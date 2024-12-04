Yenidoğan Çetesi davası: 10 sanık için tutuklama talebi
İstanbul'da görülen Yenidoğan Çetesi davası devam ediyor. 22'si tutuklu 47 sanık pazartesi günü savunmalarını tamamlamıştı. Dün 12'inci duruşmada mağdur ailelere söz verildi. Bugün ise savcılığın tutuksuz 10 sanığın tutuklanması yönündeki talebi değerlendirmesi bekleniyor. Muhabir Baran Bila duruşmadan ayrıntıları aktarıyor.
İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 13'üncü gününde devam ediyor.