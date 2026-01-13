Yeni soğuk hava dalgası geliyor! AKOM'dan yeni uyarı. İstanbul'da hava önce ısınacak, sonra düşecek
13.01.2026 11:09
NTV - Haber Merkezi
İstanbul, kar yağışının ardından bugün buz gibi bir havaya uyandı. Megakentte sıcaklıkların hafta ortasında yükselmesi, ardından yeni soğuk hava dalgasının etkisiyle yeniden düşmesi bekleniyor.
İstanbul'da kar yağışı geride kaldı.
Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oldu.
Okulların tatil edildiği şehirde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Akşam saatlerinde rüzgarın karayele dönmesiyle şehrin yüksek noktalarında zaman zaman lapa lapa kar yağdı.
İSTANBUL'DA BUZ GİBİ SABAH
İstanbullular bu sabah ise buz gibi bir güne uyandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, megakentteki hava sıcaklığı sabah saatlerinde sıfırın altında 5 derece olarak hissedildi.
Bazı yollarda ve ara sokaklarda buzlanma meydana geldiği görüldü.
HAVA ÜÇ GÜN BOYUNCA ISINACAK
İstanbul'da hava sıcaklığı önümüzdeki üç gün boyunca artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yarın hava sıcaklığı 10 derece olacak. Şehirde hafif yağmur bekleniyor.
Hava sıcaklığı perşembe ve cuma günleri yükselişini sürdürecek. İstanbul'da bu iki gün boyunca hava sıcaklığının 12 derece olması bekleniyor.
HAFTA SONU HAVA SOĞUYACAK
İstanbul hafta sonu yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.
Hava sıcaklıkları 3-5 derece birden düşecek.
Cumartesi günü hava sıcaklığının 9 derece olması bekleniyor.
İKİ GÜN KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENTİSİ VAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin son tahminlerine göre pazar gününe gelindiğinde İstanbul'da karla karışık yağmur beklentisi var.
Yağışın pazartesi günü de devam etmesi bekleniyor.
Bu iki gün boyunca hava sıcaklığının 5-6 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
DOĞUDA DONDURUCU SOĞUKLARA DİKKAT
Batıda hava sıcaklıkları 10-15 derece aralığında seyrederken doğudaki şehirlerde ise dondurucu soğuklar hakim olacak.
Özellikle perşembe ve cuma günleri Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Erzurum, Tunceli, Erzincan ve Bitlis'te hava sıcaklıkları sıfırın altında 20-24 derece aralığında olacak.
Aynı günlerde bu bölgede çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.