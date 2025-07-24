Yeni yargı paketi ne zaman çıkıyor? Bakan Tunç, çocuk yargılamalarına yönelik yeni yargı paketini duyurdu!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketi çalışmalarının olacağını bildirdi. Çocukların suçtan korunması amacıyla yasal düzenlemelerin gündeme geldiğini belirten Tunç, konuya dair çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Son olarak 10. yargı paketi haziran ayı başına yürürlüğe girmişti. Suç teşebbüs ve kasten yaralamaya dair cezalar artırılmış, tehdit suçuna yönelik de cezalar düzenlenmişti. Gözler yeni yargı paketi açıklamalarında. Peki, 2025 yeni yargı paketi ne zaman çıkar?
Yargı paketi çalışmaları hakkında son dakika gelişmeleri hükümlüler ve aileler tarafından takip ediliyor. Son olarak 10. yargı paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve cezasızlık algınısı ortadan kaldıracak pek çok madde de uygulamaya konmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, özellikle çocukların yargılanmasına yönelik bir yargı paketi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. İşte, yeni yargı paketi detayları...