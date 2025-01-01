Yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025’in ilk gününde yurtta yağış beklenmediğini duyurdu. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Tüm dünya 2025'e merhaba dedi.
Tüm dünya 2025'e merhaba dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılın son günü ve 2025’in ilk gününün hava tahmin raporunu açıkladı.
Yeni yılın ilk gününde yurtta yağış beklenmezken hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi tahmin ediliyor.
Rüzgarın hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yeni yıla yurdun büyük bölümünde açık havayla girilse de hafta sonu yeni bir yağışlı hava bekleniyor.
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 4, en yüksek 11 derece.
İzmir: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri puslu ve yer yer sisli, en düşük 6, en yüksek 15 derece.
Konya: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu, en düşük -2, en yüksek 6 derece.
Antalya: Az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek 18 derece.
Adana: Parçalı bulutlu, en düşük 5, en yüksek 18 derece.
Diyarbakır: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -2, en yüksek 10 derece.
Erzurum: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -15, en yüksek -4 derece.
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, en düşük 8, en yüksek 11 derece.