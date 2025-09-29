Yeni yasama yılı başlıyor: Meclis ne zaman açılacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) , 2,5 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına başlayacak. Özellikle uzun zamandır gündemde olan kanun teklifleri için bekleyen vatandaşlar Meclis'in açılış tarihini bekliyor. Peki, Meclis (TBMM) ne zaman açılacak?

28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı öncesinde Meclis'te temizlik, tadilat ve bakım işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda TBMM içerisinde ve hizmet binalarında çevre düzenlemesi yapıldı. Ayrıca iktidar ve muhalefet kulisleri, grup toplantı salonları, milletvekili odaları, komisyon toplantı salonları, basın toplantı salonu başta olmak üzere bütün oda ve salonlarda periyodik bakım işlemleri tamamlandı.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Ekim Çarşamba günü TBMM'nin 4'üncü Yasama Yılı'nın açılışı kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Meclis'teki Atatürk Anıtı'nda türen düzenlenecek. Kurtulmuş, anıta çelenk bırakacak. Ardından saat 15.00'te Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Genel Kurulu toplanacak.

Kurtulmuş, birleşimi açacak ve sunuş konuşması gerçekleştirecek. Genel Kuruldaki birleşim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabıyla devam edecek. Birleşimin kapanmasının ardından Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek.

TBMM YENİ YASAMA YILINA 5G İLE GİRECEK

Ülke genelinde hizmete sunulmaya başlaması için çalışmalarda son aşamaya gelinen 5G teknolojisinin pilot uygulaması TBMM'de de yapıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisine yönelik test-deneme izinlerinin verilmesinin ardından hız kazanan çalışmalar kapsamında TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu üstüne 5G baz istasyonu kuruldu.

5G teknolojisine geçiş için çalışmalarını hızlandıran bazı operatörler, TBMM'de kullanıcılarına 5G deneyimini yaşattı. TBMM'de milletvekilleri ve Meclis personelinin deneyimine sunulan 5G teknolojisiyle ilgili olumlu geri dönüşler alındı.

TBMM yerleşkesi içinde hızlı ve kesintisiz internet ihtiyacını karşılayan 5G deneyimi, kullanıcılara ek ücret de getirmiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM'de test deneme sürecinin başladığını duyurmuştu.

GÖZLER MECLİS GÜNDEMİNDE 

Yeni yasama yılında özellikle ekonomi, vergi düzenlemeleri, eğitim reformu, sosyal güvenlik konuları ve dış politika başlıklarının öne çıkması bekleniyor.

Ayrıca bütçe görüşmeleri de her yıl olduğu gibi Ekim ayında Meclis gündeminin en yoğun başlıkları arasında yer alması bekleniyor.

