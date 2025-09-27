Yeni yargı paketinde af var mı, mahkumlara af çıkacak mı? 11. Yargı Paketi çalışmalarında son durum

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 11. Yargı Paketi çalışmalarında sona gelindi. Bakan Yılmaz Tunç, yeni yargı paketi çalışmalarına ilişkin detayları aktardı. İnfaz düzenlemesine ilişkin taleplerin gündeme geldiğini vurgulayan Tunç, taslak çalışmalara teknik destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Düzenlemelere ilişkin yöneltilen soruya üzerine bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, sanal kumar ve toplumu rahatsız eden çok önemli konuların 11. Yargı Paketi taslağında yer aldığını aktardı. Mahkum yakınları ise yeni yargı paketi çalışmalarında infaz düzenlemesine odaklandı. Peki 11. Yargı Paketi çalışmalarında son durum ne, af çıkacak mı? İşte, Bakan Yılmaz Tunç’un yaptığı açıklamanın detayları…

Cezaevlerindeki mahkumlar ve aileleri, yeni yargı paketiyle tekrar ümitlendi. Bu yıl taslak olarak çalışılan ve TBMM’de onaylanarak yürürlüğe giren 10. Yargı Paketi’nde infaz düzenlemesi yer almamıştı. Sosyal medyada bu konu sıkça gündeme gelirken yeni yargı paketi çalışmalarıyla birlikte af konusu alevlendi. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme beklenirken özellikle yaş arttıkça ceza indiriminin azalmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatili Ekim ayında tamamlanacak. Yeni Yargı Paketi hazırlıkları tamamlandıktan sonra Genel Kurul’da onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki Mahkumlara af çıkacak mı? İşte, 11. Yargı Paketi ile ilgili bilinenler…

MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?

Mahkumlar ve cezaevinde yakınları bulunanlar 11. Yargı Paketi maddelerine odaklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce yöneltilen af sorusu üzerine 11. Yargı Paketi’nde af anlamına gelecek herhangi bir çalışma olmadığını ifade etmişti. 

11. YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?

Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan Yargı Paketi’nde bilişim suçları, trafik ve kutlamalarda çevre düzenini bozacak hareketlere yönelik önemli adımlar atılacak.

Bakan Tunç açıklamasında pakette yer almasını istediği durumlar arasında kutlama günlerinde, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamada havaya ateş açanlar, Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis ve kumar ile ilgili önemli konular olduğunu ifade etti.

11. Yargı Paketi'nde hazırlık taslağının milletvekillerine sunulduğunu ifade eden Tunç, Meclis’in açılış tarihine vurgu yaptı.
MECLİS TATİLİ EKİM AYINDA BİTECEK

  1. Yargı Paketi'nde hazırlık taslağı milletvekilleri sunuldu. Meclis tatili 1 Ekim’de tamamlanacak ve bilişim suçlarının önlenmesine yönelik yargı düzenlemesi ilk olarak gündeme gelecek. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.
10. YARGI PAKETİ HAZİRAN AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ.

Haziran ayında Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi Meclis'te kabul edildi ve ardından Resmi Gazete'de yayımlandı. 30 maddenin yer aldığı çalışmada da benzer şekilde affa ilişkin bir çalışma yer almamıştı. 

