine neden olacak.
Ege'de de durum aynı. Güneyli rüzgarlar hava sıcaklıklarını yükseltti. İzmir bugün 16 derece olacak.
İÇ BÖLGELERDE SOĞUK ETKİLİ
İç bölgelere doğru gidildikçe ayazın etkisi artacak.
İç Anadolu'da sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Başkent Ankara bugün 8 derece olacak. Kayseri 6, Konya ise 10 derece.
DOĞU ANADOLU BUZ KESTİ
Doğu Anadolu'da ise hava buz kesti.
Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Güneydoğu Anadolu'da da hava çok soğuk.
YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?
Yeni hafta yurt genelinde açık bir hava ile başlayacak.
Çarşamba gününden itibaren batı bölgelerden başlamak üzere sağanak etkili olacak.
Perşembeye gelindiğinde İstanbul'da da sağanak var.
Sağanakla birlikte perşembeden itibaren İstanbul'da hava sıcaklığı düşmeye başlayacak.
KAR GERİ DÖNÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, cuma günü yurdun tamamında yağış var.
İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey bölgeleri ile Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'in iç bölgelerindeki yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.
Aynı gün doğuda çığ tehlikesine dikkat çekilirken bazı bölgelerdeki kar yağışının kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Cumartesiye gelindiğinde kar yağışının etkisini yitirmesi bekleniyor.