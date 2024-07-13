Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 40 dereceleri göreceğiz!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



DÜZCE °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



SİNOP °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.