Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 42 dereceleri göreceğiz!

İstanbul'da nemli günler başladı ve sıcaklık arttı, Ankara'da sıcaklık temmuz ortalamasının 4 derece üzerinde seyrediyor. İzmir de çok sıcak ancak rüzgarların sert esmesi bir nebze de olsa rahatlık sağlıyor. İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa güneşli 35 derece. Antalya'da bağıl nem 3 gün daha düşük, sıcaklık 39 derece.