Yeni sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? (Bölge bölge hava durumu)

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar devam edeceği, sıcaklıkların Marmara ve kıyı Ege haricinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği bildirildi. Uzmanlar, sıcaklıkların İstanbul ve İzmir'de mevsim normalleri civarında, Ankara'da mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyredeceğine işaret ederken Ankara için ise uyarıda bulundu. Önümüzdeki günlerde Başkentte hava sıcaklığının 39-40 dereceye ulaşması bekleniyor.

Yeni sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? (Bölge bölge hava durumu) - 1

Libya üzerinden gelen aşırı sıcak ülkede bir hafta kalacak. Sıcak çarpması tehlikesi en üst seviyede.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? (Bölge bölge hava durumu) - 2

İstanbul'da poyraz bugün sert ama daha kuru esecek. Sıcaklık 35 dereceye çıkıyor. Ankara'da çöl sıcağı var, termometre 40 dereceyi̇ gösterecek. İzmir 34 derece, nem ve zayıf rüzgar bunaltıyor, Bursa 36 derece. Antalya'da termometre değeri̇ 34 ama yüksek nem ve sıcak esen rüzgarlar nedeniyle hissedilen sıcaklık 40 derece.  
 
Marmara'da yüksek sıcaklıklar başladı. Sakarya, Kocaeli̇ tarafı 37 derece. Edirne ise 34 derece. Poyraz hala sert esiyor ama nem azalıyor.

Yeni sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? (Bölge bölge hava durumu) - 3

İç Anadolu yazın en sıcak günlerini̇ yaşıyor. Kayseri 42, Nevşehir ve Eekişehir 41, Konya 40 derece. Gece sıcaklığı ise 18-22 derecelerde. 

Ege'de rüzgar çok sert değil, sahiller çarşamba daha sıcak olacak. Manisa 38, Denizli̇ 42,  Kütahya 39 dereceyi̇ buluyor.  

Yeni sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? (Bölge bölge hava durumu) - 4

Akdeni̇z'de yazın en aşırı sıcakları yaşanıyor, Adana Kozan 48 dereceleri̇ görüyor. Adana merkez, 44, Hatay 40, K.Maraş 45 derece. Güneydoğu'da da çöl sıcağı hakim, Gaziantep 43, Kklis 46, Diyarbakır ve Şanlıurfa 44 derece. derece 

Çöl sıcağı Karadeniz'e de ulaştı. Bolu, Karabük, Amasya kesimi̇ 40 dereceye yaklaşacak. Zonguldak 35, Samsun 32 derece. Doğu Anadolu'da aşırı sıcak sürüyor, Erzurum 33, Malatya 42 derece.

Yeni sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? (Bölge bölge hava durumu) - 5

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? (Bölge bölge hava durumu) - 6

Yurdu yaz aylarında sıcaklık konusunda etkileyen en önemli sistemin Basra Alçak Basınç Merkezi olduğunu dile getiren Çelik, "Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Marmara ve kıyı Ege haricinde tüm yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek, sıcaklıklar hafta sonuna kadar etkili olacak." dedi.

Yeni sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? (Bölge bölge hava durumu) - 7

Çelik, Türkiye genelinde yağış beklenmediğini ancak salı günü Trakya'nın Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde, perşembe günü itibarıyla da sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde aralıklarla sağanak geçişi görülebileceğini söyledi.

Yeni sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? (Bölge bölge hava durumu) - 8

"ANKARA'DA 39-40 DERECELİK SICAKLIIK BEKLENTİMİZ VAR"

Sıcaklıkların İstanbul ve İzmir'de mevsim normalleri civarında, Ankara'da mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyredeceğine işaret eden Çelik, "Önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da en yüksek sıcaklık 30 derece civarında. İzmir'de en yüksek sıcaklık 32-33 derece. Ankara'da ise önümüzdeki günlerde 39-40 derecelik sıcaklık beklentimiz var." diye konuştu.

Yeni sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? (Bölge bölge hava durumu) - 9

Çelik, Akdeniz kıyılarında biraz da olsa serinlemenin yaşandığını, sıcaklıkların Batı Akdeniz'de 32-34 derece, Doğu Akdeniz'de 34-36 derece olduğunu belirterek, "Ege kıyılarında sıcaklık 30-32, Marmara mevsim normalleri civarında 29-32 derece arasında sıcaklıklar var. Karadeniz'de genellikle 30-34 derece arasında sıcaklıklar var." dedi.

Yeni sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? (Bölge bölge hava durumu) - 10

İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ekstrem sıcaklıkların olabileceğine dikkati çeken Çelik, Ankara'da ilçelere göre değişen sıcaklıkların yarın 40 derecenin üzerine çıkacağını söyledi.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiğini bildiren Çelik, "Kuzey, kuzey doğu yönlerinden kuvvetli rüzgar bekliyoruz. Rüzgarın fırtına düzeyine erişmesini beklemiyoruz ancak fırtınaya yakın 40-70 kilometre saatlik rüzgar var." dedi.

Yeni sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? (Bölge bölge hava durumu) - 11

Deprem bölgesinde de yağışın öngörülmediğini dile getiren Çelik, bölgenin tamamında sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde olacağını belirtti.

Cengiz Çelik, vatandaşlara saat 11.00-16.00 aralığında dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu, dışarıya çıkanlara şapka ve şemsiye kullanmalarını tavsiye etti.

Yeni sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? (Bölge bölge hava durumu) - 12

15 AĞUSTOS SALI HAVA DURUMU

Yeni sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? (Bölge bölge hava durumu) - 13

16 AĞUSTOS ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Yeni sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? (Bölge bölge hava durumu) - 14

17 AĞUSTOS PERŞEMBE HAVA DURUMU

Yeni sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? (Bölge bölge hava durumu) - 15

18 AĞUSTOS CUMA HAVA DURUMU

Yeni sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? (Bölge bölge hava durumu) - 16

19 AĞUSTOS CUMARTESİ HAVA DURUMU

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