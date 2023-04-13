Yeni Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor

Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde inşa edilen, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun kara yolu tüneli unvanını alacak Yeni Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor. Açılışa sayılı günler kaldığını belirten Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, mevcut güzergahın 8 kilometre kısalacağını söyledi.

Yeni Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor - 1

Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, 14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü ve Avrupa'nın en uzun çift tüp kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli'nin, elektromekanik dahil tüm çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor - 2

Aşık, tünelin, peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacağını ifade etti.

Yeni Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor - 3

Tünelin ulaşıma açılmasıyla özellikle zorlu kış şartlarında zamandan ve akaryakıttan tasarruf sağlanacağını belirten Aşık, mevcut güzergahın 8 kilometre kısalacağını dile getirdi.

Yeni Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor - 4

''ÇEVRECİ BİR TÜNEL''

Mevcut Zigana Tüneli'ne göre 800 metre daha aşağı kottan tünele giriş sağlanacağını anlatan Aşık, şöyle devam etti:

Yeni Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor - 5

''Bu özellikle kış aylarında yoğun yağış altında trafik süresini, trafikteki bütün zorlukları bertaraf edecek ve sürüş konforunu sağlayacak. Bununla birlikte tünelden zamandan ve yakıttan yıllık yaklaşık 200 milyon liralık tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Aynı zamanda karbon salımı anlamında da 16 bin 598 ton yıllık karbon salımı azalmış olacak. Çevreci bir tünel olacak."

Yeni Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor - 6

Trabzon ile Gümüşhane'deki iki farklı doğanın tünel sayesinde kısa sürede geçileceğine işaret eden Aşık, "Açılışıyla ilgili sayılı günler kaldı.'' dedi.

Yeni Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor - 7

Türkiye'de ilk defa dikey şaft yapıları kullanılan yeni tüneldeki havalandırma sisteminden birinin 272, diğerinin ise 241 metre olduğuna dikkati çeken Aşık, 2 tüpte 4 şaft yapısıyla kirli ve temiz havanın deşarj edileceğini söyledi.

Yeni Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor - 8

Mehmet Aşık, tünelde her tüpte 3'er adet olmak üzere 6 mavi ışık bölgesi bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Yeni Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor - 9
Yeni Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor - 10
Yeni Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor - 11
Yeni Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor - 12
DAHA FAZLA GÖSTER