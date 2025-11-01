Yeni salgın: Uykumuz neden çalınıyor?

2025 yılında yayımlanan geniş kapsamlı bir sistematik derleme, dünyada 852 milyondan fazla yetişkinin uykusuzluk sorunu yaşadığını ortaya koydu. Yani her altı kişiden biri geceleri uyuyamıyor.

Ülkemizde ise 5.021 kişilik temsili bir örneklemde uykusuzluk oranı %15,3 olarak belirlendi; yani, her yedi kişiden birinin geceleri uyuyamadığını gösteriyor.

Kadınlarda bu oran beşte bire kadar çıkıyor; yani her beş kadından biri, sabaha kadar uykusuzlukla baş başa. Erkeklerde ise durum biraz daha iyi görünse de, her on kişiden biri yine uykusuzlukla mücadele ediyor.

Ankara’da yapılan başka bir çalışmada ise tablo daha da çarpıcı: Katılımcıların neredeyse üçte biri uyku sorunu yaşadığını, dörtte biri ise uykuya dalmakta ya da uykusunu sürdürmekte zorlandığını belirtiyor.