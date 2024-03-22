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Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayları 2024 - Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanı Aday Listesi

YENİDEN REFAH PARTİSİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il YENİDEN REFAH PARTİSİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için YENİDEN REFAH PARTİSİ belediye başkan adayları listesi...

Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayları 2024 - Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanı Aday Listesi - 1

İL İL YENİDEN REFAH PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • Şanlıurfa: Mehmet Kasım Gülpınar
  • Malatya: Bilal Yıldırım
  • Samsun: Adem Güney
  • Ankara: Suat Kılıç
  • Kocaeli: Doğan Aydal
  • Adana: Selahattin Baysal
  • Antalya: Ümit Özkurt
  • Aydın: Serdal Bulut
  • Balıkesir: Tanju Akçe
  • Bursa: Sedat Yalçın
  • Denizli: Nazif Manav
  • Diyarbakır: Hikmet Kaplan
  • Eskişehir: Kadir Çalışıcı
  • Gaziantep: Şükrü Yılmaz
  • Hatay: Nuri Parlak
  • İstanbul: Mehmet Altınöz
  • İzmir: Cemal Arıkan
  • Kahramanmaraş: Muhammed Aydoğar
  • Kayseri: Abdullah Özkırış
  • Konya: Mehmet Köseoğlu
  • Manisa: Hatice Nur Germir
  • Mardin: İbrahim Atmaca
  • Mersin: İzzeddin Alkan
  • Muğla: Mehmet Melih Tatlıcı
  • Ordu: Adem Ağca
  • Sakarya: Selçuk Geyveli
  • Tekirdağ: Filtekin Şen
  • Trabzon: Lokman Öztürk
  • Van: Abdullah Sadıksoy

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayları 2024 - Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanı Aday Listesi - 2

YENİDEN REFAH PARTİSİ İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • Malatya Kale: Cemal Akdemir
  • Şanlıurfa Karaköprü: Nihat Çiftçi
  • Şanlıurfa Eyyübiye: Mehmet Ekinci
  • Düzce Cumayeri: Akif Keleş
  • Malatya Darende: Süleyman Eser
  • Konya Yalıhüyük: Mehmet Ali Yılmaz
  • Konya Beyşehir: Hüseyin Muşmal
  • Konya Altınekin: Fatih Orhan
  • Konya Doğanhisar: Ali Öztoklu
  • Malatya Doğanyol: Tuhan Tuhan
  • Malatya Akçadağ: Ali Kazgan
  • Malatya Hekimhan: Kemal Oktay
  • Gaziantep Araban: Hasan True
  • Gaziantep Nurdağı: Hasan Dilek
  • Kahramanmaraş Türkoğlu: Mehmet Karaca
  • Kahramanmaraş Afşin: Adem Yıldız
  • Kahramanmaraş Çağlayancerit: Üzeyir Kızılseki
  • Malatya Battalgazi: Ayetullah Geçen
  • Malatya Kuluncak: Mehmet Boyraz
  • Kahramanmaraş Nurhak: Mehmet Kurt
  • Kahramanmaraş Elbistan: Eyyup Ceran
  • Karabük Merkez: İsmail Özer
  • Kilis Elbeyli: Süleyman Şimşek
  • Samsun Tekkeköy: Hasan Togar
  • Samsun Kavak: Şerif Ün
  • Şanlıurfa Akçakale: Mehmet Yalçınkaya
  • Malatya Pütürge: Aydın Öztürk
  • Kahramanmaraş Göksun: Selim Cüce
  • Kırıkkale Delice: Turgut Özdem
  • Ankara Akyurt: Gültekin Ayantaş
  • Ankara Ayaş: Bülent Taşan
  • Ankara Çankaya: Mustafa Erikli
  • Ankara Çubuk: Mustafa Erdoğan
  • Ankara Elmadağ: Seyfettin Boğazli
  • Ankara Gölbaşı: Salih Aydemir
  • Ankara Kahramankazan: Mehmet Ali Uysal
  • Ankara Kızılcahamam: Seyfullah Köken
  • Ankara Mamak: Hüseyin Ekinci
  • Ankara Nallıhan: Kemal Varol
  • Ankara Polatlı: Yusuf Hamdemir
  • Ankara Pursaklar: Bayram Baş
  • Ankara Sincan: Melih Güner
  • Ankara Şereflikoçhisar: Muhammet Doğan
  • Ankara Yenimahalle: Gamze Kılınç
  • Ankara Altındağ: Mehmet Altıngöz
  • Ankara Bala: Ali Çakmak
  • Ankara Beypazarı: Haydar Çalışkan
  • Ankara Çamlıdere: Çetin Taşdemir
  • Ankara Etimesgut: Abdulkadir Baloğlu
  • Ankara Evren: Alparslan İlgün
  • Ankara Güdül: İbrahim Çakır
  • Samsun Bafra: Şükrü Neiş
  • Samsun 19 Mayıs: Şaban Şenocak
  • Samsun Alaçam: Muhammet Ergin
  • Giresun Keşap: Mehmet Emür
  • Kırıkkale Keskin: Halim Bulut
  • Kırıkkale Karakeçili: Adil Hasgül
  • Yozgat Merkez: Kazım Arslan
  • Adana Pozantı: Mustafa Çay
  • Adıyaman Besni: İsmail Sümer
  • Adıyaman Çelikhan: Mehmet Nebi Avci
  • Erzincan Refahiye: Eyüp Ferudun Süngü
  • Konya Güneysınır: Ali Yılmaz
  • Erzurum Oltu: Mehmet Akyüz
  • Sakarya Karapürçek: Mehmet Murat Çoruhlu
  • Sakarya Akyazı: Hasan Akcan
  • Sakarya Kocaali: Recep Erdoğan
  • Düzce Merkez: Davut Güloğlu
  • Düzce Kaynaşlı: Birol Şahin
  • Düzce Gölyaka: Bekir Akbulut
  • Kahramanmaraş Dulkadiroğlu: Mehmet Akpınar
  • Kahramanmaraş Onikişubat: Fatih Mehmet Ceyhan
  • Adıyaman Kahta: Mehmet Toprak
  • Adıyaman Sincik: Mehmet Buz
  • Afyonkarahisar Sandıklı: Mustafa Çöl
  • Elazığ Merkez: Faruk Septioğlu
  • Bingöl Merkez: Mehmet Ziya Buyankara
  • Yozgat Kadışehri: Davut Karadavut
  • Ardahan Göle: Akın İsmailoğlu
  • Kayseri Bünyan: Şinasi Gülcüoğlu
  • Kayseri Hacılar: Bünyamin Geçgil
  • Kayseri İncesu: Zekeriya Karayol
  • Kayseri Yahyalı: Veysel Ekinci
  • Iğdır Aralık: Süleyman Ataman Toksöz
  • Elazığ Sivrice: Ebubekir Irmak
  • Bingöl Genç: Kemal Tartar
  • Malatya Yazıhan: İhsan Akın
  • Adıyaman Gölbaşı: Yusuf Özdemir
  • Bingöl Solhan: Abdullah Bildik
  • Hatay Kırıkhan: Şeref Vardi
  • Hatay Yayladağı: Ahmet Sağlam
  • Hakkari Yüksekova: İsmail Rüştü Zeydan
  • Hakkari Derecik: Hasan Dinç
  • Yozgat Çandır: Halim İlbay
  • Hakkari Merkez: Kemal Kaya
  • Kayseri Sarıoğlan: Mükremin Sayan
  • Kütahya Tavşanlı: Ali Kemal Derin
  • Siirt Baykan: Faruk Okulevi
  • Bingöl Merkez: Eşref Varol
  • Adana Aladağ: Mustafa Eken
  • Adana Ceyhan: Gazi Örlün
  • Adana Çukurova: Mustafa Geldi
  • Adana Feke: Cömert Özen
  • Adana İmamoğlu: Turan Yumşak
  • Adana Karaisalı: Salih Toy
  • Adana Karataş: Bekir Sömek
  • Adana Kozan: Harun Abdullah Baysal
  • Adana Saimbeyli: Emrah Kan
  • Adana Sarıçam: Mustafa Yeter
  • Adana Seyhan: Seyithan Yıldız
  • Adana Tufanbeyli: Serdar Türken
  • Adana Yumurtalık: Enver Çelik
  • Adana Yüreğir: Abdullah Torun
