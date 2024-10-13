Yeni Kabine toplantısı tarihi: Kabine toplantısı ne zaman, gündemde neler var?
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak 30 Eylül'de yapılan Kabine toplantısının ana gündeminde, İsrail'in Lübnan'a saldırıları yer almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan yeni Kabine toplantısının tarihi ve Kabine gündeminde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine gündeminde neler var?
Yeni Kabine toplantısının yapılacağı tarih belli oldu. Normal şartlarda her 2 haftada bir gerçekleşen Kabine toplantısı, son olarak 30 Eylül'de yapılmıştı. Peki, yeni Kabine toplantısı ne zaman? Kabine gündeminde neler var?