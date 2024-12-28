Yeni rakam açıklandı: Market poşeti fiyatı ne kadar, kaç kuruş oldu? Yeni fiyat ne zaman geçerli olacak?

Geçen yıl geri kazanım katkı payı 60 kuruş olarak belirlenmiş; ancak poşet fiyatı 25 kuruşta sabit tutulmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu üyeleri, 21 Kasım'da plastik poşetlerin 2025 yılındaki fiyatını istişare etmek için bir araya geldi. Toplantıda, sektör temsilcilerinin görüşleri alındı.