  • Adıyaman Merkez: Nazif Atalay
  • Adıyaman Besni: Ebubekir Özleyik
  • Adıyaman Besni: Ahmet Akbilek
  • Adıyaman Besni: Zahittin Demir
  • Adıyaman Besni: Cumali Atağan
  • Adıyaman Besni: Metin Çeliker
  • Adıyaman Gerger: Bilal Sadak
  • Adıyaman Gölbaşı: Muhammed Furkan Göksu
  • Adıyaman Gölbaşı: Furkan Tip
  • Adıyaman Gölbaşı: Abdulkadir Karaman
  • Adıyaman Kahta: Mahmut Ergen
  • Adıyaman Kahta: Feyzullah Göksu
  • Adıyaman Samsat: Ufuk Parlak
  • Afyonkarahisar Merkez: Şükrü Sarıdere
  • Afyonkarahisar Merkez: Fatma Ser
  • Afyonkarahisar Merkez: Abdullah Tokat
  • Afyonkarahisar Merkez: Mustafa Kamış
  • Afyonkarahisar Merkez: Faruk Özcan
  • Afyonkarahisar Merkez: Tuğba Akkoyun
  • Afyonkarahisar Merkez: Ahmet Kulantaş
  • Afyonkarahisar Merkez: Mesut Gönül
  • Afyonkarahisar Merkez: Mevlüt Öztürk
  • Afyonkarahisar Merkez: Yaşar Karatepe
  • Afyonkarahisar Merkez: Ahmet Soygan
  • Afyonkarahisar Merkez: Halil Aygün
  • Afyonkarahisar Merkez: Uğur Avcıl
  • Afyonkarahisar Merkez: Mevlüt Akkuş
  • Afyonkarahisar Merkez: Abdullah Meşecikli
  • Afyonkarahisar Başmakçı: Salih Sayır
  • Afyonkarahisar Bayat: Yasin Kocataş
  • Afyonkarahisar Bolvadin: Halil Uysal
  • Afyonkarahisar Bolvadin: Ertuğrul Akkuş
  • Afyonkarahisar Çay: İshak Murat Çay
  • Afyonkarahisar Çay: Üzeyir Kasap
  • Afyonkarahisar Çay: Recep Yaşar
  • Afyonkarahisar Çobanlar: Muhammed Uysal
  • Afyonkarahisar Çobanlar: Osman Çöygün
  • Afyonkarahisar Dazkırı: Mehmet Ali Sarıkaya
  • Afyonkarahisar Dinar: Muharrem Öztürk
  • Afyonkarahisar Emirdağ: İzzet Yörük
  • Afyonkarahisar Emirdağ: Hakan Güleç
  • Afyonkarahisar Emirdağ: İsa Şahbaz
  • Afyonkarahisar Evciler: Süleyman Yusuf Özen
  • Afyonkarahisar Hocalar: Sefa Özcan
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Kadir Uysal
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Basri Başpınar
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Kazım Genç
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Seydi Çetin
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Fatih Durmuş
  • Afyonkarahisar İscehisar: Coşkun Çalışkan
  • Afyonkarahisar İscehisar: Metin Çavdar
  • Afyonkarahisar Kızılören: Hasan Yavuz
  • Afyonkarahisar Sandıklı: Bayram Arslan
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Nazife Sarıkaya
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Yunus Korkmaz
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Eyip Aksoy
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Muammer Işıklı
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Mustafa Çavdar
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: İsmail Er
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Hüseyin Yıldırım
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Hüseyin Nergiz
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Selahattin Uğur
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Bekir Tunç
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Yakup Çakır
  • Afyonkarahisar Sultandağı: Cem Kuşkonar
  • Afyonkarahisar Sultandağı: Belkıs Sarıkaya
  • Afyonkarahisar Şuhut: Mustafa Arslan
  • Afyonkarahisar Şuhut: Furkan Çağrı Çakır
  • Ağrı Merkez: Mehmetşafi Erim
  • Ağrı Doğubayazıt: Tuğba Akkurt
  • Ağrı Eleşkirt: Mehmet Hakkı Polat
  • Ağrı Eleşkirt: Mahmut Kamiloğlu
  • Ağrı Eleşkirt: Selahattin Aysu
  • Ağrı Eleşkirt: İlhami Zeyrek
  • Ağrı Hamur: İsmet Aslan
  • Ağrı Patnos: Serhan Kurtuluş Erhan
  • Ağrı Patnos: Adem Çelik
  • Ağrı Taşlıçay: Ömer Faruk Şahvelet
  • Ağrı Tutak: Coşkun Akbaba
  • Aksaray Ağaçören: Yaşar Çekiç
  • Aksaray Merkez: Salim İçli
  • Aksaray Merkez: Hurşit Ceylan
  • Aksaray Merkez: İbrahim Sevdi
  • Aksaray Merkez: Muhammet Enes Keser
  • Aksaray Merkez: Özcan Melendizli
  • Aksaray Merkez: Ramazan Büdün
  • Aksaray Merkez: Mehmet Güzel
  • Aksaray Merkez: Osman Kaymaz
  • Aksaray Merkez: Ömer Yerli
  • Aksaray Eskil: Şerafettin Meral
  • Aksaray Eskil: Nail Kızıl
  • Aksaray Gülağaç: Yasin Sır
  • Aksaray Gülağaç: Soner Kayacı
  • Aksaray Gülağaç: Mustafa Arkın
  • Aksaray Gülağaç: Fevzi Kayacı
  • Aksaray Güzelyurt: Bilal Kaya
  • Aksaray Güzelyurt: Yılmaz Bütev
  • Aksaray Ortaköy: İhsan Albayrak
  • Aksaray Sarıyahşi: Kemal Gündoğan
  • Aksaray Sultanhanı: Harun Höl
  • Amasya Merkez: Semra Sökme
  • Amasya Merkez: Ali Kerem Tokmak
  • Amasya Göynücek: Murat Eren
  • Amasya Gümüşhacıköy: Sebahattin Tuğ
  • Amasya Hamamözü: Mehmet Canıbek
  • Amasya Merzifon: Sinan Tunç
  • Amasya Suluova: Adnan Kır
  • Amasya Taşova: Sefa Kahriman
  • Ankara Haymana: Ömer Ercan
  • Ankara Kalecik: Mustafa Karadağlı
  • Ankara Keçiören: Sait Ali Arslan
  • Antalya Akseki: Tufan Meyuk
  • Antalya Aksu: Cemal Kamar
  • Antalya Alanya: Enes Nergiz
  • Antalya Demre: Yasin Karahanlı
  • Antalya Döşemealtı: Mesut Hekimoğlu
  • Antalya Elmalı: Mustafa Çomak
  • Antalya Finike: Şerife Çelik
  • Antalya Gazipaşa: Murat İnanç
  • Antalya Gündoğmuş: Ali Rıza Köse
  • Antalya İbradı: Osman Erkan
  • Antalya Kaş: Ahmet Otlu
  • Antalya Kemer: Ahmet Akgül
  • Antalya Kepez: İbrahim Ömer Reyhan
  • Antalya Konyaaltı: Erol Albayrak
  • Antalya Korkuteli: Ahmet Hakan Yumakoğulları
  • Antalya Kumluca: Mumin Birinci
  • Antalya Manavgat: Fatma Su
  • Antalya Muratpaşa: Kasım Arslan
  • Antalya Serik: Ramazan Çalık
  • Ardahan Merkez: Erhan Çoban
  • Ardahan Çıldır: Ufuk Yıldız
  • Ardahan Damal: Emre Can Akkaya
  • Ardahan Göle: Emirhan Sarıkaya
  • Ardahan Hanak: Busenur Okçu
  • Ardahan Posof: Didem Yılmaz
  • Artvin Ardanuç: Sevgi Kaya
  • Artvin Arhavi: İsmail Okutur
  • Artvin Merkez: Cihan Demirci
  • Artvin Borçka: Fatih Durmuş
  • Artvin Hopa: Mustafa Kestioğlu
  • Artvin Kemalpaşa: Kenan Yılmaz
  • Artvin Murgul: Recep Aydın
