Yeni haftaya dikkat! Sıcaklıklar tekrar yükseliyor

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; halen yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.