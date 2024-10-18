Yeni yargı paketi Meclis'te: Casusluk suçunda ceza ağırlaşacak

AK Parti 22 maddelik yeni bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Teklifte "Etki Ajanlığı" düzenlemesi olduğu gerekçesiyle eleştirilen ve 9. yargı paketinden çıkarılan casusluk suçlarına ceza maddesi de yer alıyor. Teklifte boşanma davalarındaki süre ve noterlik ücretlerinin belirlenmesi maddeleri de yer alıyor

Yeni yargı paketi Meclis'te: Casusluk suçunda ceza ağırlaşacak - 1

Yargı süreçlerinin hızlandırılması ve adaletin daha etkin sağlanması amacıyla AK Parti, yeni bir yargı paketini Meclis'e sundu. AK Parti'nin teklifi 22 maddeden oluşuyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni yargı paketi Meclis'te: Casusluk suçunda ceza ağırlaşacak - 2

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığına sunulan yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifindeki düzenlemeleri aktararak, "Son zamanlarda casusluk eylemleri kapsamında gerek vatandaşlarımıza gerekse yabancı vatandaşlara yönelik bir başka ülkenin istihbarat elemanları tarafından farklı suçların işlendiğini görüyoruz. Bu suçların da soruşturma konusu yapılmasına ve ayrı ceza verilmesine teklifimizde yer veriyoruz." dedi.

Teklifin 23 maddeden oluştuğunu, 12 kanunda değişiklik ve düzenleme öngördüğünü belirten Güler, teklifin Genel Kurul gündeminde bulunan 9. Yargı Paketi'nin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Yeni yargı paketi Meclis'te: Casusluk suçunda ceza ağırlaşacak - 3

Cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına ve infaz sistemine yönelik yasal düzenlemelerle ilgili çalışmaya Adalet Bakanlığı yetkilileri ve TBMM Adalet Komisyonu milletvekillerince devam edildiğini ifade eden Güler, "Önümüzdeki günlerde sürdürdüğümüz çalışmayı kanun teklifi haline getireceğiz, hazırlanacak yasa taslağını da 10. Yargı Paketi olarak Meclis Başkanlığımıza arz edeceğiz." bilgisini paylaştı.

Yeni yargı paketi Meclis'te: Casusluk suçunda ceza ağırlaşacak - 4

Yargıdaki reform iradesinin sürdüğünü vurgulayan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında çok sayıda reformun hukuk sistemine kazandırıldığını aktardı.

Abdullah Güler, TBMM Genel Kurulu gündemindeki 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerine gelecek hafta başlanacağını bildirdi.

İşte AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu 25 maddelik yeni yargı paketinin ayrıntıları;

Yeni yargı paketi Meclis'te: Casusluk suçunda ceza ağırlaşacak - 5

CASUSLUK SUÇUNDA CEZA AĞIRLAŞACAK

Casuslukla ilgili yeni suç ihdas edilecek; devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Yeni yargı paketi Meclis'te: Casusluk suçunda ceza ağırlaşacak - 6

BOŞANMA DAVALARINDA SÜRE KISALACAK

Boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek.

Yeni yargı paketi Meclis'te: Casusluk suçunda ceza ağırlaşacak - 7

NOTERLERE İLİŞKİN DÜZENLEME

Noterlik Ücret Tarifesi, her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında düzenlenecek.

Noterliklerde yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar sebebiyle ödenmesi gereken vergi, resim, harç, değerli kağıt bedelleri, noterlik ücretleri ile diğer işlem giderleri nakit olarak veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılarak tahsil edilecek.

Yeni yargı paketi Meclis'te: Casusluk suçunda ceza ağırlaşacak - 8

AVUKATLIK STAJLARINA DAİR İŞLEMLER

Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması, avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.

Yeni yargı paketi Meclis'te: Casusluk suçunda ceza ağırlaşacak - 9

TÜRK MEDENİ KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Türk Medeni Kanunu'nda yapılan değişiklikle adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve Basın İlan Kurumunun ilan portalında ilan edilecek. Bu ilanda; hükmü veren mahkeme, kararın verildiği tarih, dosyanın esas ve karar numarası ile adının değiştirilmesine karar verilen kişinin nüfusa kayıtlı olduğu yer, doğum tarihi, anne ve baba adı, önceki adı ve soyadı, mahkeme kararıyla verilen yeni adı ve soyadı yer alacak.

Yeni yargı paketi Meclis'te: Casusluk suçunda ceza ağırlaşacak - 10

ÇOCUK İZLEME MERKEZLERİ

CMK'deki diğer bir düzenlemeyle de devlet üniversiteleri Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurabilecek.

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