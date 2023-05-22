Yeni öğretmen ataması ne zaman, mülakatlar kaldırılacak mı? Bakan Özer açıkladı

Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı, son olarak yapılan 45 bin öğretmen atamasının ardından merak ediliyor. Yeni öğretmen atamasının olup olmayacağıyla ilgili açıklama yapan Bakan Özer, mülakatlarla ilgili konuya da değindi. Peki, yeni öğretmen ataması yapılacak mı, mülakatlar kaldırılacak mı?