Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti

TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve sayın bakanlara görevlerinde başarılar diliyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Bahçeli, daha sonra yeni kabine üyelerini yemin etmeleri için Genel Kurul Salonu'na davet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin etti.