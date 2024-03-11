Yeni haftada önce ılık sonra serin hava: İzmir'in kuzeyi için sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)
Yeni haftanın ilk yarısında beş büyük şehir Libya’dan taşınan ılık havanın etkisi altında olacak. Pazartesi ve salı günleri yurdun batısında hava sıcaklığının 20 dereceye kadar ulaşması beklenirken, kuzey batı bölgelerde sağanak yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir’in kuzeyindeki ilçeleri yarın saat 11.00’den itibaren yerel olarak görülecek kuvvetli yağışlara karşı uyardı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 5 günlük hava durumu…
Yeni hafta sıcak başlıyor, yağış ülke genelinde bir gün ara verdi.
Bu hafta pazartesi ile çarşamba arasında rüzgar Libya’dan ılık hava taşıyacak. Ancak perşembeden sonra kuzeyli rüzgarlar etkili olacak ve yurda serin hava hakim olacak.