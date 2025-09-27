Yeni yargı paketinde af var mı, mahkumlara af çıkacak mı? 11. Yargı Paketi çalışmalarında son durum

Cezaevlerindeki mahkumlar ve aileleri, yeni yargı paketiyle tekrar ümitlendi. Bu yıl taslak olarak çalışılan ve TBMM’de onaylanarak yürürlüğe giren 10. Yargı Paketi’nde infaz düzenlemesi yer almamıştı. Sosyal medyada bu konu sıkça gündeme gelirken yeni yargı paketi çalışmalarıyla birlikte af konusu alevlendi. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme beklenirken özellikle yaş arttıkça ceza indiriminin azalmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatili Ekim ayında tamamlanacak. Yeni Yargı Paketi hazırlıkları tamamlandıktan sonra Genel Kurul’da onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki Mahkumlara af çıkacak mı? İşte, 11. Yargı Paketi ile ilgili bilinenler…