Yeni yargı reformu paketi bugün açıklanıyor: Cezasızlık algısı ortadan kalkacak
Dördüncü Yargı Reformu Strateji Belgesi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni kamuoyu ile paylaşacak. Belge ile denetimli serbestliğin kapsamı değiştirilecek, yargılama süreleri kısalacak, caydırıcılık artacak.
Yargıda 5 yılda atılacak adımları içeren, Yargı Reformu Strateji Belgesi, bugün kamuoyu ile paylaşılacak.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi.
Artan şiddet ve cezasızlık algısının önüne geçmek için, ceza infaz sisteminde değişikliğe gidilecek.