Yeni yargı paketinde son durum 2025: 10. Yargı paketi içeriği neler, ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketi infaz düzenlemesi

10. yargı paketi olarak adlandırılan yeni düzenleme için gözler Meclis'e çevrildi. 40 maddeden oluşan taslağın milletvekillerine sunulduğunu belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz düzenlemesine dair önemli değişikliklerin olduğunu da ekledi. Covid-19 düzenlemesinin de kapsamının genişletileceği 10. yargı paketi ne zaman çıkacak, af olacak mı?

Yeni yargı paketinde son durum 2025: 10. Yargı paketi içeriği neler, ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketi infaz düzenlemesi - 1

Adalet Bakanlığı yeni yargı paketi için 40 madde hazırladı. Yeni infaz düzenlemesi ile hafta sonu hapis cezasına dair değişiklikler olacakken ayrıca mükerre suçlara dair de iyileştirmenin söz konusu olması bekleniyor. Pakette denetimli serbestlik süresine dair de çalışmanın yapılması öngörülüyor. Öte yandan birçok hükümlü ve yakınının gündemde yer alan ''Af'' iddialarına dair düzenleme beklentisi bulunuyordu ancak Bakan Tunç, bir genel affın söz konusu olmayacağını duyurdu. İşte, 10. yargı paketi içeriği ve son durum...

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Yeni yargı paketinde son durum 2025: 10. Yargı paketi içeriği neler, ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketi infaz düzenlemesi - 2

10. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

Yaklaşık 40 maddelik yeni yargı paketi taslağı ile cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve ceza adalet sisteminin etkinliğini artırılması hedefleniyor. Pakette soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarına dair başlıklar yer alacak.

2020 yılında hayata geçirilen kovid-19 düzenlemesi ile cezaevlerindeki yoğunluğun önüne geçilmek istenmişti. Bu çalışmayla 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenler 5 yıl denetimli serbestlikle tahliye edilmişlerdi. Fakat
31 Temmuz 2023 itibarıyla yargılaması süren, karar kesinleşmediği için cezaevinde olmayanlar düzenlemeden faydalanamamıştı. Yeni düzenlemeyle "eşitliğin sağlanması" hedefiyle 31 Temmuz 2023 ve sonrası için de çalışmaların yapılması planlanıyor.

Yeni yargı paketinde son durum 2025: 10. Yargı paketi içeriği neler, ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketi infaz düzenlemesi - 3

Mevcut durumda, ikinci kez suç işleyenler cezasının 2/3'ünü, üçüncü kez işleyenler ise tamamını cezaevinde geçiriyor. Ancak yeni düzenlemeyele beraber bu oranlarda iyileştirme söz konusu olacak. Şu an için uygulanabilirliği olmayan hafta sonu hapis cezasına ilişkin değişiklikler de taslakta olacak.

Yeni yargı paketinde son durum 2025: 10. Yargı paketi içeriği neler, ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketi infaz düzenlemesi - 4

Bakan Tunç, 4'te 4 infaz yerine 4'te 3 gibi bir alternatifin değerlendirilmesi konusunda görüşlerin olduğunu bildirerek, bunu teknik taslak olarak hazırladıklarını ve milletvekillerinin takdirlerine arz edeceklerini ifade etmişti. Bu düzenlemenin yararlanacak kişi sayısıyla değil tamamen ceza adaleti sistemiyle ilgili olduğunu ekledi.

Öte yandan denetimli serbestlik süresine dair de çalışmanın gündemde olduğu biliniyor. Buna göre önceki düzenlemede 1 yıl olan sürenin bazı suçlar için 2 yıla kadar çıkması bekleniyor.

Yeni yargı paketinde son durum 2025: 10. Yargı paketi içeriği neler, ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketi infaz düzenlemesi - 5

YENİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Tunç, yeni yargı paketinin Meclis'e sunulduğunu belirtti. Buna göre Meclis Genel Kurulu'ndaki değerlendirme ardından paketin uygulmaya konması bekleniyor. Sürecin hızına göre 10. yargı paketinin yaza kadar yürürlükte olması tahmin ediliyor.

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