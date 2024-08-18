Yeni haftaya dikkat! Sıcaklıklar tekrar yükseliyor
Bugün batıda rüzgarlar hızını azaltıyor. Yeni hafta ise özellikle Anadolu Bölgesi'nde çok daha sıcak geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), pazartesi gününden itibaren aratacak sıcaklıklara ilişkin uyardı. MGM'den yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ilâ 3 derece, Marmara Bölgesi’nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.
Yeni haftayla birlikte sıcaklıklar artıyor.