  • Artvin Şavşat: Tayfun Altun
  • Artvin Yusufeli: Cemil Aşci
  • Aydın Bozdoğan: Ömer Kasım Kömürcüoğlu
  • Aydın Buharkent: Murat Savaş
  • Aydın Çine: Hayri Akar
  • Aydın Didim: Ali Keskin
  • Aydın Efeler: Mehmet Yelken
  • Aydın Germencik: Hasan Işık
  • Aydın İncirliova: Muhammed Aydın
  • Aydın Karacasu: İbrahim Alaca
  • Aydın Karpuzlu: Hasan Akar
  • Aydın Koçarlı: Erdoğan Dindar
  • Aydın Köşk: Mehmet Şahin
  • Aydın Kuşadası: Mehmet Mustafa Kaya
  • Aydın Kuyucak: Ayşe Dindar
  • Aydın Nazilli: Emin Eser
  • Aydın Söke: İsmail Özbek
  • Aydın Sultanhisar: Ali Keser
  • Aydın Yenipazar: Ahmet Sevim
  • Balıkesir Altıeylül: Fatih İnceboy
  • Balıkesir Ayvalık: Uğur Acar
  • Balıkesir Balya: Halit Karabela
  • Balıkesir Bandırma: Abdullah Aşar
  • Balıkesir Bigadiç: Hasan Ayyıldız
  • Balıkesir Burhaniye: Abdülkadir Demir
  • Balıkesir Dursunbey: İsmail Ericek
  • Balıkesir Edremit: Mesut Çamaçıkan
  • Balıkesir Erdek: Eyüp Demir
  • Balıkesir Gömeç: Yüksel Kaplan
  • Balıkesir Gönen: Latif Fidan
  • Balıkesir Havran: Şükrü Odabaşı
  • Balıkesir İvrindi: Haşim Kuşlu
  • Balıkesir Karesi: Kaan Burak Zarifoğlu
  • Balıkesir Kepsut: Selamettin Çakır
  • Balıkesir Manyas: Utku Şamil Kuyumcu
  • Balıkesir Marmara: Cumhur Gülay
  • Balıkesir Savaştepe: Halil İbrahim İnceboy
  • Balıkesir Sındırgı: Kasım Aslan
  • Balıkesir Susurluk: Hüseyin İçöz
  • Bartın Amasra: Erdal Yıldırım
  • Bartın Merkez: Faruk Tutkun
  • Bartın Merkez: Tuncay Uğur
  • Bartın Merkez: Hasan Kaya
  • Bartın Kurucaşile: Bayram Ali Arslan
  • Bartın Ulus: Yılmaz Öz
  • Bartın Ulus: Ali Osman Kadıncı
  • Bartın Ulus: Ahmet Adıyaman
  • Batman Merkez: Tahir Zaman
  • Batman Merkez: İmadeddin Ekmiş
  • Batman Beşiri: Alpaslan Karabulut
  • Batman Beşiri: Amine Özel
  • Batman Gercüş: Abdullah Yalçın
  • Batman Gercüş: Mehmet Zeyni Önel
  • Batman Hasankeyf: Veysi Şebay
  • Batman Kozluk: Şehmus Çetin
  • Batman Kozluk: İsmail Epyıldız
  • Batman Sason: Mesut Baz
  • Batman Sason: Abdullah Tunç
  • Bayburt Aydıntepe: Erdal Yıldırım
  • Bayburt Merkez: Mustafa Güncan
  • Bayburt Merkez: Turhan Kocatürk
  • Bayburt Demirözü: Yıldırım Liman
  • Bayburt Demirözü: Necmettin Bakir
  • Bilecik Merkez: Cafer Arslanboğa
  • Bilecik Merkez: Samet Er
  • Bilecik Merkez: Serkan Durmuş
  • Bilecik Bozüyük: Muhammet Ali Özcan
  • Bilecik Bozüyük: Osman Yaman
  • Bilecik Gölpazarı: Ayşe Köse
  • Bilecik İnhisar: İsmail Torun
  • Bilecik Osmaneli: Mehmet Vefi Bitkay
  • Bilecik Pazaryeri: Nuri Kara
  • Bilecik Söğüt: Abdullah Arslan
  • Bilecik Yenipazar: Serkan Aktaş
  • Bingöl Adaklı: Mehmet Ali Şenyuva
  • Bingöl Merkez: Hayrettin Çiçek
  • Bingöl Karlıova: Ümit Aksoy
  • Bingöl Solhan: Ahmet Nejat Bingöl
  • Bingöl Yayladere: Bayram Kaçmaz
  • Bingöl Yedisu: Bilal Yabaş
  • Bitlis Adilcevaz: Tolga Akbaş
  • Bitlis Adilcevaz: İbrahim Ergün
  • Bitlis Ahlat: Vehbi Ulusoy
  • Bitlis Ahlat: Serhat Meriç
  • Bitlis Merkez: Celalettin Mermer
  • Bitlis Merkez: Murat Yağrik
  • Bitlis Güroymak: Emrullah Yıldırım
  • Bitlis Güroymak: Kenan İlgörmüş
  • Bitlis Güroymak: Mikail Erdayamış
  • Bitlis Hizan: Yusuf Özdemir
  • Bitlis Mutki: Cevdet Birlik
  • Bitlis Mutki: Mehmet Şah Özen
  • Bitlis Tatvan: Aslan Süphanoğlu
  • Bolu Merkez: Faruk Bayrakdar
  • Bolu Merkez: Ferdi Ak
  • Bolu Dörtdivan: Aslıhan Ceylan
  • Bolu Gerede: Veysel Ayeroğlu
  • Bolu Göynük: Veysel Eker
  • Bolu Kıbrıscık: Fatih Karaaslan
  • Bolu Mengen: Ahmet Balcık
  • Bolu Mengen: Orhan Çibasmaz
  • Bolu Mudurnu: Yusuf Tek
  • Bolu Mudurnu: İsmail Açıkel
  • Bolu Seben: Harun Erkoç
  • Bolu Yeniçağa: Şerife Fatma Erbil
  • Burdur Ağlasun: Hüseyin Kubilay
  • Burdur Altınyayla: Kasım Bozkurt
  • Burdur Bucak: Mustafa İnal
  • Burdur Bucak: Bayram Aslantaş
  • Burdur Bucak: Abdullah Kaplan
  • Burdur Merkez: Ufuk Kazancı
  • Burdur Çavdır: Fatih Bayar
  • Burdur Çavdır: Bekir Yıldız
  • Burdur Çeltikçi: Adnan Bilkay
  • Burdur Gölhisar: Eray Can
  • Burdur Gölhisar: Tunahan Tuncer
  • Burdur Karamanlı: Ramazan Oba
  • Burdur Kemer: Hasan Kazancı
  • Burdur Tefenni: Ahmet Karakaya
  • Burdur Yeşilova: Murat Sönmez
  • Bursa Büyükorhan: Ahmet Korkmaz
  • Bursa Gemlik: Gençay Yılmaz
  • Bursa Gürsu: Fehim Topçu
  • Bursa Harmancık: Ahmet Can
  • Bursa İnegöl: Mehmet Kaygusuz
  • Bursa İznik: Zeynel Abidin Turan
  • Bursa Karacabey: Fahrettin Dengiz
  • Bursa Keles: Raşit Kolay
  • Bursa Kestel: Önder Tanır
  • Bursa Mudanya: Bilal Mevlüt Coşkun
  • Bursa Mustafakemalpaşa: Sedat Sevim
  • Bursa Nilüfer: Zeynep Candan Albayrak
  • Bursa Orhaneli: Hüseyin Acar
  • Bursa Orhangazi: Ahmet Yavuz
  • Bursa Osmangazi: Yunus Koçak
  • Bursa Yenişehir: Kasım Kaya
  • Bursa Yıldırım: Nimetullah Narman
  • Çanakkale Ayvacık: Metin Yeşil
  • Çanakkale Bayramiç: Mehmet Karademir
  • Çanakkale Biga: Mehmet Celaleddin Sarıdal
  • Çanakkale Biga: Coşkun Kılıç
  • Çanakkale Biga: Selehattin Akil
  • Çanakkale Bozcaada: Hakan Çepeloğlu
  • Çanakkale Çan: Mustafa Dönmez
  • Çanakkale Çan: Ömer Kuru
  • Çanakkale Merkez: Cahit Bolelli
  • Çanakkale Merkez: İbrahim Özkan
  • Çanakkale Eceabat: Ozan Barlak
  • Çanakkale Ezine: Salih Tekin
  • Çanakkale Ezine: Nigar Yılmaz
  • Çanakkale Gelibolu: Hülya Aygün
  • Çanakkale Gelibolu: Eren Babadağlı
  • Çanakkale Gelibolu: Ogün Can Sayan
  • Çanakkale Gökçeada: Kadri Yıldız
  • Çanakkale Lapseki: Pelingül Dilsiz
  • Çanakkale Lapseki: Muharrem Akcan
  • Çanakkale Lapseki: Mahmut Kölege
  • Çanakkale Yenice: Mustafa Çetin
  • Çankırı Atkaracalar: Tarık Çağlar
  • Çankırı Bayramören: Ahmet Karakaya
  • Çankırı Merkez: Selman Müjdeci
  • Çankırı Çerkeş: Mustafa Yurt
  • Çankırı Çerkeş: Emre Metin
  • Çankırı Eldivan: Celil Durmaz
