Yenidoğan bebek ölümlerini Araştırma Komisyonu toplandı | 300 kişinin telefonu dinlenmiş: "Çomak soktular kovanımıza"
İstanbul'daki bazı özel hastanelerde yaşanan yenidoğan bebek ölümlerini araştıran Komisyon, Bakanlık yetkililerini dinledi. Komisyonda soruşturmanın seyriyle ilgili önemli bilgilere yer verildi. İlk şikayet CİMER'e 27 Mart 2023'te yapıldı. 2 Mayıs 2023'te olağandışı denetimler başladı. Teknik, fiziki takip ve telefon dinlemesi 2024 yılı şubat ayına kadar sürdü. 9 ayrı dinleme kararı ile toplam 300 kişi dinlendi. Komisyon bazı tapelerden örnek de verdi. Bir sanık, "Her türlü işi yolsuzluğu her türlü usulsüzlüğü açığa çıkarttılar. Çomak soktular kovanımıza." sözleriyle dinlemeye takıldı.
İstanbul'da bazı özal hastanelerde yaşanan yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Sağlık Bakanlığı yetkililerini dinlemek üzere topland. Komisyona, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlık etti.