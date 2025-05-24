Yeni trafik cezaları 2025: Trafik cezaları artıyor mu, ne kadar oluyor? Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikler

Uyuşturucu ve uyarıcı maddeye yönelik ölçüm yaptırmayan sürücülere 150 bin lira idari cezası verilecek ve sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınacak.



Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde 3 defa alkollü veya uyuşturucu madde etkisiyle yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek.



Sürücüye, belirtilen günlük sürekli taşıt kullanma süresinin bir saate kadar aşılması halinde 1000 lira, bu sürenin bir saatten fazla aşılmasında 3 bin lira, günlük toplam taşıt kullanma süresinin bir saate kadar aşılmasında 3 bin lira, bir saatten 3 saate kadar aşılması halinde 5 bin lira, 3 saat ve daha fazla aşılmasına ise 10 bin lira idari para cezası uygulanacak.



Sürücüye, haftalık veya iki haftalık taşıt kullanma süresinin 4 saate kadar aşılmasında 10 bin lira, 4 saatten 15 saate kadar aşılmasında 15 bin lira, 15 saat ve daha fazla aşılmasında 20 bin lira, günlük dinlenme sürelerinin ihlal edilmesinde 3 bin lira, haftalık dinlenme sürelerinin ihlal edilmesinde 5 bin lira idari para cezası kesilecek.



Sürücü aynı zamanda işletense idari para cezaları iki kat olarak uygulanacak. Aksi olduğu durumda ise işletene para cezası iki kat olarak verilecek.



Birden fazla sürücü olması gereken araçlarda bu kurala uymayanlar için işletene 10 bin TL ceza verilecek.