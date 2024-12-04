Yenidoğan Çetesi davası: 10 sanık için tutuklama talebi

SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI İSTENDİ

Dünkü duruşmada cumhuriyet savcısı SGK'nın, Sağlık Bakanlığı'nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve müştekilerin katılma taleplerinin kabul edilmesini 7 hemşire, 1 doktor ve Bağcılar Şafak Hastanesi yönetim kurulu üyesinin de tanık olarak dinlenilmesini talep etti.



Sanıkların suç tarihindeki para hareketlerinin bilirkişi tarafından incelenmesi, ölen her bebek için kusur durumunun tespiti açısından Adli Tıp Kurumu'na dosyanın gönderilerek rapor alınması, SGK'ya yazı yazılarak hastanelerin usulsüz işlemleri ile ilgili oluşan zararların tespit edilmesi de talep edildi.