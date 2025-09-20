Yeni haftada sıcaklar artıyor: 4 ila 10 derece yükselecek

Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıklar yeni haftada yurt genelinde artacak. Bugün ise doğu Karadeniz bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artırıyor. 

Yağışların, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Yağışların bugün akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. 

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon illeri için sarı kodlu uyarı yapıldı. 

Yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

SICAKLIKLAR ARTACAK

7 günlük tahmin raporuna göre, mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların yurdun batı  kesimlerinden başlayarak 4 ila 10 derece artacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İSTANBUL 26 C - Parçalı ve az bulutlu

BURSA 26 C - Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 29 C - Az bulutlu ve açık

MANİSA 29 C - Az bulutlu ve açık

ANTALYA 33 C - Az bulutlu ve açık

RİZE 23 C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22 C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

21 EYLÜL PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

22 EYLÜL PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

23 EYLÜL SALI HAVA NASIL OLACAK?

24 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

