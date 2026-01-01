Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 63 ilde kar var
01.01.2026 06:08
NTV - Haber Merkezi
Yurdun büyük bölümü 2026'nın ilk gününü kar altında karşıladı. İstanbul ve Ankara da dahil 63 ilde bugün kar yağışı devam edecek. 31 kent için sarı kod yayınlayan meteoroloji Doğu Karadeniz'i kuvvetli kar ve çığ, Güneydoğu'yu kuvvetli kar, iç kesimleri de aşırı soğuklara karşı uyardı. İstanbul'da aşırı soğuklar 14 gün sürecek.
Rusya ve İzlanda kökenli aşırı soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre yeni yılın ilk günlerinde Trakya, Ege ve Akdeniz kıyıları dışında yurdun tamamında kar yağışı var.
İSTANBUL'DA 14 GÜN SÜRECEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yılbaşında beyaz örtüyle kaplanan megakentte kar yağışının devam edeceği uyarısında bulundu. Buna göre İstanbul'da hava sıcaklıklarının, 3 ve 6 Ocak hariç 14 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.
EKSİ 14 DERECEYİ GÖRECEĞİZ
MGM'nin verilerine göre hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Bugün Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri yurdun en soğuk bölgesi olacak. Bolu'da hava sıcaklığı eksi 14 dereceye kadar düşecek. İzmir'de bile hava 0 dereceyi görecek.
31 İL İÇİN SARI KOD
MGM; Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli kar ve fırtına uyarısı yayınladı.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimleri için ise çığ uyarısı yapıldı.
FIRTINA UYARISI
Kuzey Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda saatteki hızı 60 kilometreyi bulacak fırtına bekleniyor. MGM bu bölgelerde yaşayan vatandaşları çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile tipilere karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli -4/2 derece.
- İstanbul -1/3 derece.
- Bolu -4 / -14 derece
- Denizli 1/3 derece.
- İzmir 0/6 derece.
- Adana 5/13 derece.
- Ankara -7/-3 derece.
- Samsun 2/4 derece.
- Erzurum -8/-2 derece.
- Malatya -4/0 derece.
- Kars -8/-1 derece
- Diyarbakır -4/3 derece.
- Gaziantep -2/3 derece.