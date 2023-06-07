Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti

TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin etti.

Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti - 1

TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve sayın bakanlara görevlerinde başarılar diliyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Bahçeli, daha sonra yeni kabine üyelerini yemin etmeleri için Genel Kurul Salonu'na davet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti - 2

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti - 3

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti - 4

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti - 5

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti - 6

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti - 7

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti - 8

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti - 9

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti - 10

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti - 11

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti - 12

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti - 13

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti - 14

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti - 15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti - 16

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti - 17

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti - 18

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti - 19

laştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

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