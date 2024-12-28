Yeni rakam açıklandı: Market poşeti fiyatı ne kadar, kaç kuruş oldu? Yeni fiyat ne zaman geçerli olacak?
Market poşetleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca plastik kaynaklı atık kirliliğini engellemek için 2019 yılından beri ücretli olmuştu. 25 kuruştan satılan poşet fiyatlarının artacağı bir süredir gündemdeydi. 2025 itibariyle market fiyatları yeni fiyat üzerinden satışa sunulacak. Peki, market poşeti fiyatı ne kadar, kaç kuruş oldu? Yeni fiyat ne zaman geçerli olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu üyeleri, geçtiğimiz günlerde plastik poşetlerin 2025 yılındaki fiyatını istişare etmek için bir araya gelmişti. 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale gelen plastik poşetler, 5 yıldır marketlerde 25 kuruşa satılıyorcu.