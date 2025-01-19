Yeni yargı reformu paketi bugün açıklanıyor: Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

Uzayan yargı süreçlerinin önüne geçmek için de adım atılacak. Soruşturma aşamasının daha etkin şekilde yapılması ve delillerin tam olarak toplanması bu süreçte değişiklik yapılacak başlıklardan olacak.



Arabuluculuk sisteminin daha etkin bir şekilde kullanılması da hedefler arasında.