  • Çankırı Ilgaz: Mustafa Karagöz
  • Çankırı Kızılırmak: Köksal Güler
  • Çankırı Korgun: Murat True
  • Çankırı Kurşunlu: Murat Çimen
  • Çankırı Orta: Hakan Kuşcu
  • Çankırı Orta: Selman Demirci
  • Çankırı Orta: Ayhan Çavuş
  • Çankırı Şabanözü: Emre Furkan Haliloğlu
  • Çankırı Yapraklı: Kadir Salepci
  • Çorum Alaca: Mehti Bolat
  • Çorum Bayat: Mehmet Duymuş
  • Çorum Boğazkale: Hüseyin Bozok
  • Çorum Merkez: Yaşar Anaç
  • Çorum Merkez: Cemal Boyraz
  • Çorum Dodurga: Hasan Şahin
  • Çorum İskilip: Cihat Sulutaş
  • Çorum Kargı: Muharrem Türk
  • Çorum Laçin: Ali Galedepe
  • Çorum Mecitözü: Ali Osman Aksoy
  • Çorum Oğuzlar: Abdullah Demirten
  • Çorum Ortaköy: Şemsettin Kurt
  • Çorum Ortaköy: Hasan Demir
  • Çorum Osmancık: Celil Aksoy
  • Çorum Sungurlu: Osman Vargeloğlu
  • Çorum Uğurludağ: Ferhat Karaduman
  • Denizli Acıpayam: İdris Oktay
  • Denizli Babadağ: İbrahim Gencer
  • Denizli Baklan: Uğur Karakaya
  • Denizli Bekilli: İlyas Cirit
  • Denizli Beyağaç: Sezayi Pütün
  • Denizli Bozkurt: Mehmet Şentürk
  • Denizli Buldan: Adem Irakın
  • Denizli Çal: Osman Kaçar
  • Denizli Çameli: Lütfi Aşık
  • Denizli Çardak: Hasan Sarı
  • Denizli Çivril: Niyazi Vural
  • Denizli Güney: Ramazan Selek
  • Denizli Honaz: Salih Öğütcen
  • Denizli Kale: Mustafa Tatarcım
  • Denizli Merkezefendi: Tamer İm
  • Denizli Pamukkale: Ramazan Güneş
  • Denizli Sarayköy: Fatma Güneş
  • Denizli Serinhisar: Asım Günay
  • Denizli Tavas: Hilmi Ortatepeli
  • Diyarbakır Bağlar: Mehmet Nezir Durmaz
  • Diyarbakır Bismil: Faik Kılıç
  • Diyarbakır Çermik: Murat Akdağ
  • Diyarbakır Çınar: İbrahim Halil Akbulut
  • Diyarbakır Çüngüş: Zübeyir Arslanca
  • Diyarbakır Dicle: Halit Aydın
  • Diyarbakır Eğil: Mahmut Akatay
  • Diyarbakır Ergani: Abdurrahman Zengin
  • Diyarbakır Hani: Kadri Karaduman
  • Diyarbakır Hazro: İsmail Eraslan
  • Diyarbakır Kayapınar: Mahmud Yahya Kılıç
  • Diyarbakır Kocaköy: Kadir Berat Özkaya
  • Diyarbakır Kulp: Abdulhakim Eraslan
  • Diyarbakır Lice: Servet Mutlu
  • Diyarbakır Silvan: Cuma Ali Özten
  • Diyarbakır Sur: Mehmet Erdem
  • Diyarbakır Yenişehir: Semih Yıldırım
  • Düzce Akçakoca: Arif Işık
  • Düzce Çilimli: Zafer Seyyar
  • Düzce Merkez: Hüseyin Arslan
  • Düzce Merkez: Mehmet Kütükoğlu
  • Düzce Gümüşova: Mustafa Çavuş
  • Düzce Yığılca: Muzaffer Yiğit
  • Edirne Merkez: Ali Yalçındağ
  • Edirne Havsa: Sabit Günsel
  • Edirne Keşan: Selim Uyar
  • Edirne Lalapaşa: Hüseyin Azker
  • Edirne Meriç: Adnan Baştürk
  • Elazığ Ağın: Remzi Nazlı
  • Elazığ Alacakaya: Zafer Altınışık
  • Elazığ Arıcak: Cafer Aran
  • Elazığ Arıcak: Ali Açmaz
  • Elazığ Arıcak: Ahmet Cengiz
  • Elazığ Arıcak: Mehmet Zeki Çeçen
  • Elazığ Baskil: Mehmet Kükey
  • Elazığ Merkez: İbrahim Ormanoğlu
  • Elazığ Merkez: Mustafa Metin
  • Elazığ Merkez: Zülfü Kartakgül
  • Elazığ Merkez: Mehmet Güner
  • Elazığ Karakoçan: Nurettin Arslan
  • Elazığ Karakoçan: Murathan Keskinkılıç
  • Elazığ Keban: Ömer Faruk Özdemir
  • Elazığ Kovancılar: Bekir Yanılmaz
  • Elazığ Maden: Orhan Yavuz
  • Elazığ Palu: Muhammet Septioğlu
  • Elazığ Palu: Bayram Öztürk
  • Erzincan Çayırlı: Abbas Yıldız
  • Erzincan Merkez: Şafak Soy
  • Erzincan Merkez: Ömer Faruk Gökhan Yeşilbaş
  • Erzincan Merkez: Kamil Sayım
  • Erzincan İliç: Özkan Doğan
  • Erzincan Kemah: Bilal Hançar
  • Erzincan Kemaliye: Mehmet Ağah Türker
  • Erzincan Otlukbeli: Murat Uçaroğlu
  • Erzincan Tercan: Yavuz Fırat
  • Erzincan Tercan: İlyas Yıldız
  • Erzincan Tercan: Adem Güneş
  • Erzincan Tercan: Bünyamin Duman
  • Erzincan Üzümlü: Ahmet Arıtaşı
  • Erzincan Üzümlü: Ahmet Akçay
  • Erzurum Aşkale: Enver Başaran
  • Erzurum Aziziye: Emrullah Akpunar
  • Erzurum Çat: Şerafettin Yüzüak
  • Erzurum Hınıs: Sezayi Beyaztaş
  • Erzurum Horasan: Abdulhatem Bastem
  • Erzurum İspir: Mustafa Dağ
  • Erzurum Köprüköy: Nevzat Karasu
  • Erzurum Narman: Mehmet Çil
  • Erzurum Olur: Aytekin Kaltar
  • Erzurum Palandöken: Yusuf Kızıltaş
  • Erzurum Pasinler: Hikmet Çakal
  • Erzurum Pazaryolu: Selami Özer
  • Erzurum Şenkaya: Topyay Baysal
  • Erzurum Tekman: Ali Sait Fırat
  • Erzurum Tortum: Ahmet Hancı
  • Erzurum Uzundere: Aytekin Er
  • Erzurum Yakutiye: Yusuf Kocaman
  • Eskişehir Alpu: Hikmet Özkan
  • Eskişehir Beylikova: Cafer Akmeşe
  • Eskişehir Çifteler: Yasin Kazankaya
  • Eskişehir Günyüzü: Menderes Durgut
  • Eskişehir Han: Nezih Yıldırım
  • Eskişehir İnönü: Hasan Güçbilmez
  • Eskişehir Mahmudiye: Ahmet Küççük
  • Eskişehir Mihalgazi: Mehmet Güner
  • Eskişehir Mihalıççık: Leman Başol
  • Eskişehir Odunpazarı: Dinç Biçer
  • Eskişehir Sarıcakaya: Faruk Güler
  • Eskişehir Seyitgazi: Okan Büyüksarı
  • Eskişehir Sivrihisar: Abdülkadir Altınel
  • Eskişehir Tepebaşı: Mehmet Tacettin Sarıoğlu
  • Gaziantep İslahiye: Murat Mustafa Selimoğlu
  • Gaziantep Karkamış: Ahmet Kılıçparlar
  • Gaziantep Nizip: Mustafa Doktoroğlu
  • Gaziantep Oğuzeli: Bekir Öztekin
  • Gaziantep Şahinbey: Mehmet Ös
  • Gaziantep Şehitkamil: Kamil Yavuzer
  • Gaziantep Yavuzeli: Mehmet Kaya
  • Giresun Alucra: Aydın Bodur
  • Giresun Bulancak: Ömer Duman
  • Giresun Bulancak: Selahatdin Karahasan
  • Giresun Bulancak: Hikmet Duman
  • Giresun Dereli: Mahmut Talıç
  • Giresun Dereli: Necati Yılmaz
  • Giresun Doğankent: İsmail Hakkı Karagöl
  • Giresun Espiye: Müzeyyen Köksaldı
  • Giresun Espiye: Zeynep Rukiye Gökçe
  • Giresun Eynesil: Galip Usta
  • Giresun Eynesil: Soner Erkan
  • Giresun Merkez: Mesut Aydın
  • Giresun Merkez: Muhammet Mustafa Özkan
  • Giresun Görele: Şeref Başkan
  • Giresun Güce: Adem Kuru
  • Giresun Piraziz: Cevdet Melikoğlu
  • Giresun Tirebolu: Mustafa Sinan Keşmer
  • Giresun Yağlıdere: Hüseyin Çayan
  • Giresun Yağlıdere: Osman Öztürk
