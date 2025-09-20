Yeni haftada sıcaklar artıyor: 4 ila 10 derece yükselecek

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İSTANBUL 26 C - Parçalı ve az bulutlu

BURSA 26 C - Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 29 C - Az bulutlu ve açık

MANİSA 29 C - Az bulutlu ve açık

ANTALYA 33 C - Az bulutlu ve açık

RİZE 23 C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22 C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı