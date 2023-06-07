Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti

TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve sayın bakanlara görevlerinde başarılar diliyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.
Bahçeli, daha sonra yeni kabine üyelerini yemin etmeleri için Genel Kurul Salonu'na davet etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
laştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu