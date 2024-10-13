Yeni Kabine toplantısı tarihi: Kabine toplantısı ne zaman, gündemde neler var?

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak 30 Eylül'de yapılan Kabine toplantısının ana gündeminde, İsrail'in Lübnan'a saldırıları yer almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan yeni Kabine toplantısının tarihi ve Kabine gündeminde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine gündeminde neler var?

Yeni Kabine toplantısı tarihi: Kabine toplantısı ne zaman, gündemde neler var? - 1

Yeni Kabine toplantısının yapılacağı tarih belli oldu. Normal şartlarda her 2 haftada bir gerçekleşen Kabine toplantısı, son olarak 30 Eylül'de yapılmıştı. Peki, yeni Kabine toplantısı ne zaman? Kabine gündeminde neler var?

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni Kabine toplantısı tarihi: Kabine toplantısı ne zaman, gündemde neler var? - 2

YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine'nin yeni toplantı tarihi belli oldu.

Kabine, iki haftalık aranın ardından yeni  toplantısını 14 Ekim Pazartesi günü yapacak.

Yeni Kabine toplantısı tarihi: Kabine toplantısı ne zaman, gündemde neler var? - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantının ana gündem maddesi İsrail'in saldırıları ve artan şiddet olaylarıyla ilgili olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, İsrail'in saldırılarıyla ilgili mücadele kapsamında atılan ve atılacak adımlar ele alınacak.

Yeni Kabine toplantısı tarihi: Kabine toplantısı ne zaman, gündemde neler var? - 4

İsrail'in saldırlarının yanı sıra artan şiddet olayları ve Savunmaya ek kaynak paketi tartışması da toplantıda yer alacak.

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