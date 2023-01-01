Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

İkizlerin birinin kız diğerinin erkek olduğunu aktaran Kazan, "Rabb'im dileyen herkese nasip etsin, gerçekten çok güzel bir duygu. Kıza ebenin ismini Ayşe, erkeğe de doktorumuzun ismi Murat'ı vermeyi düşündük. Yeni yılda sağlık ve huzur tek dileğim." diye konuştu.

Mutlu olduklarını dile getiren 42 yaşındaki baba Mustafa Kazan, "İnşallah vatana millete hayırlı olurlar. 2023 yılının daha güzel geçmesini temenni ediyoruz. İkiz babası olmak çok ayrı bir duygu. Herkese nasip olur inşallah." ifadesini kullandı.