Yeni haftada yağışlar devam edecek, sıcaklık düşecek (5 günlük hava tahmini raporu)
İstanbul'da dün etkili olan kısa süreli sağanak geçişleri hayatı olumsuz etkilerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hafta için de uyarı da bulundu. Yurdun genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar ise iç kesimlerde 3-5 derece azalacak. MGM, 6 il içinde sarı kodlu uyarı verdi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale dışında kalan tüm bölgelerin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.