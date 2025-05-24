Yeni trafik cezaları 2025: Trafik cezaları artıyor mu, ne kadar oluyor? Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikler

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Trafik cezalarının artırılmasını içeren teklifle beraber trafikte şiddetin de önüne geçmeyi hedefleyen maddeler yer aldı. Drift atanlara, alkollü araç kullananlara dair uygulanan cezalarda geniş yer verildi. İşte, yeni trafik cezaları...

Yeni trafik cezaları 2025: Trafik cezaları artıyor mu, ne kadar oluyor? Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikler - 1

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla yeni trafik cezalarını içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Trafikte cep telefonu kullanımı, alkol ve uyuşturucu, uyarıcı madde kullanımı, karayollarında konvoy, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırı ihlalleri gibi birçok başlık teklifte yer aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni trafik cezaları 2025: Trafik cezaları artıyor mu, ne kadar oluyor? Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikler - 2

TRAFİK CEZALARI 2025

Otoyollardan sorumlu birimlerde görevli trafik zabıtası, sorumluluk sahası ile sınırlı olmak üzere İçişleri Bakanının uygun görmesi durumunda genel zabıta olarak da görevlendirilebilecek.

Trafik zabıtasının olmasığı ya da yeterli gelmediği yerlerde genel zabıta trafiği düzenlemede ve trafik suçlarına el koymada yetkili olacak.

Elektronik ortamda tescil şansı olan araçlara 3 gün içinde tescil edilme zorunluluğu gelecek.

Araç sahiplerinin vefatı ardından mirasçıların 90 gün içinde adlarına tescil belgesi almaları gerekecek. Aksi halde söz konusu aracın yeni tescil işlemi yapılmadan karayoluna çıkması durumunda 3 bin TL idari para cezası ile beraber tescil işlemine kadar trafikten men edilecek.

Yeni trafik cezaları 2025: Trafik cezaları artıyor mu, ne kadar oluyor? Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikler - 3

Yönetmelikte belirtilen standartlara göre plaka takmayan ve öngörülen sayıda plaka takmayan sürücüye 4 bin TL ceza ve plakaların uygun hale getirilene kadar trafikten men cezası verilecek.

Plakaların okunamamasına yol açacak değişiklikler yapan sürücülere 140 bin TL ceza ve 30 gün trafikten menedilecek.

Son ihlalden geriye doğru 1 yıl içinde iki veya daha fazla plakanın farklı okunmasına neden olacak değişiklik yapan sürücülere her efasında 280 bin TL ceza ile 60 gün trafikten men söz konusu olacak.

Tescilli aracı plakasız kullanan sürücülere 46 bin TL ceza, 30 gün sürücü belgesine el konulacak ve 30 gün trafikten menedilecek.

Son ihlalden geriye doğru 1 yıl içinde iki ve daha fazla kez aracı plakasız kullanan sürücüye her defasında 140 bin TL ceza, sürücü belgesi 60 gün geri alınacak ve 60 gün trafikten menedilecek.

Yeni trafik cezaları 2025: Trafik cezaları artıyor mu, ne kadar oluyor? Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikler - 4

Başka aracın plakasını ya da sahte plakayı kullananlara 140 bin TL ceza verilecek, 30 gün sürücü belgesi alınacak ve 30 gün trafikten menedilecek.

Sahte plaka kuralını son ihlalden geriye doğru 1 yıl içinde iki veya daha fazla aynı suçu işleyene her defa 280 bin TL ceza verilecek, 60 gün sürücü belgesi geri alınacak, aynı sürede trafikten menedilecek. Sürücüde ''sahtecilik'' suçundan cezalandırılacak. Plaka uygunluğu doğrulanana kadar araç teslim edilmeyecek.

Geçici trafik belgesi ve geçici tescil belgesini usulsüz kullananlara 46 bin TL ceza verilecek, söz konusu belgeler iptal edilecek, araç 30 gün trafikten menedilecek. Geriye doğru 1 yıl içinde iki ve daha fazla ihlal olması durumunda her sefer için 140 bin TL ceza uygulanacak, araç 60 gün menedilecek.

Araçlarda, yönetmelikte belirtilen gereçlerin bulunmaması nedeniyle 1000 TL ceza uygulanacak.

Yeni trafik cezaları 2025: Trafik cezaları artıyor mu, ne kadar oluyor? Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikler - 5

Takograf ve hız sınırlayıcısı olmayan araçlar için sürücülere 75 bin TL idari para cezası verilecek.

Taksilerde, taksimetre olmaması halinde 46 bin TL para cezası söz konusu olacak.

