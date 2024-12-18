Yeni ustalar için ömrünü adadı: 42 yıldır sayısız çalışmaya imza attı
Bursa'nın İznik ilçesinde geleneksel motifler kullanarak 54 yıldır çini ve seramik ustalığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen Adil Can Güven ve eşi Nursan Güven, mesleğini öğrenmek isteyenlere ömürlerinin sonuna kadar destek olacaklarını söyledi.
Bursa'nın İznik ilçesindeki atölyesinde çalışmalarını sürdüren 71 yaşındaki Adil Can Güven'in geleneksel malzeme ve teknikler kullanarak yaptığı ürünler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'sanat eseri' olarak kabul edildi.