Yeni yargı paketi Meclis'te: Casusluk suçunda ceza ağırlaşacak
AK Parti 22 maddelik yeni bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Teklifte "Etki Ajanlığı" düzenlemesi olduğu gerekçesiyle eleştirilen ve 9. yargı paketinden çıkarılan casusluk suçlarına ceza maddesi de yer alıyor. Teklifte boşanma davalarındaki süre ve noterlik ücretlerinin belirlenmesi maddeleri de yer alıyor
Yargı süreçlerinin hızlandırılması ve adaletin daha etkin sağlanması amacıyla AK Parti, yeni bir yargı paketini Meclis'e sundu. AK Parti'nin teklifi 22 maddeden oluşuyor.