Yönetmelikte belirtilenin aksine takograf kullanımında 3 bin TL, ayar ve kalibrasyona dair uygunsuzlukta 10 bin TL, kayıtların saklanmasına dair usulsüzlükte ise 20 bin TL ceza verilecek.

Araçlara, mevzuata uygun değişikleri 30 gün içinde tescil belgesine veya kayıtlarına işletmeyenlere 1000 TL ceza uygulanacak.

Mevzuata aykırı araç değişiklikleride 5 bin TL para cezası devreye girecek, araç uygun hale getirilene kadar trafikten menedilecek.

Yeni trafik cezaları 2025: Trafik cezaları artıyor mu, ne kadar oluyor? Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikler - 6

Araç değişikliklerin çevredekileri rahatsız etmesi halinde sürücüye 16 bin TL para cezası uygulanacak, araç 30 gün trafikten men edilecek.

Özel yüklerin taşınması ile trafiğe çıkışları özel izne bağlı araçlardan yolun yapım, bakım ve işletilmesinden sorumlu kurum veya kuruluşça karayolu kullanım bedeli alınacak.

Özel yüklerin taşınmasına dair trafik zabıtasından yardım alınması durumunda her gün için 16 bin TL hizmet bedeli uygulanacak.

Ehliyet olmadan araç kullananlara 40 bin TL, sürücü belgesi geri alınan sürücülere ise 200 bin TL ceza verilecek.

Ehliyeti iptal edilmiş olsada trafiğe çıkanlara 200 bin TL, bu duruma izin veren işletene de 40 bin TL para cezası uygulanacak.

Yeni trafik cezaları 2025: Trafik cezaları artıyor mu, ne kadar oluyor? Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikler - 7

Art arda riski şerit değiştirenlere, bölünmüş yollarda ters istikamette gidenlere, konvoy yaparak trafik akışını engelleyen ve tehlikeye sokanlara, keyfi hareketlerde bulunanlara, trafiği engelleyecek şekilde araçlarını karayolu üzerinde durduranlara 90 bin TL ceza kesilecek, sürücü belgeleri 60 gün süreyle alınaca, araçlar 30 gün trafikten çekilecek.

Saldırı amacıyla aracı takip eden, araçtan inen sürücülere 180 bin TL ceza uygulanacak, ehliyetleri 60 gün alınacak, araç 30 gün trafikten menedilecek.

Saldırı amacıyla araç takibi yapan, aracını ters yönde süren, saldırı niyetiyle araçtan inen sürücülerin ehliyetleri, psikoteknik değerlendirmeden sonra geri verilecek.

Sürücü belgeleri geri alınan sürücülerin geriye doğru 5 yıl içine iki defa ehliyetlerini aldırmaları halinde sürücü belgeleri iptal olacak.

Sürücü belgesini tekrar almak isteyenlerin sürücü kurslarına kaydolarak başrılı olmaları gerekecek.

Yeni trafik cezaları 2025: Trafik cezaları artıyor mu, ne kadar oluyor? Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikler - 8

Sürücü kurslarına yeniden kayıt olacakların, ehliyetlerinin iptal olduğu tarihten itibaren iptal gerekçelerinde belirtilen sürelerin geçmiş olması, para cezalarının ödenmesi ve psikoteknik değerlendirmeden başarılı olması gerekiyor.

Trafik zabıtası ve diğer görevlilerin uyarılarına ve işaretlere uymayanlara 3 bin TL ceza uygulanacak.

Trafik ışıklarına uymayan sürücler 5 bin TL para cezasıyla cezalandırılacak.

Trafik kurallarına, levhalara,, işaretlemelere, yasaklara, yükümlülüklere uymayanlara 1000'er lira ceza verilecek.

Kırmızı ışık ihlalini tekrarlayanlar için cezalar kademeli olarak artırılacak. Son ihlalden geriye doğru 1 yıl içinde iki defa ihlal edenlere 10 bin TL, üç defa ihlalde 15 bin TL, dördüncüde 20 bin TL, beşincide 30 bin TL, altıncıda ise 80 bin TL ceza verilecek.

Yeni trafik cezaları 2025: Trafik cezaları artıyor mu, ne kadar oluyor? Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikler - 9

Polislerin uyarılarına rağmen ''Dur'' ihtarına uymayanlara 200 bin TL para cezası, 60 gün ehliyetin alınması ve 60 gün süreyle aracın trafikten çekilmesi yaptırımları uygulanacak.

