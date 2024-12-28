Yeni rakam açıklandı: Market poşeti fiyatı ne kadar, kaç kuruş oldu? Yeni fiyat ne zaman geçerli olacak?

Market poşetleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca plastik kaynaklı atık kirliliğini engellemek için 2019 yılından beri ücretli olmuştu. 25 kuruştan satılan poşet fiyatlarının artacağı bir süredir gündemdeydi. 2025 itibariyle market fiyatları yeni fiyat üzerinden satışa sunulacak. Peki, market poşeti fiyatı ne kadar, kaç kuruş oldu? Yeni fiyat ne zaman geçerli olacak?

Yeni rakam açıklandı: Market poşeti fiyatı ne kadar, kaç kuruş oldu? Yeni fiyat ne zaman geçerli olacak? - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu üyeleri, geçtiğimiz günlerde plastik poşetlerin 2025 yılındaki fiyatını istişare etmek için bir araya gelmişti. 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale gelen plastik poşetler, 5 yıldır marketlerde 25 kuruşa satılıyorcu.

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Yeni rakam açıklandı: Market poşeti fiyatı ne kadar, kaç kuruş oldu? Yeni fiyat ne zaman geçerli olacak? - 2

Geçen yıl geri kazanım katkı payı 60 kuruş olarak belirlenmiş; ancak poşet fiyatı 25 kuruşta sabit tutulmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu üyeleri, 21 Kasım'da plastik poşetlerin 2025 yılındaki fiyatını istişare etmek için bir araya geldi. Toplantıda, sektör temsilcilerinin görüşleri alındı.

Yeni rakam açıklandı: Market poşeti fiyatı ne kadar, kaç kuruş oldu? Yeni fiyat ne zaman geçerli olacak? - 3

MARKET POŞETİ FİYATI NE KADAR OLDU?

Sektör temsilcilerinden alınan talepler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunuldu. Değerlendirmelerin ardından 2025 yılında plastik poşet bedeli adet başına 50 kuruş olarak belirlendi.

Yeni rakam açıklandı: Market poşeti fiyatı ne kadar, kaç kuruş oldu? Yeni fiyat ne zaman geçerli olacak? - 4

YENİ FİYAT NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak. Vatandaşlar 1 Ocak 2025 itibariyle market poşetlerini 50 kuruştan satın alabilecek.

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