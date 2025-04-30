Yeni yargı paketinde son durum 2025: 10. Yargı paketi içeriği neler, ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketi infaz düzenlemesi
10. yargı paketi olarak adlandırılan yeni düzenleme için gözler Meclis'e çevrildi. 40 maddeden oluşan taslağın milletvekillerine sunulduğunu belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz düzenlemesine dair önemli değişikliklerin olduğunu da ekledi. Covid-19 düzenlemesinin de kapsamının genişletileceği 10. yargı paketi ne zaman çıkacak, af olacak mı?
Adalet Bakanlığı yeni yargı paketi için 40 madde hazırladı. Yeni infaz düzenlemesi ile hafta sonu hapis cezasına dair değişiklikler olacakken ayrıca mükerre suçlara dair de iyileştirmenin söz konusu olması bekleniyor. Pakette denetimli serbestlik süresine dair de çalışmanın yapılması öngörülüyor. Öte yandan birçok hükümlü ve yakınının gündemde yer alan ''Af'' iddialarına dair düzenleme beklentisi bulunuyordu ancak Bakan Tunç, bir genel affın söz konusu olmayacağını duyurdu. İşte, 10. yargı paketi içeriği ve son durum...