  • Gümüşhane Merkez: Yusuf Çimen
  • Gümüşhane Kelkit: Abdulhamit Keskinoğlu
  • Gümüşhane Kelkit: Ramis Üstün
  • Gümüşhane Kelkit: Zülfikar Soydaş
  • Gümüşhane Kürtün: Hasan Özcan
  • Gümüşhane Kürtün: Hasan Yavuz
  • Gümüşhane Şiran: Murat Taştan
  • Gümüşhane Şiran: Yüksel Karakuş
  • Hakkari Çukurca: Sebahattin Mavigöz
  • Hakkari Merkez: Osman Azizoğlu
  • Hakkari Şemdinli: Ezver Severcan
  • Hakkari Yüksekova: Ayhan Kaplan
  • Hakkari Yüksekova: Aydın Taş
  • Hatay Altınözü: Rasim Öztürk
  • Hatay Antakya: Şaban True
  • Hatay Arsuz: Orhan Kaya
  • Hatay Belen: Ahmet Eşkil
  • Hatay Defne: Kemal Ateş
  • Hatay Dörtyol: Yıldıray Yıldız
  • Hatay Erzin: Mithat Bozdağ
  • Hatay Hassa: Ali Karakaya
  • Hatay İskenderun: Aydın Kaya
  • Hatay Kumlu: Fevzi Kurmuş
  • Hatay Payas: Orhan Kılıç
  • Hatay Reyhanlı: Mehmet Yıldız
  • Hatay Samandağ: Özcan Şirin
  • Iğdır Merkez: Hüseyin Erdoğan
  • Iğdır Merkez: Yusuf Aktaş
  • Iğdır Merkez: İbrahim Onay
  • Iğdır Merkez: Ebulfez Kamacı
  • Iğdır Karakoyunlu: Batuhan Salduz
  • Iğdır Tuzluca: Ali Erdem Sevilmiş
  • Isparta Atabey: Ebu Bekir Taşkıran
  • Isparta Eğirdir: Mehmet Akif Nalbat
  • Isparta Merkez: Mustafa Aydemir
  • Isparta Merkez: Mustafa Şahin
  • Isparta Şarkikaraağaç: Ramazan Bayram Kabalak
  • Isparta Şarkikaraağaç: Halil Toprak
  • Isparta Uluborlu: Rıza Dönel
  • Isparta Yalvaç: İsmail Kıvrak
  • Isparta Yalvaç: Nizami Çalkar
  • İstanbul Adalar: Faruk İlerisoy
  • İstanbul Arnavutköy: Abdurrezzak İlbeyi
  • İstanbul Ataşehir: Bülent Tüylü
  • İstanbul Avcılar: Mustafa Demirci
  • İstanbul Bağcılar: Faruk Bağcı
  • İstanbul Bahçelievler: Metin Türk
  • İstanbul Bakırköy: Salih Doğan
  • İstanbul Başakşehir: Kadir Karaca
  • İstanbul Bayrampaşa: Hakan Arabacı
  • İstanbul Beşiktaş: Osman Topak
  • İstanbul Beykoz: Mustafa Kazım Alpay
  • İstanbul Beylikdüzü: Vehbi Orakçı
  • İstanbul Beyoğlu: Zeynel Özmen
  • İstanbul Büyükçekmece: Yücel Sundur
  • İstanbul Çatalca: Ali Açıkgöz
  • İstanbul Çekmeköy: Yücel Evsen
  • İstanbul Esenler: Mahmut Okudan
  • İstanbul Esenyurt: Ahmet Fatih Hatunoğlu
  • İstanbul Eyüpsultan: Lokman Çelik
  • İstanbul Fatih: Halit Özkarataşlıoğlu
  • İstanbul Gaziosmanpaşa: Ahmet Yılmaz
  • İstanbul Güngören: İsa Çetin
  • İstanbul Kadıköy: Levent Metin
  • İstanbul Kağıthane: Burhan Asaf Şafak
  • İstanbul Kartal: Nevzat Şavluk
  • İstanbul Küçükçekmece: Mehmet Yavan
  • İstanbul Maltepe: Küçükağa Hacıefendioğlu
  • İstanbul Pendik: Fahrettin Karakurt
  • İstanbul Sancaktepe: Cemil Cebir
  • İstanbul Sarıyer: İsmet Temel
  • İstanbul Silivri: Ömer Hakverdi
  • İstanbul Sultanbeyli: Ömer Urgun
  • İstanbul Sultangazi: Yasin Kul
  • İstanbul Şile: Necmettin Deniz
  • İstanbul Şişli: Gülşen Kılınçer
  • İstanbul Tuzla: İbrahim Gökay
  • İstanbul Ümraniye: Orçun Şekercioğlu
  • İstanbul Üsküdar: Turgut Sadıkoğlu
  • İstanbul Zeytinburnu: Gökhan Kasap
  • İzmir Aliağa: Hür Erdem Ünal
  • İzmir Balçova: İbrahim Emre Akbaş
  • İzmir Bayındır: Muammer Sarıbaş
  • İzmir Bayraklı: Murat Kan
  • İzmir Bergama: Mutlu Metin
  • İzmir Beydağ: Özgür Çolak
  • İzmir Bornova: Ömer Karasu
  • İzmir Buca: Ümit Toker
  • İzmir Çeşme: Ahmet Biler
  • İzmir Çiğli: Salim Ay
  • İzmir Dikili: Adnan Çam
  • İzmir Foça: Nazif Tunahan Şen
  • İzmir Gaziemir: Murat Biçer
  • İzmir Güzelbahçe: Melih Başyiğit
  • İzmir Karabağlar: Evren Şahin
  • İzmir Karaburun: Yaşar Elmas
  • İzmir Karşıyaka: Ercan Güç
  • İzmir Kemalpaşa: Alaettin Yılmaz
  • İzmir Kınık: Hasan Hüseyin Levent
  • İzmir Kiraz: Yusuf Şimşek
  • İzmir Konak: Selim Taşkın
  • İzmir Menderes: Hamza Taçyıldız
  • İzmir Menemen: Yusuf Aydoğan
  • İzmir Narlıdere: Ramazan Duran
  • İzmir Ödemiş: Orhan Halıcı
  • İzmir Seferihisar: Taner Vural
  • İzmir Selçuk: Eda Yazgaç Demirayak
  • İzmir Tire: Hasan Harmankaya
  • İzmir Torbalı: İsmail Tanas
  • İzmir Urla: Samet Koçlu
  • Kahramanmaraş Andırın: Hayati Temiz
  • Kahramanmaraş Ekinözü: Muhammet Arıcı
  • Kahramanmaraş Pazarcık: Bilaloğuz Ballı
  • Karabük Eflani: Yaşar Bulut
  • Karabük Eskipazar: Beytullah Duman
  • Karabük Ovacık: Satılmış Bostancı
  • Karabük Safranbolu: İlyas Karakabak
  • Karabük Yenice: Nurullah Selgeçti
  • Karabük Yenice: Alaattin Islak
  • Karaman Ayrancı: Mustafa Böyükparmaksız
  • Karaman Başyayla: Musa Kapusız
  • Karaman Ermenek: Muhammet Özdemir
  • Karaman Ermenek: Veli Tıraşcı
  • Karaman Ermenek: Mustafa Raşit Cengiz
  • Karaman Merkez: Durdu Elif Çeliktaş
  • Karaman Merkez: Yasin Demirbaş
  • Karaman Merkez: Muzaffer Arslan
  • Karaman Kazımkarabekir: İbrahim Gür
  • Karaman Sarıveliler: Ahmet Doğan
  • Karaman Sarıveliler: Servet Ümit Saydam
  • Kars Akyaka: Metin Okçu
  • Kars Arpaçay: Adem Bozkurt
  • Kars Digor: Tuncer Baykiz
  • Kars Kağızman: Kenan Demir
  • Kars Merkez: Uğur Şen
  • Kars Sarıkamış: Reşit Yılmaz
  • Kars Selim: Ahmet Akbaba
  • Kars Susuz: Oğuz İşçan
  • Kastamonu Abana: Erdem Özmen
  • Kastamonu Ağlı: Eray Sezer
  • Kastamonu Araç: Aziz Maden
  • Kastamonu Azdavay: Hakkı Eraslan
  • Kastamonu Bozkurt: Mustafa Öney
  • Kastamonu Cide: Ayşe Akbıyık
  • Kastamonu Çatalzeytin: Efe Baran Yüksek
  • Kastamonu Daday: Ercan Demir
  • Kastamonu Devrekani: Mesut Açar
  • Kastamonu Doğanyurt: Beyazıt Sarul
  • Kastamonu Hanönü: Hüseyin Çoban
  • Kastamonu İhsangazi: Evren Ülker
  • Kastamonu İnebolu: Burhan Karamaden
  • Kastamonu Merkez: Metin Topaloğlu
  • Kastamonu Küre: Mustafa Çağır
  • Kastamonu Pınarbaşı: Mustafa Dönmez
  • Kastamonu Seydiler: Kenan Demir
  • Kastamonu Şenpazar: Barış Sarul
  • Kastamonu Taşköprü: Mehmet Ali Topcu
  • Kastamonu Tosya: İbrahim Demir
  • Kayseri Akkışla: Cihangir Şahin
  • Kayseri Develi: Bayram Sabah
  • Kayseri Felahiye: Aycan Karadavut
