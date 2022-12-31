Yeni yıla saatler kala Taksim'de yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'un turistik mekanlarından Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala yoğunluk arttı. İstanbul'da yılbaşı kutlamaları öncesi güvenlik önlemleri de alındı. Taksim'e çıkan yollar saat 14.00'ten itibaren trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri de havadan ve karadan denetim yapıyor.

Yeni yıla saatler kala Taksim'de yoğunluk yaşanıyor - 1

İstanbul Beyoğlu'nda yılbaşı kutlamalarında güvenlik önlemi almak amacıyla Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi.

Yeni yıla saatler kala Taksim'de yoğunluk yaşanıyor - 2

Beyoğlu'nda yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar trafiğe kapatılıyor.

Yeni yıla saatler kala Taksim'de yoğunluk yaşanıyor - 3

İstanbul Valiliğinin aldığı karar ile saat 14.00'da İstiklal Caddesi'ne çıkan yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Vatandaşlar ise alternatif yollara yönlendirildi.

Yeni yıla saatler kala Taksim'de yoğunluk yaşanıyor - 4

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı da demir bariyerlerle kapatıldı. Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik noktaları oluşturuluyor.

Yeni yıla saatler kala Taksim'de yoğunluk yaşanıyor - 5

Polis, Gezi Parkı'na Mobil Komuta Merkezi TIR'ı kurdu. Güvenlik kameraları da gözden geçirilerek yılbaşı gecesine hazırlandı. Polis ekipleri Gezi Parkı içinde beklerken bazı noktalara da TOMA yerleştirildi.

Yeni yıla saatler kala Taksim'de yoğunluk yaşanıyor - 6

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yılbaşı tedbirleri kapsamında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Yeni yıla saatler kala Taksim'de yoğunluk yaşanıyor - 7

Jandarma ekiplerince, Beykoz Riva ve Sarıyer Uskumru'nun da aralarında bulunduğu 36 farklı yerde yol kontrol noktası oluşturuldu. Ekipler, bu noktalarda trafiği düzenlemek ve denetlemek için çalışma yaptı.

Yeni yıla saatler kala Taksim'de yoğunluk yaşanıyor - 8

Denetimlere havadan drone ve helikopterle de destek verildi.

Yeni yıla saatler kala Taksim'de yoğunluk yaşanıyor - 9

Havadan yapılan denetimlerde, trafik ihlali yapan ve kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek, karadaki kontrol notlarında uygulama yapan ekiplere bildirildi.

Yeni yıla saatler kala Taksim'de yoğunluk yaşanıyor - 10

Jandarma ekipleri, kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere cezai işlem uyguladı.

Yeni yıla saatler kala Taksim'de yoğunluk yaşanıyor - 11

Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde yoğunluk arttı. Yılbaşı kutlamaları için yerli, yabancı binlerce kişi, kentin en işlek noktalarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne geldi.

Yeni yıla saatler kala Taksim'de yoğunluk yaşanıyor - 12

İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık nedeniyle ziyaretçiler yürümekte güçlük çekti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yeni yıla saatler kala Taksim'de yoğunluk yaşanıyor - 13

Polis, meydanda ve İstiklal Caddesi'nde güvenliği sağlamak için devriye gezdi.

Yeni yıla saatler kala Taksim'de yoğunluk yaşanıyor - 14

Cadde ve meydan girişindeki güvenlik kontrol noktalarında çanta ve üst araması yapıldı.

Yeni yıla saatler kala Taksim'de yoğunluk yaşanıyor - 15

Atlı Polis Grup Amirliği'ne bağlı polisler, İstiklal Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Yeni yıla saatler kala Taksim'de yoğunluk yaşanıyor - 16

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