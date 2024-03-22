Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayları 2024 - Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanı Aday Listesi
YENİDEN REFAH PARTİSİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il YENİDEN REFAH PARTİSİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için YENİDEN REFAH PARTİSİ belediye başkan adayları listesi...
İL İL YENİDEN REFAH PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Şanlıurfa: Mehmet Kasım Gülpınar
- Malatya: Bilal Yıldırım
- Samsun: Adem Güney
- Ankara: Suat Kılıç
- Kocaeli: Doğan Aydal
- Adana: Selahattin Baysal
- Antalya: Ümit Özkurt
- Aydın: Serdal Bulut
- Balıkesir: Tanju Akçe
- Bursa: Sedat Yalçın
- Denizli: Nazif Manav
- Diyarbakır: Hikmet Kaplan
- Eskişehir: Kadir Çalışıcı
- Gaziantep: Şükrü Yılmaz
- Hatay: Nuri Parlak
- İstanbul: Mehmet Altınöz
- İzmir: Cemal Arıkan
- Kahramanmaraş: Muhammed Aydoğar
- Kayseri: Abdullah Özkırış
- Konya: Mehmet Köseoğlu
- Manisa: Hatice Nur Germir
- Mardin: İbrahim Atmaca
- Mersin: İzzeddin Alkan
- Muğla: Mehmet Melih Tatlıcı
- Ordu: Adem Ağca
- Sakarya: Selçuk Geyveli
- Tekirdağ: Filtekin Şen
- Trabzon: Lokman Öztürk
- Van: Abdullah Sadıksoy