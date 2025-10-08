Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? Gözler Meclis'te

Yeni trafik cezalarının yürürlüğe gireceği tarih, binlerce sürücünün gündeminde yer almaya başladı. Trafikte yeni döneme girilirken, yeni düzenlemeyle birlikte artık cezalar araç sürücüleri için caydırıcı olacak. Hız limitleri, ışık ihlali, yol kapama, dur ihlaline uymama gibi bir çok cezada yüksek miktarda ödeme çıkacak ve bazı araçlar trafikten men edilebilecek. Peki, yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? Gözler Meclis'te

Yeni trafik cezalarıyla ilgili yapılacak olan düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğiyle ilgili tarih araştırmaları sürüyor. 2025 yılında Türkiye’de trafik cezalarındaki kapsamlı değişiklikler gündemde. Yeni cezaların uygulamaya konulacağı tarih, yüksek ceza ödemek istemeyen veya ehliyetini kaptırmak istemeyen sürücülerin gündeminde yer alıyor.

YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi bu hafta TBMM gündemine gelecek. Cezalar, Meclis komisyonu ve ardından genel kuruldan geçerse Resmi Gazete'de yasalaşarak yürürlüğe girecek.

HIZ LİMİTİNİ AŞMASININ BEDELİ AĞIR OLACAK

HIZ LİMİTİNİ AŞMASININ BEDELİ AĞIR OLACAK

Yerleşim yerleri için belirlenen hız limitini aşmaları durumudan sürücülere birçok ceza kapıda. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre, hız limitini 45-55 km daha hızlı giden araç sürücülerine hem ceza kesilecek hem de ehliyetlerine el konulabilecek.

HIZ LİMİTİ İHLALLERİ

HIZ LİMİTİ İHLALLERİ

İşte araçların hız limitlerini aşmaları durumunda ödenecek cezaların fiyaları;

6–10 km/s arası 2.000 TL

11–15 km/s arası 4.000 TL

16–20 km/s arası 6.000 TL

21–25 km/s arası 8.000 TL

26–35 km/s arası 12.000 TL

36–45 km/s arası 15.000 TL

46–55 km/s arası 20.000 TL para cezası ve 30 gün ehliyetine el koyma

56–65 km/s arası 25.000 TL para cezası ve 60 gün ehliyetine el koyma

66 km/s ve üzeri 30.000 TL para cezası ve 90 gün ehliyetine el koyma

Not: Sürücü eğer hız sınırı şehir içi 50 km/s olan yerde, artı 45-55 km/s daha hızlı giderse (yani 95-105 arası hız ile giderse) 30 gün ehliyet iptali uygulanacak. 50 km/s hız sınırı olan yerde 106-115 arası hızla gidenlerin 60 gün, 116'yı geçen hızlarda ise 90 gün olarak uygulanacak.

