Yeni kabine üyelerinden ilk mesajlar

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görevine devam edecek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür." ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdiri üzerine yeni kabinede Sağlık Bakanı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Güveni için kendilerine teşekkür ederim. Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür."