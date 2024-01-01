Yeni yıl tüm yurtta coşkuyla kutlandı
Türkiye, yeni yılı coşkuyla kutladı. Birçok şehirde meydanlar doldu, etkinlikler düzenlendi.
Türkiye'nin birçok şehrinde her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı coşkuyla kutlandı.
Türkiye'nin birçok şehrinde her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı coşkuyla kutlandı.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, yılbaşı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesince "Sokak Partisi" etkinliği düzenlendi.
Kırklareli'nde ışıklarla süslenen Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, yeni yıl sevincini yaşadı.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeni yılının ilk dakikalarına coşkuyla girdi. Oteller Bölgesi'nde ise hava fişek gösterileri yapıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediyenin yılbaşı için süsleyerek ışıklandırdığı alanlarda vatandaşlar 2024 yılına "merhaba" dedi.
Bandırma Belediyesi, Belediye Nikah Salonu önüne yılbaşı temalı yapay çam ağacı koydu.