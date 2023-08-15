Yeni sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? (Bölge bölge hava durumu)
Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar devam edeceği, sıcaklıkların Marmara ve kıyı Ege haricinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği bildirildi. Uzmanlar, sıcaklıkların İstanbul ve İzmir'de mevsim normalleri civarında, Ankara'da mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyredeceğine işaret ederken Ankara için ise uyarıda bulundu. Önümüzdeki günlerde Başkentte hava sıcaklığının 39-40 dereceye ulaşması bekleniyor.
Libya üzerinden gelen aşırı sıcak ülkede bir hafta kalacak. Sıcak çarpması tehlikesi en üst seviyede.