Yenidoğan Çetesi davası | Fırat Sarı'nın avukatı: Müvekkilim olsa olsa dış kapının mandalı olur

Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle duruşma konferans salonunda görülüyor. Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık duruşmaya katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır edildi. Duruşmada bugüne kadar 22’si tutuklu 47 sanığın savunmaları alındı. Duruşma saat 10.30 sıralarında, sanık avukatlarının katılma ve tutukluluk taleplerine ilişkin savunmalarıyla başladı. Yenidoğan Çetesi'nin elebaşısı olduğu değerlendirilen Fırat Sarı'nın avukatı, "Soruşturma aşaması hatalı, baştan sona usulsüz yürütülmüştür. Örgüte ilişkin, bütün detayları hepimiz açıkladık, örgüt lideri olamayacağı anlaşılmıştır, müvekkilimiz olsa olsa dış kapının mandalı olur." sözleriyle müvekkilini savundu. Duruşmada bugün mahkeme heyetinin ara kararını açıklaması da bekleniyor. Muhabir Baran Bila, duruşmadan bilgileri aktarıyor.

Yenidoğan Çetesi davası | Fırat Sarı'nın avukatı: Müvekkilim olsa olsa dış kapının mandalı olur - 1

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 13'üncü gününde devam ediyor.

Duruşmada sanık avukatlarının savunmaları alınıyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Yenidoğan Çetesi davası | Fırat Sarı'nın avukatı: Müvekkilim olsa olsa dış kapının mandalı olur - 2

Sanık avukatlarının savcının mütalaasına karşı savunma yaptığı duruşmada ilk olarak tutuklu sanıklardan Mustafa Kazan'ın avukatı söz aldı.

Kazan'ın avukatı, "Duruşma savcısının talebinin reddini talep ediyoruz. Örgüt olmadığı kanaatindeyiz. Örgüt liderinin ve örgütün üst kısımdaki kişilerin alt tabadakilere emir vermesi gözüküyor ama böyle bir şema olmadığı, işveren işçi şeması olduğu gözüküyor. Müvekkilim iş yerinde idari personel olarak çalışmaktadır. Hiçbir şekilde tıbbi müdahalede bulunmamıştır." savunmasında bulundu.

Yenidoğan Çetesi davası | Fırat Sarı'nın avukatı: Müvekkilim olsa olsa dış kapının mandalı olur - 3

FIRAT SARI'NIN AVUKATI: MÜVEKKİLİM OLSA OLSA DIŞ KAPININ MANDALI OLUR

Fırat Sarı'nın avukatı, "Kamu hastanelerine kaç tane hasta sevki olmuş bununla ilgili rapor talep ediyoruz. Müvekkilim örgüt kurma ve örgütü yönetme suçuyla yargılanmaktadır. Soruşturma aşaması hatalı, baştan sona usulsüz yürütülmüştür. Soruşturma savcısı aykırı olarak aleyhine delil topladığı gibi lehine bir delil toplamamıştır. Örgüte ilişkin, bütün detayları hepimiz açıkladık, örgüt lideri olamayacağı anlaşılmıştır, müvekkilimiz olsa olsa dış kapının mandalı olur." sözleriyle müvekkilini savundu.

Yenidoğan Çetesi davası | Fırat Sarı'nın avukatı: Müvekkilim olsa olsa dış kapının mandalı olur - 4

