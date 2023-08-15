Yeni sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? (Bölge bölge hava durumu)

İstanbul'da poyraz bugün sert ama daha kuru esecek. Sıcaklık 35 dereceye çıkıyor. Ankara'da çöl sıcağı var, termometre 40 dereceyi̇ gösterecek. İzmir 34 derece, nem ve zayıf rüzgar bunaltıyor, Bursa 36 derece. Antalya'da termometre değeri̇ 34 ama yüksek nem ve sıcak esen rüzgarlar nedeniyle hissedilen sıcaklık 40 derece.



Marmara'da yüksek sıcaklıklar başladı. Sakarya, Kocaeli̇ tarafı 37 derece. Edirne ise 34 derece. Poyraz hala sert esiyor ama nem azalıyor.