  • Kayseri Kocasinan: Önder Narin
  • Kayseri Melikgazi: Ahmet Taylan
  • Kayseri Özvatan: Ali Çomuk
  • Kayseri Pınarbaşı: Nizamettin Akça
  • Kayseri Sarız: Mustafa Arık
  • Kayseri Talas: Selver Boztaş
  • Kayseri Tomarza: Raşit Karagöz
  • Kayseri Yeşilhisar: Mehmet Akif Çetin
  • Kırıkkale Bahşili: Mehmet Pektaş
  • Kırıkkale Balışeyh: Hilmi Şen
  • Kırıkkale Çelebi: Mustafa Yılmaz
  • Kırıkkale Delice: Fadime Çorak
  • Kırıkkale Merkez: Muhammet Ali Tekinay
  • Kırıkkale Merkez: Döndü Ertan
  • Kırıkkale Yahşihan: Mustafa Ulusoy
  • Kırklareli Babaeski: Görkem Köksal
  • Kırklareli Babaeski: Erkan Zor
  • Kırklareli Babaeski: Recep Arslan
  • Kırklareli Demirköy: Murat Doğan
  • Kırklareli Merkez: Zekai Narin
  • Kırklareli Merkez: Dilek Tümel
  • Kırklareli Kofçaz: İsa Küskü
  • Kırklareli Lüleburgaz: Hamit Hamitoğlu
  • Kırklareli Lüleburgaz: Muhittin Akgül
  • Kırklareli Lüleburgaz: Fatih Şafak
  • Kırklareli Lüleburgaz: Mesut Köygülü
  • Kırklareli Pehlivanköy: Emine Omay
  • Kırklareli Pınarhisar: Kemal Karakaş
  • Kırklareli Vize: Ömer Ataş
  • Kırşehir Akçakent: İsmail Doğanay
  • Kırşehir Akpınar: Ziya Turgut
  • Kırşehir Boztepe: Nazmi Albayrak
  • Kırşehir Çiçekdağı: Bünyamin Bahçeci
  • Kırşehir Çiçekdağı: Veli Çakır
  • Kırşehir Kaman: Hakan Çiğdem
  • Kırşehir Kaman: Cuma Gür
  • Kırşehir Merkez: Ali Kaan Kılıçoğlu
  • Kırşehir Merkez: Mehmet Öcbe
  • Kırşehir Mucur: Yaşar Yılmaz
  • Kilis Merkez: Ahmet Çetin
  • Kilis Musabeyli: Mehmet Dal
  • Kilis Polateli: Mehmet Polat
  • Kocaeli Başiskele: Uğur Yüksel
  • Kocaeli Çayırova: Hamza Ekşi
  • Kocaeli Darıca: Fatma Kurtuluş
  • Kocaeli Derince: Gökhan Açık
  • Kocaeli Dilovası: Ercan Oğuz
  • Kocaeli Gebze: Kamil Ergün
  • Kocaeli Gölcük: Ahmet Eren
  • Kocaeli İzmit: Mustafa Şahin
  • Kocaeli Kandıra: Levent Gödek
  • Kocaeli Karamürsel: Ali Osman Aydın
  • Kocaeli Kartepe: Berat Kansu
  • Kocaeli Körfez: Hacı Latif İşcen
  • Konya Ahırlı: Yavuz Selim Demirel
  • Konya Akören: Ramazan Soycak
  • Konya Akşehir: Caner Özdemir
  • Konya Bozkır: Yavuz Demirörs
  • Konya Çeltik: Ahmet Hulisi Altunkalem
  • Konya Çumra: Mehmet Aydın
  • Konya Derbent: Yılmaz Taşlıbel
  • Konya Derebucak: Mehmet Akif Özçelik
  • Konya Emirgazi: Mesut Mertcan
  • Konya Ereğli: Özkan Özgüven
  • Konya Hadim: Sinan Dinler
  • Konya Halkapınar: Ramazan Koçak
  • Konya Hüyük: Mehmet Sarıcan
  • Konya Ilgın: Mehmet İlbay
  • Konya Kadınhanı: Salih Sunay
  • Konya Karapınar: Muhammet Toy
  • Konya Karatay: İsa Gökhan Duysak
  • Konya Kulu: Orhan Yüksel
  • Konya Meram: Mustafa Özerdem
  • Konya Sarayönü: Necati Koç
  • Konya Selçuklu: Ali Kemal Kara
  • Konya Seydişehir: Mevlüt Çenesiz
  • Konya Taşkent: Fatih Karabay
  • Konya Tuzlukçu: Ümit Demir
  • Konya Yunak: Ali Sever
  • Kütahya Altıntaş: Ferit Karabulut
  • Kütahya Aslanapa: Atimer Kutlu
  • Kütahya Çavdarhisar: Neriman Varol
  • Kütahya Domaniç: Fatih Yalçınsoy
  • Kütahya Domaniç: Cüneyt Bozok
  • Kütahya Dumlupınar: İsmail Sevin
  • Kütahya Emet: Halil Kaya
  • Kütahya Gediz: İbrahim Girgin
  • Kütahya Gediz: Yakup Çelik
  • Kütahya Gediz: Hasan Batı
  • Kütahya Gediz: Berat Mercan
  • Kütahya Hisarcık: Zekeriya Boran
  • Kütahya Merkez: Osman Gezgin
  • Kütahya Merkez: Süleyman Aydın
  • Kütahya Pazarlar: Halil Akkuş
  • Kütahya Simav: Muhammed Zahid Girgin
  • Kütahya Simav: Haşim Bacaksız
  • Kütahya Simav: Murat Sapmaz
  • Kütahya Simav: Hüseyin Ünsal
  • Kütahya Simav: Ali Okumuş
  • Kütahya Simav: Bünyamin Sezer
  • Kütahya Tavşanlı: Engin Yaşa
  • Kütahya Tavşanlı: İhsan Ödemiş
  • Kütahya Tavşanlı: Veysel Tekin
  • Kütahya Tavşanlı: Mustafa Çakır
  • Malatya Arapgir: Arzu Taştan
  • Malatya Arguvan: Mücahit Erbakan
  • Malatya Doğanşehir: Ömer Çakmak
  • Malatya Yeşilyurt: Murat Aslan
  • Manisa Ahmetli: Yalçın Çapanik
  • Manisa Alaşehir: Harun Uçar
  • Manisa Demirci: İhsan Temel
  • Manisa Gördes: İlhan Türe
  • Manisa Kırkağaç: Hüseyin Kara
  • Manisa Köprübaşı: İsmail Aksoy
  • Manisa Kula: Celal Gurur
  • Manisa Salihli: Aydın Dalkıran
  • Manisa Sarıgöl: Rıdvan Kocatürk
  • Manisa Saruhanlı: Mustafa Arı
  • Manisa Selendi: Murat Daban
  • Manisa Soma: Aliye Özer
  • Manisa Şehzadeler: Ramazan Akar
  • Manisa Turgutlu: Mustafa Serhat Orhan
  • Mardin Artuklu: Mehmet Beşir Ayanoğlu
  • Mardin Dargeçit: Mehmet Şerif Gümüşay
  • Mardin Derik: Remzi Ektiren
  • Mardin Kızıltepe: Ümit Aydın
  • Mardin Mazıdağı: Turan Can
  • Mardin Midyat: Seyfeddin Alpsoy
  • Mardin Nusaybin: Mucip Kardaş
  • Mardin Ömerli: Servet Cemiloğlu
  • Mardin Savur: Ömer Faruk Afadle
  • Mardin Yeşilli: Çağdaş Araz
  • Mersin Akdeniz: Mustafa Tekbaş
  • Mersin Anamur: Sefa Çaylar
  • Mersin Aydıncık: Eyüp Özerk
  • Mersin Bozyazı: Pınar Altınöz
  • Mersin Çamlıyayla: Bülent Şahin
  • Mersin Erdemli: Ömer Şahin
  • Mersin Gülnar: Ömer Ali Bilgin
  • Mersin Mezitli: Recep Gül
  • Mersin Mut: Mehmet Demir
  • Mersin Silifke: Ersoy Şahin
  • Mersin Tarsus: Ali Sarı
  • Mersin Toroslar: Soner Çelik
  • Mersin Yenişehir: Mahmut Yaşar Sezgin
  • Muğla Bodrum: Muhammet Abdullah Alpdündar
  • Muğla Dalaman: Filiz Kubilay
  • Muğla Datça: Muammer Cevahirefendioğlu
  • Muğla Fethiye: Engin Dağ
  • Muğla Kavaklıdere: Serdar Oğuz Çelikel
  • Muğla Köyceğiz: Faruk Öğe
  • Muğla Marmaris: Ali Sümenoğlu
  • Muğla Menteşe: Hüseyin Su
  • Muğla Milas: Ersin Toptaş
  • Muğla Ortaca: Abdullah Yamaç
  • Muğla Seydikemer: Rabia Tilkici
  • Muğla Ula: Dursun Çelebi
  • Muğla Yatağan: İsmail Durmuş
  • Muş Bulanık: Salahattin Turan
  • Muş Bulanık: Celal Yılmaz
  • Muş Bulanık: Fehim Kaya
  • Muş Hasköy: Ferit Gürbüz
  • Muş Hasköy: Hüseyin Kasak
  • Muş Korkut: Mehdi Demirtaş
  • Muş Korkut: Mehmet Nedim Gök
  • Muş Merkez: Aziz Süne
