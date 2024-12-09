Yeni yılın ilk sofrasını tatlandıracak: Yüzde 90'ı örtü altında korunuyor
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümleri yağmur, çamur ve soğuğa rağmen örtüaltı bağlarda üzüm kesim çalışmaları devam ediyor. Yeni yıl sofralarını süsleyecek ilk üzümlerin hasadı ilçede devam ediyor.
Temmuz ayında erkence üzümlerin kesimleri ile başlayan üzüm kesim çalışmaları ve 20 Temmuz'dan sonra başlayan Çekirdeksiz Sultaniye üzüm hasadı aralık ayının ortasına gelinmesine rağmen örtüaltı üzüm bağlarında devam ediyor.