Yeni yasama yılı başlıyor: Meclis ne zaman açılacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) , 2,5 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına başlayacak. Özellikle uzun zamandır gündemde olan kanun teklifleri için bekleyen vatandaşlar Meclis'in açılış tarihini bekliyor. Peki, Meclis (TBMM) ne zaman açılacak?
28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı öncesinde Meclis'te temizlik, tadilat ve bakım işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda TBMM içerisinde ve hizmet binalarında çevre düzenlemesi yapıldı. Ayrıca iktidar ve muhalefet kulisleri, grup toplantı salonları, milletvekili odaları, komisyon toplantı salonları, basın toplantı salonu başta olmak üzere bütün oda ve salonlarda periyodik bakım işlemleri tamamlandı.