  • Muş Merkez: Mehmet Sıddık Salur
  • Muş Merkez: Şerif Bozkurt
  • Muş Merkez: Mehmet Fecri Gürtürk
  • Muş Merkez: Metin Arğun
  • Muş Merkez: Engin Atılgan
  • Muş Merkez: Turan Sayılgan
  • Muş Merkez: Ömer Faruk Yenilmez
  • Muş Varto: Abdulbaki Bali
  • Nevşehir Acıgöl: Mustafa Bahadır
  • Nevşehir Acıgöl: Mustafa Yıldız
  • Nevşehir Acıgöl: Uğur Ertuğrul
  • Nevşehir Avanos: Ahmet Edepli
  • Nevşehir Avanos: Yakup Aymaz
  • Nevşehir Avanos: Sabri Şenyüz
  • Nevşehir Avanos: Hasan Hüseyin Akar
  • Nevşehir Derinkuyu: Mehmet Bozçalı
  • Nevşehir Derinkuyu: Metin Kılınç
  • Nevşehir Gülşehir: Ersin Başar
  • Nevşehir Hacıbektaş: Ramazan Özburun
  • Nevşehir Kozaklı: Oktay Arslan
  • Nevşehir Merkez: Nail Çelik
  • Nevşehir Merkez: İdris Doğan
  • Nevşehir Merkez: Mustafa Erdoğdu
  • Nevşehir Merkez: Ümit Özçiftci
  • Nevşehir Merkez: Enes Edepli
  • Nevşehir Merkez: Memet Rauf Aymaz
  • Nevşehir Merkez: Refik Küsdürmez
  • Nevşehir Merkez: Bilal İşgören
  • Nevşehir Merkez: İsmail Baş
  • Nevşehir Ürgüp: Yavuz Öz
  • Nevşehir Ürgüp: Fatih Karaduman
  • Niğde Altunhisar: Fatih Taş
  • Niğde Altunhisar: Ramazan Ertan
  • Niğde Altunhisar: Onur Gümüş
  • Niğde Bor: Mehtap Temeltaş
  • Niğde Bor: Hüseyin Erdoğan
  • Niğde Bor: Recep Gümüş
  • Niğde Bor: Yalçın Canbaz
  • Niğde Çamardı: Muhammet Yenigül
  • Niğde Çiftlik: Fatih Demirdelen
  • Niğde Çiftlik: Yunus Emre Soyer
  • Niğde Çiftlik: Yahya Abalıoğlu
  • Niğde Merkez: İdris Turgut
  • Niğde Merkez: Necat Erden
  • Niğde Merkez: Şükrü Gökmen
  • Niğde Merkez: Tugay Ergen
  • Niğde Merkez: Davut Yıldırım
  • Niğde Merkez: Ökkeş Serdar Kızar
  • Niğde Merkez: Faruk Afşar
  • Niğde Merkez: Yunus Tok
  • Niğde Merkez: Sezai Eryılmaz
  • Niğde Merkez: Turan Şahin
  • Niğde Merkez: Mustafa Avcı
  • Niğde Merkez: Şenol Koç
  • Niğde Merkez: Murat Öztürk
  • Niğde Merkez: Ömer Varol
  • Niğde Ulukışla: Gülay Boz
  • Ordu Akkuş: Cafer Barış Satılmış
  • Ordu Altınordu: Orhan Gündoğdu
  • Ordu Aybastı: Mustafa Küpçük
  • Ordu Çamaş: Muhammet Küçüköksüz
  • Ordu Çatalpınar: Ümit Özden
  • Ordu Çaybaşı: Mesut Karayiğit
  • Ordu Fatsa: Ferhat Aksu
  • Ordu Gölköy: Cemil Şahin
  • Ordu Gürgentepe: Oktay Kaya
  • Ordu İkizce: Erdal Kalyoncu
  • Ordu Kabadüz: Mustafa Demirel
  • Ordu Kabataş: Yakup Zil
  • Ordu Korgan: Selahattin Köklü
  • Ordu Kumru: Mevlüt Erşaru
  • Ordu Mesudiye: Ahmet Yılmaz
  • Ordu Perşembe: Fahri Gümüş
  • Ordu Ulubey: Ahmet Baki
  • Ordu Ünye: Hayati Balcı
  • Osmaniye Bahçe: Erol Aktaş
  • Osmaniye Düziçi: Abdullah Yıldırım
  • Osmaniye Düziçi: Ahmet Alaca
  • Osmaniye Düziçi: Ferhat Doğan
  • Osmaniye Düziçi: Kamil Gökçe
  • Osmaniye Düziçi: Ömer Mehmetcikoğlu
  • Osmaniye Kadirli: Mahmut Bozdoğan
  • Osmaniye Sumbas: Enver Göçer
  • Osmaniye Sumbas: Lutfi Bağrıyanık
  • Rize Ardeşen: Ekrem Okutan
  • Rize Çamlıhemşin: Aygül Badoğlu Kızmış
  • Rize Çayeli: Ali Halitoğlu
  • Rize Çayeli: Arif Alpaydın
  • Rize Çayeli: Abdullah Karaoğlu
  • Rize Derepazarı: Tuncay Topal
  • Rize Güneysu: Cafer Yılmaz
  • Rize Hemşin: Adem Aşçı
  • Rize İkizdere: Neşat Kahraman
  • Rize İyidere: Mustafa Baş
  • Rize Kalkandere: Muhammet Çolak
  • Rize Pazar: Süleyman Dural
  • Rize Merkez: Cemil Çolak
  • Rize Merkez: İlyas Uzun
  • Rize Merkez: Mehmet Kazdal
  • Rize Merkez: Şaban Civelek
  • Sakarya Adapazarı: Biran Yasa
  • Sakarya Arifiye: Şükrü Gözyuman
  • Sakarya Erenler: Selçuk Çiçek
  • Sakarya Ferizli: Sercan Eğin
  • Sakarya Geyve: Selçuk Yıldız
  • Sakarya Hendek: Menderes Ayvaz
  • Sakarya Karasu: Recep Özdemir
  • Sakarya Kaynarca: Kadir Yazgan
  • Sakarya Pamukova: Önder Bilaloğlu
  • Sakarya Sapanca: Fatih Bekir
  • Sakarya Serdivan: Ebubekir Erbakan Yaşar
  • Sakarya Söğütlü: Ahmet Emin Kuruoğlu
  • Sakarya Taraklı: Erdal Özen
  • Samsun Asarcık: Hidayet Belik
  • Samsun Atakum: Okan Keskin
  • Samsun Ayvacık: Refahittin Şencan
  • Samsun Canik: Yılmaz Hocaoğlu
  • Samsun Çarşamba: Necattin Arpacı
  • Samsun Havza: Engin Toprak
  • Samsun İlkadım: Kemalettin Tangal
  • Samsun Ladik: Adnan Topal
  • Samsun Salıpazarı: Alim Çakır
  • Samsun Terme: Berat Çetin
  • Samsun Vezirköprü: Havva Şen Saygın
  • Samsun Yakakent: Murat Marap
  • Siirt Baykan: Mazhar Lale
  • Siirt Baykan: Abdurrahim Kalak
  • Siirt Kurtalan: Salih Karataş
  • Siirt Kurtalan: Suat Özerdem
  • Siirt Pervari: Hüsnü Tomris
  • Siirt Merkez: Umut Bardak
  • Siirt Şirvan: Musa Aldemir
  • Sinop Ayancık: Ergün Kaya
  • Sinop Boyabat: Hasan Kara
  • Sinop Dikmen: Yaşar Şimşek
  • Sinop Durağan: Adem Gündüz
  • Sinop Erfelek: İbrahim Özan
  • Sinop Gerze: Ömer Tugay Yılmaz
  • Sinop Saraydüzü: Mahmut Gülen
  • Sinop Merkez: Mete Çağdaş
  • Sinop Türkeli: Haşim Atalay
  • Sivas Akıncılar: Ahmet Aydın
  • Sivas Altınyayla: Musa Torun
  • Sivas Altınyayla: Semih Yılmaz Ercanlı
  • Sivas Doğanşar: Mehmet Cemal Türkuğur
  • Sivas Gemerek: Sezai Çelikten
  • Sivas Gürün: Süleyman Ocakcı
  • Sivas Hafik: Yavuz Kırkaç
  • Sivas İmranlı: Ayhan Öztürk
  • Sivas Kangal: Murat Uyanık
  • Sivas Merkez: Fatih Kalkan
  • Sivas Merkez: Ali Aydemir
  • Sivas Suşehri: Nurettin Başar
  • Sivas Şarkışla: Uğur Çınar
  • Sivas Şarkışla: Hüseyin Akay
  • Sivas Şarkışla: Ömer Dikici
  • Sivas Ulaş: Cemalettin Karacalar
  • Sivas Yıldızeli: Muharrem Ateş
  • Sivas Yıldızeli: Oğuz Kağan Ünal
  • Sivas Zara: Yahya Doğan
  • Şanlıurfa Birecik: Salih Sezen
  • Şanlıurfa Bozova: İbrahim Halil Akcan
  • Şanlıurfa Ceylanpınar: Ali Doğan
  • Şanlıurfa Halfeti: Nihat Arslan
  • Şanlıurfa Haliliye: Vedat Doğar
  • Şanlıurfa Harran: Hamit Özyavuz
  • Şanlıurfa Hilvan: Hanif Düzme
  • Şanlıurfa Siverek: Hasan İzol
  • Şanlıurfa Suruç: Maksut Ergene
  • Şanlıurfa Viranşehir: Hadi Diken
  • Şırnak Cizre: Mustafa Gençoğlu
