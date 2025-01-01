Yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak?

Diyarbakır: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -2, en yüksek 10 derece.



Erzurum: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -15, en yüksek -4 derece.



Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, en düşük 8, en yüksek 11 derece.