Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? Gözler Meclis'te
Yeni trafik cezalarının yürürlüğe gireceği tarih, binlerce sürücünün gündeminde yer almaya başladı. Trafikte yeni döneme girilirken, yeni düzenlemeyle birlikte artık cezalar araç sürücüleri için caydırıcı olacak. Hız limitleri, ışık ihlali, yol kapama, dur ihlaline uymama gibi bir çok cezada yüksek miktarda ödeme çıkacak ve bazı araçlar trafikten men edilebilecek. Peki, yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek?
Yeni trafik cezalarıyla ilgili yapılacak olan düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğiyle ilgili tarih araştırmaları sürüyor. 2025 yılında Türkiye’de trafik cezalarındaki kapsamlı değişiklikler gündemde. Yeni cezaların uygulamaya konulacağı tarih, yüksek ceza ödemek istemeyen veya ehliyetini kaptırmak istemeyen sürücülerin gündeminde yer alıyor.