  • Şırnak Güçlükonak: Ramazan Mirzaoğlu
  • Şırnak Silopi: Şükrü Özdemir
  • Şırnak Silopi: Serdar Çevik
  • Şırnak Silopi: Nadir Yiğit
  • Şırnak Silopi: Hakkan Özdemir
  • Şırnak Merkez: Sabri Tatar
  • Şırnak Merkez: Abit Şanlı
  • Şırnak Uludere: Alihan Babat
  • Tekirdağ Çerkezköy: Mehmet Çakı
  • Tekirdağ Çorlu: Sabri Mandev
  • Tekirdağ Ergene: Mustafa Paşaoğlu
  • Tekirdağ Hayrabolu: Abdullah Ahtik
  • Tekirdağ Kapaklı: Salih Bezgin
  • Tekirdağ Malkara: Kerem Bedirhan
  • Tekirdağ Marmaraereğlisi: Adem Gürbüz
  • Tekirdağ Muratlı: Yasin Şen
  • Tekirdağ Saray: Yasin Aydoğdu
  • Tekirdağ Süleymanpaşa: Ali Rıza Özen
  • Tekirdağ Şarköy: Dağıstan Yildirim
  • Tokat Almus: İbrahim Demiray
  • Tokat Artova: Gökhan Çelik
  • Tokat Başçiftlik: Metin Koçan
  • Tokat Başçiftlik: Murat Cengiz
  • Tokat Erbaa: Mustafa Akın
  • Tokat Erbaa: Mehmet Demir
  • Tokat Erbaa: Hatice Şenel
  • Tokat Erbaa: Ümit Say
  • Tokat Niksar: Davut Berdibek
  • Tokat Niksar: Derya Topsakal
  • Tokat Niksar: Şevket Yücel
  • Tokat Niksar: İzzet Yaylacı
  • Tokat Niksar: Hüseyin Yürür
  • Tokat Niksar: Fahri Türk
  • Tokat Pazar: Mehmet Öz
  • Tokat Pazar: Ali Çağlar
  • Tokat Reşadiye: Muzaffer Çağlar
  • Tokat Sulusaray: Murat Çört
  • Tokat Merkez: Muhammed Baki Güzey
  • Tokat Merkez: Ufuk Er
  • Tokat Merkez: Ali Pelit
  • Tokat Merkez: Ertuğrul Ağıl
  • Tokat Merkez: Osman Doğan
  • Tokat Turhal: Hatice Akdoğan
  • Tokat Yeşilyurt: Mehmet Öztürk
  • Tokat Zile: Hümeyra Akça
  • Trabzon Akçaabat: Resul Altın
  • Trabzon Araklı: Ahmet Küçük
  • Trabzon Arsin: Hamza Bilgin
  • Trabzon Beşikdüzü: Sedat Cumur
  • Trabzon Çarşıbaşı: Gökhan Şahin
  • Trabzon Çaykara: Hasan Fehmi Gençcan
  • Trabzon Dernekpazarı: Mustafa Cansız
  • Trabzon Düzköy: Turgay Bakal
  • Trabzon Hayrat: Hami Hacıosmanoğlu
  • Trabzon Köprübaşı: Mustafa Kurt
  • Trabzon Maçka: İsmail Öztürk
  • Trabzon Of: Güngör Saral
  • Trabzon Ortahisar: Halil İbrahim Kılıçaslan
  • Trabzon Sürmene: Orhan Kahveci
  • Trabzon Şalpazarı: Fatih Yılmaz
  • Trabzon Tonya: Muhammet Bahadır
  • Trabzon Vakfıkebir: Erdal Sayin
  • Tunceli Çemişgezek: Kadir Kılıç
  • Tunceli Hozat: Mustafa Polat
  • Tunceli Mazgirt: Orhan Ertürk
  • Tunceli Mazgirt: Ahmet Yılmaz
  • Tunceli Nazımiye: İrfan Kaymak
  • Tunceli Ovacık: Sercan Pehlivan
  • Tunceli Pertek: Fethi Ahmet Polat
  • Tunceli Pülümür: Turgut Yıldırım
  • Tunceli Merkez: Erdal Saylan
  • Uşak Banaz: Güner Karataş
  • Uşak Eşme: Ramiz Özdemir
  • Uşak Karahallı: Bayram Altun
  • Uşak Sivaslı: Hüseyin Erdem
  • Uşak Sivaslı: Yasin Arslan
  • Uşak Ulubey: Ali İhsan Tilkici
  • Uşak Merkez: Erol Korkmaz
  • Van Bahçesaray: Meki Arvas
  • Van Başkale: Murat Karadeniz
  • Van Çaldıran: Coşkun Saltıkalp
  • Van Çatak: Emrullah Aydoğan
  • Van Edremit: Güven Turgul
  • Van Erciş: Şahin Yağar
  • Van Gevaş: Bedirhan Erdem
  • Van Gürpınar: Mehmet Toprak
  • Van İpekyolu: Mehmet Bilici
  • Van Muradiye: Nezir Güler
  • Van Özalp: Kemal Şahin
  • Van Saray: Dilber Gürbüzel
  • Van Tuşba: Nayif Şabu
  • Yalova Altınova: Cengiz Kalyon
  • Yalova Altınova: Ömer Ziya Geçit
  • Yalova Altınova: Ufuk Çınar
  • Yalova Altınova: Hüseyin Açıkel
  • Yalova Armutlu: Beytullah Şengöz
  • Yalova Çınarcık: Turan Özen
  • Yalova Çınarcık: Yunus Emre Özer
  • Yalova Çınarcık: Fetihan Darıcı
  • Yalova Çınarcık: Mesut Akdeniz
  • Yalova Çiftlikköy: Erkan Pelitoğlu
  • Yalova Çiftlikköy: Halil Alper Aslan
  • Yalova Termal: İsmail Şahin
  • Yalova Merkez: Ayhan Polat
  • Yozgat Akdağmadeni: Murat Selvi
  • Yozgat Akdağmadeni: Hamza Önsoy
  • Yozgat Akdağmadeni: Rıza Türkben
  • Yozgat Akdağmadeni: Şerafettin Ünal
  • Yozgat Aydıncık: Mutlu Çekiç
  • Yozgat Aydıncık: Ahmet Başol
  • Yozgat Boğazlıyan: Nafiz Bayer
  • Yozgat Boğazlıyan: İsmail Ersungur
  • Yozgat Boğazlıyan: Hamza Barut
  • Yozgat Boğazlıyan: Gökşen Korkmaz
  • Yozgat Boğazlıyan: Emre Şener
  • Yozgat Çayıralan: Aydın Ergişi
  • Yozgat Çayıralan: Fatih Mermertaş
  • Yozgat Çekerek: Abdullah Doğan
  • Yozgat Çekerek: Senem Değerli
  • Yozgat Kadışehri: Selahattin Yücesoy
  • Yozgat Saraykent: Harun Erdoğan
  • Yozgat Saraykent: İsa Uzar
  • Yozgat Saraykent: Abdullah Güvenç
  • Yozgat Sarıkaya: Mehmet Emin Durmuş
  • Yozgat Sarıkaya: Süleyman Tokat
  • Yozgat Sorgun: Hasan Çelik
  • Yozgat Sorgun: Abdullah Büyükkaradoğan
  • Yozgat Sorgun: Yaşar Bekdur
  • Yozgat Sorgun: Mustafa Çelik
  • Yozgat Sorgun: Lomen Bal
  • Yozgat Sorgun: Abdurrahman Kartal
  • Yozgat Sorgun: Tevfik Şahiner
  • Yozgat Sorgun: Adem Çağlayan
  • Yozgat Şefaatli: Şükrü Şahin
  • Yozgat Yenifakılı: Ali Fatih Canatan
  • Yozgat Yerköy: Mehmet Ağaoğlu
  • Zonguldak Alaplı: Murat Ayhan
  • Zonguldak Çaycuma: Murat Aldemir
  • Zonguldak Çaycuma: Yasin Oruç
  • Zonguldak Çaycuma: Cumhur Karayel
  • Zonguldak Çaycuma: Tarık Topaloğlu
  • Zonguldak Çaycuma: Levent Katırcı
  • Zonguldak Çaycuma: Hakan Yılmaz
  • Zonguldak Devrek: Yakup Kurubaş
  • Zonguldak Devrek: Ebubekir Elibaş
  • Zonguldak Ereğli: Emre Karaarslan
  • Zonguldak Ereğli: Behçet Açar
  • Zonguldak Ereğli: Recep Barış Şen
  • Zonguldak Ereğli: Aykut Türkoğlu
  • Zonguldak Gökçebey: Ramazan Arduç
  • Zonguldak Gökçebey: Ahmet Doruk
  • Zonguldak Kilimli: Ahmet Aşkar
  • Zonguldak Kilimli: Şenol Toptan
  • Zonguldak Kilimli: Barış Caymaz
  • Zonguldak Kilimli: Ercan Gönültaş
  • Zonguldak Kozlu: Bilal Korkmaz
  • Zonguldak Merkez: Kenan Zeren
  • Zonguldak Merkez: Murat Akgül
  • Zonguldak Merkez: Kadir Akdoğan
  • Zonguldak Merkez: Yasin Bakır
Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayları 2024 - Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanı Aday Listesi - 3

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