Yeni haftada sıcaklıklar düşüyor (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu



ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı