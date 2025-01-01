Yeni yıla denizde girdiler: 20 yıldır devam eden gelenek bozulmadı
Antalya’da yaz-kış demeden denize girenler grubu, 2025 yılını dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde karşıladı. Yaklaşık 20 yıldır gelenek haline gelen etkinlik, pandemi dönemi dışında her yıl devam ederken, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
Gece saatlerinde Konyaaltı Sahili’nde bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup, ellerinde Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk’ün posteriyle 10’dan geriye sayarak yeni yılı karşıladı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise hep birlikte denize girerek 2025’in ilk dakikalarını denizde geçirdi.