Yenidoğan bebek ölümlerini Araştırma Komisyonu toplandı | 300 kişinin telefonu dinlenmiş: "Çomak soktular kovanımıza"

YENİDOĞAN ÇETESİ TAPELERİ

- C.A.: Evet evet, hepsini didiklediler bizde de öyle bütün kan sonuçlarına kadar baktılar.



- S.Ş.: Hasta dosyaları epikrizler arşivden 115 tane dosya çıkarttırdılar, fotokopilerini istediler sonra epikrizlerle şeyler. Hastalar uyumlu mu yok entübe gösterilmiş akciğer filmi göster, çok kötüydü Doğukan, epikrizleri veremedik o ayrı bir durum.



-E.A.: Valla hocam her şeye bakıyorlar işte neden burada, tek hemşire var moladakiler yokken burada kim var ona bile taktılar."