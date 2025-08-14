Yeni mahsul kurutmalıklar tezgahlarda: Patlıcanın ipi 200 lira

Patlıcan, kabak ve biber kurutmalıkları, her yıl olduğu gibi bu yıl da rengarenk görüntüsüyle dikkat çekiyor. Yöresel mutfağın vazgeçilmez malzemelerinden olan kurutmalıklar, özellikle dolma yapımında sıkça tercih ediliyor.

Pazar yerlerinde ve sokak tezgahlarında sergilenen kurutmalıklar, hem lezzeti hem de görsel şöleniyle vatandaşların ilgisini çekiyor. İplere dizilmiş patlıcan, kabak ve biber kurutmalıkları, yerli turistlerin yanı sıra şehirde yaşayan vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor.