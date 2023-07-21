Yeni sıcak hava dalgası geliyor: Haftaya Perşembe gününe dikkat (“Uyum sağlayamayacağımız geleceğe ilerliyoruz”)

“ÇOK GÜÇLÜ SICAKLIK STRESİ” YAŞANIYOR

​Isı stresi, sıcaklığı, nemi, rüzgar hızını ve diğer faktörleri hesaba katarak ortamın insan vücudu üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi. 2023 yazından 15 Temmuz'a kadar olan verilerin, Güney Avrupa'nın büyük bölümünün şimdiden 10 güne kadar 'çok güçlü ısı stresi' yaşadığı ve güney Avrupa'nın bazı bölümlerinin 30 güne kadar 'çok güçlü sıcaklık stresi' yaşadığını gösterdiği belirtildi.