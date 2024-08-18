Yeni haftaya dikkat! Sıcaklıklar tekrar yükseliyor

Bugün batıda rüzgarlar hızını azaltıyor. Yeni hafta ise özellikle Anadolu Bölgesi'nde çok daha sıcak geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), pazartesi gününden itibaren aratacak sıcaklıklara ilişkin uyardı. MGM'den yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ilâ 3 derece, Marmara Bölgesi’nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.

Yeni haftaya dikkat! Sıcaklıklar tekrar yükseliyor - 1

Yeni haftayla birlikte sıcaklıklar artıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni haftaya dikkat! Sıcaklıklar tekrar yükseliyor - 2

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; halen yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.

Yeni haftaya dikkat! Sıcaklıklar tekrar yükseliyor - 3

Önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ilâ 3 derece, Marmara Bölgesi’nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftaya dikkat! Sıcaklıklar tekrar yükseliyor - 4

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıkların (C);

Ankara : 29-37

İstanbul : 31-33

İzmir : 33-36

Yeni haftaya dikkat! Sıcaklıklar tekrar yükseliyor - 5

Konya : 28-36

Antalya : 33-39

Adana : 35-37

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Kocaeli : 32-35

Bolu : 30-33

Samsun : 30-32

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Trabzon : 28-30

Tokat : 30-40

Erzurum : 28-33

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Diyarbakır: 38-42

Hatay : 33-36

Yeni haftaya dikkat! Sıcaklıklar tekrar yükseliyor - 9

DIŞARI ÇIKMAYIN!

MGM'den yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar için de saat uyarısı yapıldı.

Yeni haftaya dikkat! Sıcaklıklar tekrar yükseliyor - 10

Uyarıda "Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ilâ 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yeni haftaya dikkat! Sıcaklıklar tekrar yükseliyor - 11
Yeni haftaya dikkat! Sıcaklıklar tekrar yükseliyor - 12
Yeni haftaya dikkat! Sıcaklıklar tekrar yükseliyor - 13
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