3 BEBEĞİN ÖLÜMÜ

Fırat Sarı'nın 3 bebeğin ölümünden sorumlu tutulmasını kabul etmediklerini söyleyen sanık avukatı, "Kadan bebekle ilgili, çok uzun süre yatıştan kaynaklı öldürmekten suçlanıyor. Müvekkilim hangi zaman diliminde bebeği uzun yatırdığı ve ölümüne sebebiyet verdiği konusunda raporun çöp olduğu gözüküyor. Halime bebekle ilgili, ölümün gerçekleştiği hastanede tam zamanlı çalışmamaktadır. Halime bebek ilk doğum anından ve ölüm anına kadar bebekle kendisi ilgilendiği için bebeğin ilgili doktoru olarak lanse edildi. Bebeklere özel ilgisini olduğu için ve yaşamaz denilen bebeği 45 gün yaşattığı gibi ölüm anında orada olmaması nedeniyle suçlanmaktadır. Opara bebekle ilgili, eğer konu ölüm ve yaşamsa, sizin hastanenize gelen hastaları kabuk etmek zorundasınız. Doğukan Taşçı'ya ise 'Bu bebeği kabul edecekseniz başında bir hemşire, doktor tutmak zorundasınız' demiştir." diye konuştu.

Fırat Sarı'nın tahliyesini talep eden sanık avukatı, " Tutukluluk bir tedbir olmak zorundadır. Müvekkilimin ailesi ve uzak akrabaları dahil tüm malvarlığına el konuldu. Tahliyesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Yenidoğan Çetesi davası | Fırat Sarı'nın avukatı: Müvekkilim olsa olsa dış kapının mandalı olur - 5

"MÜVEKKİLİMİN SALIVERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Tutuklu sanık Sümeyye Özdemir'in avukatı, müvekkilinin epikriz yazacak bir bilgiye sahip olmadığını öne sürdü. Özdemir'in tutuksuz yargılanması gerektiğini söyleyen sanık avukatı, "Kaçma sebebi yoktur. Tutuklanması halinde psikolojisi geri dönülemez hale gelecektir." diye konuştu.

Tutuklu sanık Deniz Korkmaz'ın avukatı ise, müvekkilinin adının tapelerde, ifadelerde geçmediğini belirterek "Sanıklar içinde diğerlerinden farkı var müvekkilim kendi isteğiyle burada ve uzun süredir tutuklu. Delil karartma şüphesinin olmadığı, telefonlarını teslim ettiği, tutuklu kaldığı süreyi gözönüne alınarak tutukluluk halinin devam etmemesini, müvekkilimin salıverilmesini talep ediyoruz." cümlelerini kullandı.

Yenidoğan Çetesi davası | Fırat Sarı'nın avukatı: Müvekkilim olsa olsa dış kapının mandalı olur - 6

Dursun Eryılmaz'ın avukatı, "Müvekkil 2023 Haziran ve Temmuz ayında 5 bebeğin ölümünden sorumlu tutulmuştur. Somut delilere dayanan kuvvetli suç şüphesi bulunmamaktadır. Amir- memur, alt-üst örgüt hiyerarşisi bulunmamaktadır. Savcının mütalaasına katılmıyoruz. Esas olan tutuksuz yargılanmaktır. 8 aydır müvekkil tutuklu artık tutukluluk cezanın infazı haline gelmiştir. Ev hapsiyle kendisinin salıverilmesini tutuksuz olarak yargılanmasını talep ederiz. Kadan bebek, Karakoç bebek ve Helvacı bebek için adli tıp kurumundan ölüm raporu alınmasını talep ediyoruz." dedi.

Emine Avcı'nın avukatı ise, " Uzman görüşünün dosyasıyla alakası olmadığını anlayabiliriz bu insanlar neden bu kadar süredir tutuklu? Müvekkilimin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep ediyoruz." dedi.

Fehmi Alperen'in avukatı ise, "Suç örgütüne üye olma suçunu kabul etmiyoruz. Müvekkilim sadece sanıklardan Gıyasettin Mert'i tanımaktadır. MASAK soruşturma incelemesinde müvekkilimin herhangi bir suç geliri elde etmediği anlaşılmıştır. Müvekkilimin delil karartma gibi bir durumu yoktur, sabit ikameti vardır ve ailesiyle yaşamaktadır. Daha fazla mağdur edilmemeleri üzerine tahliye edilmelerini talep ediyoruz."ifadelerinde bulundu.

