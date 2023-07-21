Yeni sıcak hava dalgası geliyor: Haftaya Perşembe gününe dikkat (“Uyum sağlayamayacağımız geleceğe ilerliyoruz”)
Türkiye iki haftadır sıcak hava dalgasının etkisi altında… Kavurucu sıcaklar bu hafta sonu bir kez daha etkisini gösterecek. Bu sıcak hava dalgasının ardından yeni bir sıcak hava dalgası daha Türkiye’yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden iklim bilimci Prof. Dr. Barış Önol, önümüzdeki hafta Perşembe gününden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalınacağını açıkladı.
Küresel bir okyanus- atmosfer olayı olan ve Pasifik Okyanusu’nda, okyanus suyunun sıcaklıklarındaki değişkenlikler üzerine birbirinin zıttı karmaşık hava modellerinin oluştuğu ve tüm dünyayı farklı şekilde olumsuz etkileyen “El Nino” nedenli aşırı sıcaklık artışları devam ediyor.