Kırmızı ışık ihlali sonunda kaza yapan sürücülerin ehliyetleri 60 gün geri alınacak. Son olaydan geriye doğru 1 yıl içinde 3 kez kırmızı ışık ihlali yapanların 30 gün, 4 defa yapanların 60 gün, 5 defa tekrarlayanların 90 gün ehliyetleri geri alınacak. 6 defa ihlal edenlerin ehliyetleri iptal olacak.

0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilen idari para cezası 25 bin liraya yükseltilecek.

Alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyeti alınan sürücülerin ikinci defa aynı kurala uymaması halinde uygulanacak para cezaası 50 bin TL olacak. Bu ihlal 3 veya daha fazla olursa 150 bin TL ceza uygulanacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgesi iptal edilecek.

Yeni trafik cezaları 2025: Trafik cezaları artıyor mu, ne kadar oluyor? Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikler - 10

Uyuşturucu ve uyarıcı maddeye yönelik ölçüm yaptırmayan sürücülere 150 bin lira idari cezası verilecek ve sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınacak.

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde 3 defa alkollü veya uyuşturucu madde etkisiyle yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek.

Sürücüye, belirtilen günlük sürekli taşıt kullanma süresinin bir saate kadar aşılması halinde 1000 lira, bu sürenin bir saatten fazla aşılmasında 3 bin lira, günlük toplam taşıt kullanma süresinin bir saate kadar aşılmasında 3 bin lira, bir saatten 3 saate kadar aşılması halinde 5 bin lira, 3 saat ve daha fazla aşılmasına ise 10 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Sürücüye, haftalık veya iki haftalık taşıt kullanma süresinin 4 saate kadar aşılmasında 10 bin lira, 4 saatten 15 saate kadar aşılmasında 15 bin lira, 15 saat ve daha fazla aşılmasında 20 bin lira, günlük dinlenme sürelerinin ihlal edilmesinde 3 bin lira, haftalık dinlenme sürelerinin ihlal edilmesinde 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

Sürücü aynı zamanda işletense idari para cezaları iki kat olarak uygulanacak. Aksi olduğu durumda ise işletene para cezası iki kat olarak verilecek.

Birden fazla sürücü olması gereken araçlarda bu kurala uymayanlar için işletene 10 bin TL ceza verilecek.

Yeni trafik cezaları 2025: Trafik cezaları artıyor mu, ne kadar oluyor? Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikler - 11

HIZ SINIRI CEZALARI

Yerleşim yeri içinde; 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira,

11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira,
16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira,
21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira,
26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira,
36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira,
46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira,
56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira,
66 kilometre/saatten fazla aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.

Söz konusu hız sınırlarını, yerleşim yeri dışında 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira,
16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira,
21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira,
26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira,
31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira,
41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira,
51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira,
61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira,
71 kilometre/saatten fazla aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 30 gün,
56-65 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 60 gün,
66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

Yerleşim yeri dışında hız sınırını, 51-60 kilometre/saatle aşanların her seferinde 30 gün,
61-70 kilometre/saatle aşanların her seferinde 60 gün,
71 kilometre/saatten fazla aşanların her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

Hız sınırını tespit etmekte kullanılan zihazların tespiti ve sürücünün uyarılmasına neden olan cihazların üretimi ve teminini yapanlara 370 bin TL, araçta bulundurulması durumunda işletene 185 bin TL ceza uygulanacak.

Yeni trafik cezaları 2025: Trafik cezaları artıyor mu, ne kadar oluyor? Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikler - 12

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

Geçiş üstünlüğüne sahip olduğu yönetmelikte belirlenen araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası verilecek.

Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yol vermeyenlere 46 bin TL ceza verilecek, 30 gün süreyle sürücü belgeleri alınacak ve araç 30 gün trafikten çekilecek.

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde bu hüküm kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek.

Takip mesafesine uymayanlara 5 bin TL, Şerit izleme, gelen trafikle karşılaşma, yavaş sürme ve geçiş kolaylığı sağlama kurallarına uymayanlara 1000 TL ceza verilecek.

Kavşaklardaki geçiş hakkı kurallarına uymayanlara 1000 liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Araçların taşıma sınırı üstünde yolcu alınması halinde 1000 lira, yönetmelikte belirtilen şekilde trafik akışını engelleyen, sürücülerin hayatını riske atan, trafik kurallarına aykırı araçların yüklenmesi durumunda 3 bin TL para cezası olacak.

Yeni trafik cezaları 2025: Trafik cezaları artıyor mu, ne kadar oluyor? Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikler - 13

Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlar ile konteyner taşıyan araçlar tarafından ihlali halinde idari para cezası 20 bin lira olarak uygulanacak.

