Yeni yıla denizde girdiler: 20 yıldır devam eden gelenek bozulmadı

Yeni yılı denizde karşılayan grup üyelerinden Fazıl Tuncer, etkinliğin bu yılki temasını “barış” olarak açıkladı. Tuncer, “Bu yılki sloganımız barış. Dünyada ve Türkiye’de barış istiyoruz. Deniz çok sıcak, adeta terledik” dedi. Nail Avcı ise, “Deniz suyu dışarıdan daha sıcaktı. Bu etkinlik hem sağlık hem mutluluk için. Herkesi denize girmeye davet ediyorum” dedi.