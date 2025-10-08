Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? Gözler Meclis'te

HIZ LİMİTİ İHLALLERİ

İşte araçların hız limitlerini aşmaları durumunda ödenecek cezaların fiyaları;



6–10 km/s arası 2.000 TL



11–15 km/s arası 4.000 TL



16–20 km/s arası 6.000 TL



21–25 km/s arası 8.000 TL



26–35 km/s arası 12.000 TL



36–45 km/s arası 15.000 TL



46–55 km/s arası 20.000 TL para cezası ve 30 gün ehliyetine el koyma



56–65 km/s arası 25.000 TL para cezası ve 60 gün ehliyetine el koyma



66 km/s ve üzeri 30.000 TL para cezası ve 90 gün ehliyetine el koyma



Not: Sürücü eğer hız sınırı şehir içi 50 km/s olan yerde, artı 45-55 km/s daha hızlı giderse (yani 95-105 arası hız ile giderse) 30 gün ehliyet iptali uygulanacak. 50 km/s hız sınırı olan yerde 106-115 arası hızla gidenlerin 60 gün, 116'yı geçen hızlarda ise 90 gün olarak uygulanacak.