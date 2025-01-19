Yeni yargı reformu paketi perşembe günü açıklanıyor: Cezasızlık algısı ortadan kalkacak
Dördüncü Yargı Reformu Strateji Belgesi tamamlandı. Denetimli serbestliğin kapsamı değiştirilecek, yargılama süreleri kısalacak, caydırıcılık artacak. Ayrıntıları 23 Ocak Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurması bekleniyor.
Yargıda 5 yılda atılacak adımları içeren, Yargı Reformu Strateji Belgesi, 23 Ocak'ta kamuoyu ile paylaşılacak.
Artan şiddet ve cezasızlık algısının önüne geçmek için, ceza infaz sisteminde değişikliğe gidilecek.