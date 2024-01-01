Yeni yıl tüm yurtta coşkuyla kutlandı

Türkiye, yeni yılı coşkuyla kutladı. Birçok şehirde meydanlar doldu, etkinlikler düzenlendi.

Yeni yıl tüm yurtta coşkuyla kutlandı - 1

Türkiye'nin birçok şehrinde her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı coşkuyla kutlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

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MERSİN

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, yılbaşı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesince "Sokak Partisi" etkinliği düzenlendi.

Yeni yıl tüm yurtta coşkuyla kutlandı - 3

Kırklareli'nde ışıklarla süslenen Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, yeni yıl sevincini yaşadı.

Yeni yıl tüm yurtta coşkuyla kutlandı - 4

BURSA

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeni yılının ilk dakikalarına coşkuyla girdi. Oteller Bölgesi'nde ise hava fişek gösterileri yapıldı.

Yeni yıl tüm yurtta coşkuyla kutlandı - 5

BALIKESİR

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediyenin yılbaşı için süsleyerek ışıklandırdığı alanlarda vatandaşlar 2024 yılına "merhaba" dedi.

Bandırma Belediyesi, Belediye Nikah Salonu önüne yılbaşı temalı yapay çam ağacı koydu.

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