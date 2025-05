Yeni trafik cezaları 2025: Trafik cezaları artıyor mu, ne kadar oluyor? Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikler

HIZ SINIRI CEZALARI

Yerleşim yeri içinde; 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira,



11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira,

16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira,

21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira,

26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira,

36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira,

46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira,

56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira,

66 kilometre/saatten fazla aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.



Söz konusu hız sınırlarını, yerleşim yeri dışında 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira,

16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira,

21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira,

26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira,

31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira,

41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira,

51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira,

61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira,

71 kilometre/saatten fazla aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.



Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 30 gün,

56-65 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 60 gün,

66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.



Yerleşim yeri dışında hız sınırını, 51-60 kilometre/saatle aşanların her seferinde 30 gün,

61-70 kilometre/saatle aşanların her seferinde 60 gün,

71 kilometre/saatten fazla aşanların her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.



Hız sınırını tespit etmekte kullanılan zihazların tespiti ve sürücünün uyarılmasına neden olan cihazların üretimi ve teminini yapanlara 370 bin TL, araçta bulundurulması durumunda işletene 185 bin TL ceza uygulanacak.