Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 40 dereceleri göreceğiz!

Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sıcaklık önümüzdeki hafta artarken bazı bölgelerde 40 derecelerin üstüne çıkacak. Aşırı nemli havanın 1 hafta daha etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sağanak yağışlarda doğu bölgelerde yer yer etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 40 dereceleri göreceğiz! - 1

Sıcaklıklar yeni haftada da etkili olmaya devam edecek. İstanbul'da 35 dereceleri bulacak hava sıcaklığı nemin de etkisiyle 40 dercelerde hissedilecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de sıcaklıklar etkili olacak.

doğu Karadeniz bölgesinde ise yer yer gök gürültülü sağanaklar hafta boyunca etkisini gösterecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 40 dereceleri göreceğiz! - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 40 dereceleri göreceğiz! - 3

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı bulutlu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, Anadolu Yakası ilk saatlerde yer yer sisli

KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu

Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 40 dereceleri göreceğiz! - 4

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 39°C
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu

Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 40 dereceleri göreceğiz! - 5

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 40 dereceleri göreceğiz! - 6

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, batısı ile Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu

Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 40 dereceleri göreceğiz! - 7

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 40 dereceleri göreceğiz! - 8

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 40 dereceleri göreceğiz! - 9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 40 dereceleri göreceğiz! - 10

13 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 40 dereceleri göreceğiz! - 11

14 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 40 dereceleri göreceğiz! - 12

15 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 40 dereceleri göreceğiz! - 13

16 TEMMUZ SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 40 dereceleri göreceğiz! - 14

17 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

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