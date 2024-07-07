Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 42 dereceleri göreceğiz!
Yeni haftada batı bölgeler sıcak hava dalgasının etkisine giriyor, doğu bölgelerde ise sağanaklar sürecek. Hava sıcaklıının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği batı bölgelerinde 40-42 dereceler görülecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
İstanbul'da nemli günler başladı ve sıcaklık arttı, Ankara'da sıcaklık temmuz ortalamasının 4 derece üzerinde seyrediyor. İzmir de çok sıcak ancak rüzgarların sert esmesi bir nebze de olsa rahatlık sağlıyor. İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa güneşli 35 derece. Antalya'da bağıl nem 3 gün daha düşük, sıcaklık 39 derece.