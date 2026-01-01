Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 63 ilde kar var

MGM'nin verilerine göre hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bugün Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri yurdun en soğuk bölgesi olacak. Bolu'da hava sıcaklığı eksi 14 dereceye kadar düşecek. İzmir'de bile hava 0 dereceyi görecek.