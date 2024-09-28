Yeni haftaya dikkat! Sıcaklıklar 8-12 derece azalacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Türkiye’nin batısı yeni haftanın ilk gününde Balkanlar’dan gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Pazar gecesi geç saatlerde etkili olmaya başlaması beklenen yağışla birlikte pazartesi günü İstanbul’da hava sıcaklığının 8-12 derece birden düşmesi bekleniyor.
Türkiye genelinde cumartesi günü haftanın en sıcak günü olacak.
Yeni hafta ise daha serin başlayacak.Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası pazar günü gece saatlerinde İstanbul’a ulaşacak.