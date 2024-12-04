Yenidoğan Çetesi davası | Fırat Sarı'nın avukatı: Müvekkilim olsa olsa dış kapının mandalı olur
Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle duruşma konferans salonunda görülüyor. Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık duruşmaya katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır edildi. Duruşmada bugüne kadar 22’si tutuklu 47 sanığın savunmaları alındı. Duruşma saat 10.30 sıralarında, sanık avukatlarının katılma ve tutukluluk taleplerine ilişkin savunmalarıyla başladı. Yenidoğan Çetesi'nin elebaşısı olduğu değerlendirilen Fırat Sarı'nın avukatı, "Soruşturma aşaması hatalı, baştan sona usulsüz yürütülmüştür. Örgüte ilişkin, bütün detayları hepimiz açıkladık, örgüt lideri olamayacağı anlaşılmıştır, müvekkilimiz olsa olsa dış kapının mandalı olur." sözleriyle müvekkilini savundu. Duruşmada bugün mahkeme heyetinin ara kararını açıklaması da bekleniyor. Muhabir Baran Bila, duruşmadan bilgileri aktarıyor.
İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 13'üncü gününde devam ediyor.
Duruşmada sanık avukatlarının savunmaları alınıyor.