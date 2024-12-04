Yenidoğan çetesi davası: 7 sanık hakkında tutuklama kararı çıktı
İstanbul'da devam eden 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Haklarında tutuklama istenen 10 sanıktan 7’sinin tutuklanmasına karar verdi. Mahkemeye gelmeyen 4 kişi hakkında ise yakalama emri düzenlenmesine hükmedildi. Yenidoğan Çetesi soruşturması nda bugün ikinci dalga operasyonlar yapılmıştı. Eşzamanlı operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve bir sivilin yer aldığı 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin dijital materyallerine de el konulmuştu.
İstanbul'da devam eden 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Haklarında tutuklama istenen 10 sanıktan 7’sinin tutuklanmasına karar verdi.
Buna göre; Murat Mantus, Mehmet Gurul, Serenay Şenkalaycı, Ali Aksu, Ali Dirik, Hatice Kırım ve Şeyhmus Çelik hakkında tutuklama kararı verildi.
Mahkemeye gelmeyen ve haklarında tutuklama kararı verilen 4 kişi hakkında ise yakalama emri düzenlenmesine hükmedildi.
Duruşma 13 Ocak 2025'e ertelendi.