Yeni haftaya dikkat! Sıcaklık 5 derecenin altına düşüyor. İstanbul'a kar geliyor

23.12.2025 13:33

NTV - Haber Merkezi

İstanbul için beklenen kar haberi geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni hafta ile birlikte kentte sıcaklıkların 5 derecenin altına düşeceğini bildirip kar için de tarih verdi.

Yeni haftaya dikkat! Sıcaklık 5 derecenin altına düşüyor. İstanbul'a kar geliyor
Anadolu Ajansı

Türkiye yağışlı havanın etkisine girdi.

 

Halk arasında kara kış olarak bilinen ve 40 süren zemheri soğukları da etkisini göstermeye başladı.

Yeni haftaya dikkat! Sıcaklık 5 derecenin altına düşüyor. İstanbul'a kar geliyor 1
Anadolu Ajansı

İstanbul'da daha hafta başından itibaren yağışlı hava hakim.

 

AKOM'dan gelen haftalık hava tahmini raporuna göre, megakentte önümüzdeki bir hafta boyunca çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Yeni haftaya dikkat! Sıcaklık 5 derecenin altına düşüyor. İstanbul'a kar geliyor 2
Anadolu Ajansı

Sağanak geçişlerinin de yaşanacağı İstanbul'da cuma gününden itibaren sıcaklıklar 10 derecenin altına iniyor.

YENİ HAFTA İÇİN KAR UYARISI 3
Anadolu Ajansı

YENİ HAFTA İÇİN KAR UYARISI

AKOM, yeni hafta için de kar uyarısında bulundu.

 

29 Aralık Pazartesi gününden itibaren megakentte sıcaklıklar 5 derecenin altına düşüyor ve kar değerlerine geriliyor.

Yeni haftaya dikkat! Sıcaklık 5 derecenin altına düşüyor. İstanbul'a kar geliyor 4
Anadolu Ajansı

İstanbul'da pazartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor. 