Yeni soğuk hava dalgası geliyor! AKOM'dan yeni uyarı. İstanbul'da hava önce ısınacak, sonra düşecek

İstanbullular bu sabah ise buz gibi bir güne uyandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, megakentteki hava sıcaklığı sabah saatlerinde sıfırın altında 5 derece olarak hissedildi.

Bazı yollarda ve ara sokaklarda buzlanma meydana geldiği görüldü.