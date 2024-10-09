Yeni keşfettiği akrep türüne eşinin adını verdi!

21 yıldır Türkiye ve çevre ülkelerin akrepleri üzerinde araştırmalar yaptığını belirten Prof. Dr. Yağmur, “Tanımladığım bu yeni türe yaptığım saha çalışmalarım sırasında Konya ilinin Beyşehir ilçesinde Dedegöl Dağı'nın eteklerinde bulunan bir bölgede ve Beyşehir Gölü içinde bulunan Hacıakif Adası'nda rastladım.

Yaptığım incelemeler sonucunda Euscorpius cinsine dahil olduğunu fakat tanımlanmamış yeni bir tür olduğunu belirledim. Şu an için sadece bu civarda biliniyor. Bu yeni tür vücudun iki renkli olması ve atellasındaki trichobothri sayısının en yüksek olması ile cinsin bilinen bütün türlerinden ayrılıyor” bilgisini verdi.