Yeni haftada sıcaklar artıyor: 4 ila 10 derece yükselecek
Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıklar yeni haftada yurt genelinde artacak. Bugün ise doğu Karadeniz bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artırıyor.
Yağışların, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.
Yağışların bugün akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.