Yeni keşfettiği akrep türüne eşinin adını verdi!
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Kızılçam Ormanlarında Türkiye'ye özgü yeni bir akrep türü keşfedilerek, literatüre kazandırıldı. Bu yeni türe “Euscorpius gulhanimae” adı verildi. 21 yıldır Türkiye'deki akrepleri araştıran Prof. Dr. Ersen Aydın, yeni türe desteklerinden dolayı eşi Gülhanım Yağmur'un adını verdi. Prof. Dr. Yağmur, keşfedilen türde insan sağlığı açısından bir tehlike olmadığını belirtti.
Prof. Dr. Ersen Aydın, Konya'da yeni keşfettiği akrep türüne eşinin adını ithaf etti.