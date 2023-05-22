Yeni öğretmen ataması ne zaman, mülakatlar kaldırılacak mı? Bakan Özer açıkladı

Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı, son olarak yapılan 45 bin öğretmen atamasının ardından merak ediliyor. Yeni öğretmen atamasının olup olmayacağıyla ilgili açıklama yapan Bakan Özer, mülakatlarla ilgili konuya da değindi. Peki, yeni öğretmen ataması yapılacak mı, mülakatlar kaldırılacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarıyla ilgili şu açıklamada bulundu;
"Mülakatların kaldırılacağını Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. Mülakat kaldırıldığı zaman öğretmen atmasında tek kriter KPSS olacak. İnşallah bundan sonra 45 binle sınırlı kalmayacak, atama illaki olacak. Bizim istediğimiz kardeşlerimizin bir an önce okullarına kavuşması."
Buna göre; Mülakatlarla ilgili alınacak yeni kararların ardından öğretmen atama takvimi de yapılacak duyuru sonrasında belli olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "45 bin Öğretmen Atama Töreni" sonrasında açıklanmıştı.
"45 bin Öğretmen Atama Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atamayla göreve başlayacak öğretmenlerin yaklaşık olarak yarısının deprem bölgesindeki illerde vazife üstleneceğini belirtmişti.