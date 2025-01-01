Yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025’in ilk gününde yurtta yağış beklenmediğini duyurdu. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak? - 1

Tüm dünya 2025'e merhaba dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak? - 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılın son günü ve 2025’in ilk gününün hava tahmin raporunu açıkladı.

Yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak? - 3

Yeni yılın ilk gününde yurtta yağış beklenmezken hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

Yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak? - 4

Rüzgarın hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak? - 5

Yeni yıla yurdun büyük bölümünde açık havayla girilse de hafta sonu yeni bir yağışlı hava bekleniyor.

Yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak? - 6

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 4, en yüksek 11 derece.

Yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak? - 7

İzmir: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri puslu ve yer yer sisli, en düşük 6, en yüksek 15 derece.

Konya: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu, en düşük -2, en yüksek 6 derece.

Yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak? - 8

Antalya: Az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek 18 derece.

Adana: Parçalı bulutlu, en düşük 5, en yüksek 18 derece.

Yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak? - 9

Diyarbakır: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -2, en yüksek 10 derece.

Erzurum: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -15, en yüksek -4 derece.

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, en düşük 8, en yüksek 11 derece.

Yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak? - 10

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