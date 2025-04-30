Yeni yargı paketinde son durum 2025: 10. Yargı paketi içeriği neler, ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketi infaz düzenlemesi

Bakan Tunç, 4'te 4 infaz yerine 4'te 3 gibi bir alternatifin değerlendirilmesi konusunda görüşlerin olduğunu bildirerek, bunu teknik taslak olarak hazırladıklarını ve milletvekillerinin takdirlerine arz edeceklerini ifade etmişti. Bu düzenlemenin yararlanacak kişi sayısıyla değil tamamen ceza adaleti sistemiyle ilgili olduğunu ekledi.



Öte yandan denetimli serbestlik süresine dair de çalışmanın gündemde olduğu biliniyor. Buna göre önceki düzenlemede 1 yıl olan sürenin bazı suçlar için 2 yıla kadar çıkması bekleniyor.