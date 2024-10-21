Yenidoğan bebek çetesinin örgütsel şeması ortaya çıktı: Yenidoğan bebek çetesinde hangi hastanelerin adı geçiyor?
Türkiye günlerdir yenidoğan bebek çetesini konuşuyor. Bazı bebeklerin ölümüne de neden olan çete üyelerinden 22'si tutuklandı, bazı hastaneler de kapatıldı. Sistem, SGK ve aileleri dolandırmak üzere kurulmuştu. İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında kolluk kuvvetlerince hazırlanan fezlekede, suç örgütünün şeması ve yaptıkları usulsüzlükler yer aldı. Peki, yenidoğan bebek çetesinde hangi hastanelerin adı geçiyor?
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne 27 Mart 2023'te CİMER üzerinden gelen ve 21 Mayıs 2023'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne iletilen ihbar sonrası Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.Fezlekedeki suç örgütü şemasında, örgüt elebaşı, yöneticileri ve üyelerinin isimlerine yer verildi.