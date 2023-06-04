Yeni kabine üyelerinden ilk mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerinin yemin etmesinin ardından merakla beklenen yeni kabine belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni kabine üyelerini açıkladı. Erdoğan, "Türkiye bugün, dünden daha güçlüdür. Demokrasimiz her zamankinden daha kuvvetlidir. Yarınlarımız 28 Mayıs öncesine göre daha aydınlıktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayırlı olsun" diyerek yeni kabine üyelerini açıkladı.
Resmi Gazete'de de yayımlanan yeni kabinede şu isimler yer aldı:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu."
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilen Cevdet Yılmaz, teşekkür mesajı yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ülke ve millette hayırlı olması temennisinde bulundu.
Görevi üstlenen bakanlara başarılar dileyen Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı kabinesinde cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Çeşitli kanallarla tebriklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Millete hizmet yolunda Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görevine devam edecek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür." ifadesini kullandı.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:
"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdiri üzerine yeni kabinede Sağlık Bakanı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Güveni için kendilerine teşekkür ederim. Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür."
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görevine devam edecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu güvene layık olmak üzere ülke ve millet için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:
"Yeni kabinemiz hayırlı olsun. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yeni kabinesinde Bakanlık görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz."
Yeni kabinede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, millete hizmet yolunda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanlığı Kabine'mizin ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı Kabinesi'nde Adalet Bakanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Milletimize hizmet yolunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini kendisine tevdi ettiğine işaret etti.
Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bütün bilgi, birikim ve tecrübesiyle şehirler ve ülke için çalışmaya gayret edeceğini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin şahlanış döneminde, Türkiye Yüzyılı'nda aşkla çalışacağız. Başta afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi konutlarını en kısa sürede teslim edecek; İstanbul'u ve Türkiye'yi kentsel dönüşümle güvenli hale getireceğiz.
Şehirlerimizi yeşil dönüşümle 2053 vizyonumuza uygun bir şekilde hazırlayarak Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımı arz ediyorum. Yeni kabinemizin ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamız adına hayırlılara vesile olmasını diliyorum."
Yeni kabinenin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk değerlendirmesinde, "Başta öğretmenlerimiz olmak üzere idarecilerimiz, idari personelimiz, özel öğretim kurumlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz ve diğer paydaşlarımızla birlikte yeni Türkiye Yüzyılı'nın inşası için el ele, gönül gönüle çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle zor bir görevin kendisine tevdi edildiğine işaret etti.
Bakan Tekin, şunları kaydetti:
"Kısa bir ayrılıktan sonra yeniden eğitim camiamızla birlikte çalışma imkanı bulacağız. İnşallah başta öğretmenlerimiz olmak üzere idarecilerimiz, idari personelimiz, özel öğretim kurumlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz ve diğer paydaşlarımızla birlikte yeni Türkiye Yüzyılı'nın inşası için el ele, gönül gönüle çalışacağız. Şahsıma yönelik güven ve desteğini her daim hissettiğim Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bir kez daha şükranlarımı sunarım. Allah yardımcımız olsun."
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ilk değerlendirmesinde, "İrademiz daha kuvvetli, azmimiz daha fazla ve ülke olarak kaybedeni olmayan bir zaferle, Allah'ın izniyle daha güçlüyüz." ifadesini kullandı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolumuz uzun, yükümüz ağır ancak azmimiz var, irademiz var, gücümüz var" diyerek başladığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevini 5 yıl boyunca sürdürdüğünü belirten Uraloğlu, şimdi Türkiye Yüzyılı'nın başladığını vurguladı.
Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Takım çalışması ile hayallerimizi gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yakın yol arkadaşı olduk. Yolumuz şimdi daha zorlu, yükümüz daha ağır. Ancak irademiz daha kuvvetli, azmimiz daha fazla ve ülke olarak kaybedeni olmayan bir zaferle, Allah'ın izniyle daha güçlüyüz. Beni öncelikle Karayolları Genel Müdürlüğü, şimdi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim ülkemize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin."
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı ilk değerlendirmesinde, "26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığım İstanbul'umuza 4 yıl 8 ay hizmet etme şerefine nail oldum. Bu akşam Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanımıza tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Umaklı, "Türkiye Yüzyılı’nın ilk kabinesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı görevini şahsıma emanet eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a şükranlarımı arz ediyorum. Değerli mesai arkadaşlarımla, Türk tarımının mihenk taşı çiftçilerimizin, orman köylümüzün ve aziz milletimizin hizmetindeyiz." mesajını paylaştı.