Yenidoğan Çetesi davası | Fırat Sarı'nın avukatı: Müvekkilim olsa olsa dış kapının mandalı olur - 7

SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI İSTENDİ

Dünkü duruşmada cumhuriyet savcısı SGK'nın, Sağlık Bakanlığı'nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve müştekilerin katılma taleplerinin kabul edilmesini 7 hemşire, 1 doktor ve Bağcılar Şafak Hastanesi yönetim kurulu üyesinin de tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Sanıkların suç tarihindeki para hareketlerinin bilirkişi tarafından incelenmesi, ölen her bebek için kusur durumunun tespiti açısından Adli Tıp Kurumu'na dosyanın gönderilerek rapor alınması, SGK'ya yazı yazılarak hastanelerin usulsüz işlemleri ile ilgili oluşan zararların tespit edilmesi de talep edildi.

Yenidoğan Çetesi davası | Fırat Sarı'nın avukatı: Müvekkilim olsa olsa dış kapının mandalı olur - 8

Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamı, tutuksuz sanıklar: Ali Aksu, Ali Dirik, Mustafa Kazan, Şehmuz Çelik, Murat Mantuş, Ceren Hatice Kırım, Mehmet Gürül, Renginar Molla, Sümeyye Özdemir ve Serenay Şenkalaycı'nın ise tutuklanması istendi.

Yenidoğan Çetesi davası | Fırat Sarı'nın avukatı: Müvekkilim olsa olsa dış kapının mandalı olur - 9

SANIKLAR TUTUKLANMA TALEBİNE İTİRAZ ETTİ

Savcısının görüşüne karşı tutuksuz sanık Murat Mantuş, “Hakkımda soruşturma açıldığını öğrendiğimde yurt dışındaydım. Kendim isteyerek geldim. Kaçma şüphem yoktur. Tutuklama talebine itiraz ediyorum” dedi. Tutuklu sanık Fehmi Alperen ise, “Benimle aynı suçla suçlanan kişiler tutuksuz yargılanıyor ancak ben 8 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

Yenidoğan Çetesi davası | Fırat Sarı'nın avukatı: Müvekkilim olsa olsa dış kapının mandalı olur - 10

Tutuklu sanık Tuğçe Toptemel de, “Bebeğe müdahale ettiğim için buradayım. Ben elimden geleni yaptım. Bebek bende ölmedi. Bunun araştırılmasını istiyorum. Tahliyemi talep ederim” dedi.

Fırat Sarı'nın da aralarında olduğu diğer sanıklar ise önceki beyanlarına ekleyecek bir şeyleri olmadığını söyledi.

Yenidoğan Çetesi davası | Fırat Sarı'nın avukatı: Müvekkilim olsa olsa dış kapının mandalı olur - 11

SANIK AVUKLARI DA İTİRAZ ETTİ

Sanık avukatları savcının taleplerine karşı ölümlerle ilgili adli tıp raporları bulunmadığını, müvekkillerinin bebeklere ellerinden gelen müdahaleyi yaptığını ancak bebeklerin halihazırda kurtarılması çok zor sağlık durumlarında olduğunu öne sürdüler.

Yenidoğan Çetesi davası | Fırat Sarı'nın avukatı: Müvekkilim olsa olsa dış kapının mandalı olur - 12

Sanık avukatları, duruşma savcısının "Tüm delillerin toplanılmasının ardından ölen her bebek içın kusur durumunun tespiti açısından adli tip kurumuna yazı yazılması" talebinin eksik soruşturmanın, somut tutuklama delilleri bulunmamasının kanıtı niteliğinde olduğunu iddia ettiler.

Mahkemenin, savcılığın talebini bugün değerlendirmesi bekleniyor.

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASINDA KİM NEYLE SUÇLANIYOR? / HABER

YENİDOĞAN DAVASINDA KİM İÇİN NE KADAR CEZA İSTENİYOR? / HABER

Yenidoğan Çetesi davası | Fırat Sarı'nın avukatı: Müvekkilim olsa olsa dış kapının mandalı olur - 13
DAHA FAZLA GÖSTER