Tehlikeli ve zararlı maddeleri gerekli izin ve tedbirler almadan taşıyanlara 20 bin lira ceza uygulanacak.

Taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yükleyen, taşıyan ve taşıttırana 60 bin lira ceza verilecek.

Gabari dışı yük yükleyen ve taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirenlere 20 bin lira idari para cezası kesilecek.

Azami yüklü ağırlığın veya izin verilen azami yüklü ağırlığın yüzde 10 fazlasına kadar yüklemelerde 10 bin,
yüzde 15 fazlasına kadar yüklemelerde 20 bin,
yüzde 20 fazlasına kadar yüklemelerde 30 bin,
yüzde 25 fazlasına kadar yüklemelerde 40 bin,
yüzde 25'ten fazla yüklemelerde 60 bin lira işleten ve gönderene ayrı ayrı idari para cezası uygulanacak.

Yetkililerce yapılacak ağırlık ve boyut denetimlerini engelleyen araçların sürücüsüne veya işletenine 60 bin lira idari para cezası kesilecek.

Kış lastiği kuralına uymayan işletene, belirtilen görevlilerce 6 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yeni trafik cezaları 2025: Trafik cezaları artıyor mu, ne kadar oluyor? Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikler - 14

DRİFT CEZASI

Gösterilerde izin alınanlar dışında motorlu bisiklet ve motosiklet cinsi araçların akrobatik hareketler yapılarak sürülmesine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek.

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek.

Herhangi bir zorunluluk olmadan el freninin çekilmesi, ani durması, kendi etrafında dönmesi 140 bin TL ceza anlamına geliyor.

İzin alınmadan yapılan yarış ve koşuları düzenleyen ilgililer hakkında 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak, 60 gün süreyle trafikten menedilecek.

Yeni trafik cezaları 2025: Trafik cezaları artıyor mu, ne kadar oluyor? Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikler - 15

TRAFİKTE TELEFON KULLANMAK

Zorunluluk olmadığı hallerde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücülere 46 bin lira idari para cezası kesilecek.

Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazların rahatsız edici şekilde kullanmalarına 3 bin TL ceza kesilecek.

Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazları bulunduran ve kullananlara ise 21 bin lira idari para cezası verilecek ve bu araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Son ihlalden geride doğru 1 yıl içinde ikinci defa kural ihlalinde 10 bin TL ceza uygulanacak. 3 ve daha fazla ihlalde 20 bin TL ceza verilecek ve 30 gün ehliyet alınacak.

Yeni trafik cezaları 2025: Trafik cezaları artıyor mu, ne kadar oluyor? Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikler - 16

EMNİYET KEMERİ

Emniyet kemerini usulüne uygun kullanmayan sürücülere ve yolculara 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.

Sürücülerin son ihlali gerçekleştirdiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde, bu kuralın 4 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.

Araçların sürülmesi sırasında, koruma başlığı ve koruma gözlüğünü usulüne uygun olarak takmayan sürücülere ve yolculara 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde bu kuralın 2'nci defa ihlal edilmesi halinde 5 bin lira, 3'üncü ve daha fazla ihlal edilmesi halinde ise her seferinde 10 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Seyahat sırasında emniyet kemerini takmayan yolcuları uyarmayanlara da 1000 TL ceza uygulanacak.

15 yaşını doldurmamış çocukların koruyucu sistemleri kullanmadan veya usulüne uygun olarak kullanılmasını sağlamadan seyahatine izin veren araç sürücüsüne, 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yeni trafik cezaları 2025: Trafik cezaları artıyor mu, ne kadar oluyor? Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikler - 17

Anlaşma hali dışında maddi hasarlı, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, kaza yerinden ayrılan ve kaza mahalini değiştirenlere 4 bin TL ceza.

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Olay yerinden ayrılan sürücülerin ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

İlgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan yolcu taşıyanlara 100 bin lira, alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşıyanlara 46 bin lira, araçlarını motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahiplerine ise 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Çalışma izni/ruhsatı almadan yolcu taşımalarından dolayı işlem yapılan sürücülerin sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde bunun tekrar ihlal edilmesi halinde idari para cezaları 2 kat olarak uygulanacak.

Kanunun yasakladığı eylemin medyayla ve basınla paylaşılması, sosyal medyada yer verilmesinden ötürü kurala uymayanlara 25 bin lira idari para cezası verilecek.

Teklifin, istisna tutulan maddeleri dışındaki tüm hükümleri, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 2 ay sonra yürürlüğe girecek.

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