Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.
Bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Koca, anneye çiçek takdim ederek, bebeğe de çeyrek altın taktı.
Anne Melek Demir ve baba Ümit Barış Demir, bebek Yavuz Selim'in ikinci çocukları olduğunu söyledi.
Anne Demir, bebeğinin zamanında doğduğunu, sağlığının da iyi olduğunu belirtti.
Bakan Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel olarak yılın ilk doğan bebeğini ziyaret ettiğini ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü olması nedeniyle bu gecenin diğer yıllardan farklı bir gece olduğunu söyledi.
Malatya'da da yılın ilk bebekleri 2023'ün ilk dakikalarında hayata gözlerini açtı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 00.07'de dünyaya gelen ikiz bebeklere, doktor ile ebenin ismi verildi.
İkiz bebek dünyaya getiren 31 yaşındaki Özlem Kazan, gazeteciler yaptığı açıklamada ikiz bebeklerin dünyaya gelmesiyle 4 çocuğunun olduğunu söyledi.
İkizlerin birinin kız diğerinin erkek olduğunu aktaran Kazan, "Rabb'im dileyen herkese nasip etsin, gerçekten çok güzel bir duygu. Kıza ebenin ismini Ayşe, erkeğe de doktorumuzun ismi Murat'ı vermeyi düşündük. Yeni yılda sağlık ve huzur tek dileğim." diye konuştu.
Mutlu olduklarını dile getiren 42 yaşındaki baba Mustafa Kazan, "İnşallah vatana millete hayırlı olurlar. 2023 yılının daha güzel geçmesini temenni ediyoruz. İkiz babası olmak çok ayrı bir duygu. Herkese nasip olur inşallah." ifadesini kullandı.
Adıyaman'da 2023 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında 3 kilo 100 gram dünyaya gelen Aykut çiftinin erkek bebeğini ziyaret etti.
Başkan Kılınç, anne Cansu ile baba İbrahim Aykut'a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak çeyrek altın hediye etti.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, anneler Fatma Şimşek ve Yasemin Petek'in yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya getirdiği kız çocuklarına "Nisa" ve "Zeynep Lina" isimleri verildi.
Anne Fatma Şimşek, gazetecilere, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği ve ilk çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirtti.
Yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyen Şimşek, "Mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Yeni yıl sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Allah isteyen herkese çocuğunu kucağına almayı nasip eder inşallah. O mutluluğu yaşatır." dedi.
Hastanede yeni yılın ilk bebeklerini dünyaya getiren anneleri ziyaret eden Diyarbakır Vali Yardımcısı Selim Çomaklı da bebeklere çeyrek altın hediye etti.
Çomaklı, Diyarbakır'da yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzurla geçmesi temennisinde bulundu.
Adana'da, kentin yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeği 'Toprak' oldu. Toprak, saat 00.01'de doğdu.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sevinç ve Onur Gölbaşı çiftinin bebekleri yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Sezaryen ile 3 kilo 700 gram doğan erkek bebeğe ‘Toprak’ ismi verildi.
Aynı hastanede anestezi uzmanı olarak görev yapan anne Sevinç Gölbaşı, doğan bebeğinin yılbaşı hediyesi olarak geldiğini söyledi. İkinci çocuğunu kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Gölbaşı, "Heyecanlı, mutlu, kendimizi iyi hissediyoruz. İkimiz de iyiyiz. Her şey yolunda gitti, ameliyatımız da iyi geçti. Bebeğimiz de sağlıklı geldi" dedi.