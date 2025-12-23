Yeni haftaya dikkat! Sıcaklık 5 derecenin altına düşüyor. İstanbul'a kar geliyor
23.12.2025 13:33
NTV - Haber Merkezi
İstanbul için beklenen kar haberi geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni hafta ile birlikte kentte sıcaklıkların 5 derecenin altına düşeceğini bildirip kar için de tarih verdi.
Türkiye yağışlı havanın etkisine girdi.
Halk arasında kara kış olarak bilinen ve 40 süren zemheri soğukları da etkisini göstermeye başladı.
İstanbul'da daha hafta başından itibaren yağışlı hava hakim.
AKOM'dan gelen haftalık hava tahmini raporuna göre, megakentte önümüzdeki bir hafta boyunca çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Sağanak geçişlerinin de yaşanacağı İstanbul'da cuma gününden itibaren sıcaklıklar 10 derecenin altına iniyor.
YENİ HAFTA İÇİN KAR UYARISI
AKOM, yeni hafta için de kar uyarısında bulundu.
29 Aralık Pazartesi gününden itibaren megakentte sıcaklıklar 5 derecenin altına düşüyor ve kar değerlerine geriliyor.
İstanbul'da pazartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor.